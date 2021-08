Los acuarios no expresamos sentimientos cuando nos enamoramos

Por lo menos a mi cuando me gusta demasiado alguien me pendiente muchГ­simo demostrarlo,es mas,trato de ser indiferente asГ­В­ como proceder igual que si nada me importase. Puede que sea,porque preferimos tener antes igual que amigos a esa humano particular..Es una cosa complicado,cuando no conocemos exactamente que busca esa persona de nosotros..Otros signos puede que sean mas decididos y no ha transpirado arriesgan an aseverar lo que sienten ( orificio,hablo por mi).Me agrada el secreto del Si o No,fantasear con esa persona desplazГЎndolo hacia el pelo generar un ambiente paralelo en el que todo serГ­В­a ideal,pero todo se queda en la imaginaciГіn.Nos agrada ir a nuestro viento,tener el lapso para quedar con nosotros mismos..Odiamos no,DETESTAMOS las imposiciones.Cuando alguien nos obliga an efectuar algo porque En Caso De Que entonces es cuando menos lo hacemos , en cambio cuando nos muestran indiferencia nos mostramos mas interesados asГ­В­ como nos da intriga esa persona.Claro estoy hablando si alguien nos interesa,que en mi caso no lo asfalto manifestar a no acontecer que mire una minima correspondencia.Actuamos como En Caso De Que afuera el mejor amigo.nunca se si habrГ© aclarado algo o habrГ© creado mas confusiГіn perГі sobre todas maneras espero asistir a alguien . Saludoss.

Hola es una excelente descripciГіn!

serГ© curiosa En caso de que te molesta sobre azar tendrГ­В­as ascendente o luna en algГєn signo de agua?(Lo digo por este trozo “fantasear con esa persona y generar un universo paralelo en el que al completo es ideal,pero todo se queda en nuestra imaginaciГіn”)

No tengo ni idea. En Caso De Que lo tengo deberГ­a acontecer luna en cancer o como tu dices signo sobre agua. sin embargo el ascendente lo tengo en geminis, creo que en general todos los acuarianos actuamos por un estilo.Los Existen que son mГЎs abiertos y no ha transpirado dicharacheros,y las hay mГЎs reservados( como serГ­В­a mi caso) nunca conozco a nadie de mi clase que sea sobre declararse asi sobre primeras. Debido a conozco somos un escaso extraterrestres sin embargo tenemos el encanto..

Uff a mi me cuestasi nunca lo tengo Cristalino En Caso De Que tengo dudas.Puede phrendly que me guste muchisimo la humano,pero JamГ­ВЎs doy yo el primer paso..Creo que serГ­В­a por motivo de que realmente tengo muchisima inseguridad con respecto a ese tema.Al que me digan NO.Puede que sea temor al rechazo o a que nunca sea igual que lo he imaginado.

Asi eslos acuarios les pendiente much ablar d sus sentimientos especialmente si estan enamoradoss. x lo menos en mi cas pas es . la raizzz deel amor acuariano resulta una buenaa amistaddd

PodrГ­В­a ser yo creo que la cosa lleva a la otraSi existe un tonteo serГ­В­a por motivo de que una cosa de atracciГіn dentro de tu desplazГЎndolo hacia el pelo esa alma Tenemos. En seguida bien,falta conocer que prototipo sobre inclinaciГіn busca.Si es pura asГ­В­ como sencilla aprecio falto otro importancia..es un tipo sobre bromas digamos manufacturadas con mГЎs empuje en plan por ejemplo vas paseando por la avenida ,llega el acuariano por detras desplazГЎndolo hacia el pelo te da un susto..jajajaja ( somos un escaso niГ±os chicos de vez en cuando) o al menos yo..Si es un tonteo puramente sexual No son bromas exactamente,es la disposiciГіn mГЎs picara,de risas y no ha transpirado esas cosas perГі con un sentido mГЎs pГ­caro..no le importa decirte por ejemplo,cosas bonitas.Ahora bien,el verdadero inclinaciГіn ( desde mi tema sobre ojeada) viene cuando por ejemplo,tu le cuestiones o le dices alguna cosa al acuariano y Г©ste notas que no puede ni mirarte a las ojos por lo menos hasta que te ganas su decisiГіn..Luego la ocasiГ­Віn te la has ganado,ya se comporta como En Caso De Que externamente tu preferiblemente amigo..Es una cosa asi como que se preocupa por ti perГі carente declarar “estoy coladito” por ti.Nos da panico que por responsabilidad de decir que sentimos con esa ser,si por el contrario nunca somos correspondidos igual que queremos,perderla como amiga.Esto serГ­В­a lo que yo entiendo como el verdadero inclinaciГіn que se diferenciaciГіn tanto del simple tonteo o sobre la simple amistad.A ver que piensan las sobre mi especie,perГі creo que mas o menor te habrГ© aclarado alguna cosa . Saludines acuarianoss

