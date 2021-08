їTienen derecho a quince dнas de vacaciones remuneradas las parejas sobre hecho?

En primer punto, nos da la impresion extremadamente interesante la consulta planteada, mбxime cuando la norma bбsica que deberнa llegar a aclararnos, esto es, el Estatuto sobre las Trabajadores, no aporta una soluciуn. Unicamente nos indica en su artнculo 37.3 que el trabajador, previo aviso y no ha transpirado justificaciуn, podrб ausentarse del empleo asi­ como con derecho a remuneraciуn durante quince dнas naturales en caso sobre casamiento.

La razуn del el disfrutar de este autorizacion ha venido tradicionalmente vinculada Con El Fin De premiar, de algъn modo, todo el sacrificio que los cуnyuges invierten en la organizaciуn del enlace. En seguida bien, no obstante el debate haya surgido en los ъltimos tiempos como consecuencia sobre la proliferaciуn de estas parejas de hecho, y no ha transpirado eso no sea obstбculo para que la interpretaciуn de estas normas deba reponer a la realidad social sobre cada momento igual que mesura de perfeccionamiento o de progreso, La verdad es que, en este caso tan particular y a la mirada de el talento del Estatuto de los Trabajadores, nunca nos resuelve esta cuestiуn.

Sentado lo inicial, el autorizacion por casamiento, Del mismo modo que diferentes licencias retribuidas, como pueden serlo las que posean su causa en algъn acontecimiento relacionado con la esfera privada, ya sea por fallecimiento sobre un prуjimo, ya sea por choque o, por ejemplo, por hospitalizaciуn sobre familiares, son derechos que posee el trabajador y cuya concesiуn no obedece a un carбcter discrecional por parte sobre la compai±i­a. Seri­a ahн donde radica la importancia de descubrir con precisiуn si las parejas sobre hecho poseen o no autorizacion de solicitar el autorizacion por matrimonio.

Sin embargo demos un paso mбs. Con ocasiуn de este identico debate, en su dнa se generу un enfrentamiento colectivo centrado a quiйn debнa aplicбrsele el permiso por casamiento que contenнa un convenio colectivo. En al completo caso, se trataba de un contratiempo sobre interpretaciуn. Asi­ como llegado a este punto, en octubre sobre 2019, el Tribunal Supremo aclarу que las parejas sobre hecho solo tendrбn derecho al consentimiento por matrimonio En Caso De Que el Convenio colectivo asн lo recoge. En mi?s grandes tйrminos, seсalу que si unico se deje sobre autorizacion por matrimonio es incuestionable que, si el precepto hubiese querido ampliar el consentimiento an otras uniones distintas de la matrimonial, le hubiera bastado con expresarlo. Y en base a la doctrina de el Tribunal Constitucional, aсadiу otro trama mбs, determinando que la discrepancia sobre tratamiento normativo entre los usuarios unidas en casamiento desplazandolo hacia el pelo algunos que conviven maritalmente de hecho, en tanto que Son realidades diferentes y no equivalentes, seri­a maravillosamente compatible con el principio sobre igualdad.

Con anterioridad a este pronunciamiento, varios autores Ahora venнan sugiriendo que, En Caso De Que lo deseable era tratar extender esta licencia a las parejas de hecho, lo mбs razonable era efectuarlo constar expresamente en los propios convenios colectivos, puesto que son esos las que, por la propia esencia negociadora de estas partes, constituyen devoto destello de la realidad social en que han sobre aplicarse. Con ese espнritu asi­ como esa voluntad de obrar se despejarнan al completo tipo sobre dudas.

El convenio colectivo mejora las mнnimos de el Estatuto de los Trabajadores

Asi­ como efectivamente, recogiendo el declarante de esas recomendaciones, el nuevo Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio – publicado recientemente en el BOE sobre fecha 11/03/2020 -, en su бnimo sobre incrementar la norma de mнnimos del Estatuto de los Trabajadores, debido a reconoce este derecho tanto a los matrimonios convencionales como a las parejas de hecho, desprovisto distinciones. Asн pues, dispone en su artнculo 24 que «En todo el mundo los supuestos contemplados en este artнculo (dentro de los que se encuentra el autorizacion por casamiento), se reconocerб el derecho a licencia retribuida tanto a las matrimonios convencionales igual que a las parejas sobre hecho legalmente conectadas en los registros pъblicos creados o que puedan crearse al proposito en todo бmbito geogrбfico o, en desperfecto sobre esos ъltimos, a las acreditadas a traves de escritura pъblica notarial otorgada conjuntamente, debiйndose exponer de manera fehaciente ante la entidad los requisitos establecidos con anterioridad de el conveniente el disfrutar sobre la licencia.»

Por lo tanto, podemos alcanzar a la conclusiуn de que la indicacion general implica que, en marcha de regulaciуn convencional, nunca puede extenderse el autorizacion por matrimonio a las parejas de hecho. No obstante, centrбndonos en la asesoramiento planteada, como se intenta sobre un trabajador estima por el nuevo Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio, sн se le reconoce el derecho a la licencia retribuida sobre quince dнas naturales cuando se inscriba igual que pareja sobre hecho, equiparбndose, sobre este manera, a los matrimonios normal.

Sobre forma anбloga a los matrimonios normal, resultarнa coherente que esta licencia se comenzara a partir sobre la data de la “boda”, en este caso, a partir sobre la data sobre la inscripciуn igual que pareja de hecho, como factor temporal inmediato de establecer el perнodo exacto sobre las dнas sobre disfrute. La inscripciуn deberia acreditarse mediante la oportuna certificaciуn en el registro formal de parejas sobre hecho, falto que puedan ser beneficiarios, en ningъn caso, otros trabajadores que mantengan relaciones sobre afectividad distintas a la conyugal o pareja sobre hecho debidamente registrada.

Finalmente, el Convenio colectivo que nos ocupa, si bien se publicу en marzo de este aсo, se aplica sobre manera retroactiva desde el 1 de enero sobre 2019, por lo que cabrнa la dubitacion de si esas parejas que se inscribieron dentro de enero sobre 2019 y no ha transpirado la publicaciуn del Convenio tambiйn pueden deleitarse, En seguida con posterioridad, de este permiso. Teniendo en cuenta el espнritu sobre la norma, una interpretaciуn justo apunta a que las trabajadores afectados por este Convenio se beneficiarнan de este autorizacion continuamente asi­ como cuando la data sobre la inscripciуn como pareja sobre hecho fuese trasera al 11 sobre marzo sobre 2020, es decir, dia en que este Convenio se publica asi­ como entra en vigor.

Advertencia aparte merecerнa aquel supuesto en el que, cuando reconociйndose la licencia a las parejas de hecho en el mismo convenio, si en primer punto acontece la pareja sobre hecho asi­ como, lapso sitio de citas christian cupid despuйs, la misma pareja contrae casamiento, resultarнa lуgico interpretar que no podrб disfrutarse el consentimiento por segunda ocasii?n.