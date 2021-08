Juan Antonio Vigar «Estamos extremadamente contentos por la dinamismo y el musculo que ha verificado la industria audiovisual»

La 24? impresion de el Festival de Malaga repetira el esquema del ano ayer hacer de nuevo un certamen amable desplazandolo hacia el pelo fiable en el que primara la «exhibicion de celuloide” acerca de el “evento social”, con la supresion de nuevo de esas tareas que supongan aglomeracion de usuarios carente alternativa sobre acatar las debidas medidas sobre trayecto social. Seri­a el caso de la tradicional alfombra roja a las puertas de el Teatro Cervantes, que lo que es largefriends se transforma, Del mismo modo que ocurriera en la pasada estampacion, en un gran photocall de medios sobre difusion, falto acceso de publico, que tendra sitio en los jardines del genial Hotel Miramar de la Capital de la Costa del Sol.

El Festival ha disenado un plan que recoge la extensa trato sobre medidas higienico-sanitarias, que abarcan desde consideraciones generales a la correcta operativa en el funcii?n de espacios usuales desplazandolo hacia el pelo a la norma de empleo en la gestion de publicos e presentes. Todo sera extremadamente similar a la pasada edicion sobre agosto, tambien los aforos, que rara oportunidad superaran el 50 por ciento, Asimismo el importe, similar al de 2020. Un ano antiguamente, en 2019, rondaba las tres millones de eurillos.

Juan Antonio Vigar

La entidad decidio aplazar la edicion sobre 2021 a junio, en lugar sobre marzo, mes en el que se celebra habitualmente con el duplo objeto de aguardar a que la condicion sanitaria global mejorara y no ha transpirado que, tras la interrupcion de los rodajes a lo largo de diversos meses, contar con un numero razonable sobre peliculas de la seleccion. Para terminar, se han inscrito un total de 2.321 obras audiovisuales, procedentes de 70 paises, de las cuales 715 han sido dirigidas por hembras, lo que significa un 30,8 por ciento del total; entretanto que de las seleccionadas, la cuanti­a asciende a 65, un 36 por ciento de el total, superando al media de peliculas inscritas dirigidas por chicas en casi en un cinco por ciento. Y no ha transpirado igual que antecedente extra, 77 han sido producidas por mujeres, el 42,5 por ciento de estas seleccionadas. En total son 312 las largometrajes sobre ficcion inscritos este anualidad (125 netamente espanoles o coproducciones y no ha transpirado 187 latinoamericanos), de estas cuales se han seleccionado 31 (23 en parte formal asi­ como 8 en ZonaZine). Asimismo 913 cortometrajes de ficcion desplazandolo hacia el pelo animacion, sobre las que se han seleccionado 53 (34 en division formal desplazandolo hacia el pelo 19 en Cortos Malaga) y no ha transpirado 748 documentales, de las que se han seleccionado 45.

El Festival sobre Malaga retraso por la pandemia su 23? edicion al mes sobre agosto 2020, con algunas bajas de los titulos previstos en marzo y algunas altas. Ahora por lo tanto el director de el Festival sobre Malaga marco el meta que Actualmente se repite sobre efectuar un festival amable desplazandolo hacia el pelo Indudablemente. De estas 201 peliculas inicialmente programadas el ano pasado en la totalidad de las secciones, se mantuvieron finalmente 152, es decir un 75 por ciento del total. En division Oficial de largometrajes se redujo el anualidad ayer de 20 a 16, entretanto que este ano vuelve a rebasar la veintena.

Sobre regreso al actual, la pelicula musical ‘El cover’, debut despues de las camaras de el actor Secun sobre la Rosa, inaugurara el Festival, que ofrecera en su division publico 23 largometrajes, 15 espanoles –cuatro sobre ellos fuera sobre concurso- asi­ como ocho latinoamericanos. Aparte de ‘El cover’, el certamen programara otras seis operas primas. ‘Chavalas’, de Carol Rodriguez Colas; ‘Hombre muerto nunca conoce vivir’, de el cineasta malagueno Ezekiel Montes; ‘Ama’, de Julia sobre Paz; ‘Con quien viajas’, sobre Hugo Martin Cuervo; ‘La residencia de el caracol’, sobre Macarena Astorga; ‘Destello bravio’, de Ainhoa Rodriguez; desplazandolo hacia el pelo ‘Las consecuencias’, de Claudia Pinto. Completaran la participacion espanola en competicion las nuevos trabajos de veteranos realizadores espanoles ‘El vientre de el mar’, sobre Agusti Villaronga; ‘El sustituto’, de Oscar Aibar, desplazandolo hacia el pelo ‘Live is Life’, de Dani de la Torre.

Presentacion en Madrid sobre la division publico de el 24? Festival sobre Malaga

La aderezo sobre inauguracion estara presentada por las actrices Silvia Abril y no ha transpirado Toni Acosta, mientras que en la sobre clausura tomara las riendas durante la parte significativa sobre la misma el popular actor, director asi­ como productor Santiago Segura. Dentro de las homenajes anunciados destaca el Premio Malaga – corriente Sur, de el director Alejandro Amenabar; el Premio Retrospectiva – Malaga en la actualidad, de el cineasta Mariano Barroso; el Premio Malaga Talent – La impresion sobre Malaga, Con El Fin De Oliver Laxe; el premio Ricardo Franco-Academia de celuloide, dedicado a los oficios del cine, Con El Fin De la montadora Julia Juaniz; la Biznaga urbe de el Paraiso, Con El Fin De los imprescindibles de el cine espanol, a la actriz Petra Martinez, asi­ como la Biznaga sobre honor para el director Javier Fesser, cuyo homenaje estaba previsto Con El Fin De 2020 y la pandemia cancelo.

El equipo de ‘El Cover’, que inaugura el certamen

La Pelicula sobre Oro del 24 Festival de Malaga sera ‘Esa pareja feliz’, un tipico de 1951 de Luis Garcia Berlanga asi­ como Juan Antonio Bardem, con lo que se dara continuidad al homenaje a este ultimo en centenario de su origen.