El tuit sobre Gonzalo sobre ‘La Isla de estas Tentaciones’ que demuestra que sigue enamorado sobre Susana

El plan fue rodado realiza meses, pero el mozo sigue arrepentido

Susana desplazandolo hacia el pelo Gonzalo sobre ‘La Isla de estas Tentaciones’ / Telecinco

La isla de estas tentaciones se ha convertido en el plan sobre la periodo. Pocas individuos han podido resistirse a ver como cinco parejas colocan su apego a demostracii?n en un paradisiaco circulo.

Este martes, 11 sobre febrero, llegaba el final sobre la estancia de las parejas en la isla. Las chicos y no ha transpirado chicas tenian que determinar como saldrian del proyecto con la pareja con la que habian venido, solos o con muchas de estas tentaciones con las que habian convivido.

Igual desplazandolo hacia el pelo como os contamos, la de estas parejas que termino su trato de seis anos de vida en el proyecto ha sido Susana desplazandolo hacia el pelo Gonzalo. La murciana decidio abandonar la isla sola, dejando antes a su prometido por tener perdido la empeno. Por su parte, el sevillano se quedaba destrozado, pidiendo explicaciones acerca de su eleccion.

“Vine convencido sobre mi apego y no ha transpirado nunca me Claro ni un separado fecha carente ella. Nunca me por supuesto la vida carente ella. Susana nunca me hagas lo cual, por favor. Dame una oportunidad”, dijo Gonzalo enfrente sobre Monica Naranjo.

Pues bien, esta reaccion fue excesivamente celebrada en redes sociales asi­ como nunca por que el mozo pidiese una segunda oportunidad a Susana, sino porque se alegraban sobre verle mismamente. ?La justificacion? Gonzalo ha sido Algunos de los concursantes que mas ha causado polemica en redes por su maneras sobre hablar acerca de su pareja, a la que llamo hasta “pokemon”.

Pero el programa fue grabado hace meses, da la impresion que la eleccion sobre Susana todavia le realiza deterioro. ?asi­ como como lo conocemos? Por los tuits que compartio a lo largo de la expulsion de aquel capitulo “No me quedan lagrimas”, “No me quedan lagrimas” desplazandolo hacia el pelo “No se sabe lo que tendri­as inclusive que lo pierdes. Una verdad igual que un templo”. Sobre hecho, este ultimo supero las 8.000 retuits y mas de 30 mil me gusta. ?la barbaridad!

Nunca se conoce lo que posees hasta que lo pierdes. Una certeza como un templo.#laisladelastentaciones10

Pero la cosa no se quedo alli y Gonzalo igualmente quiso dedicarle unas palabras a todo el mundo aquellos que se alegraron sobre que Susana le dejase “Aqui teneis vuestro momento de realizar, que sepais que detras de todo esto Tenemos gente sufriendo. No unico nosotros dos, familias, amigos y no ha transpirado muchedumbre que valora a los usuarios con pureza”.

Aca teneis vuestro segundo Con El Fin De efectuar , que sepais que detras de todo esto Existen gente sufriendo. No unico nosotros 2, familias,amigos desplazandolo hacia el pelo muchedumbre que valora a los usuarios con pureza. Reiros de el mal al margen, No obstante que sepais que hay una cosa llamada KARMA desplazandolo hacia el pelo lo teneis de camino.

Asimismo, Con El Fin De concluir, anadio “Reiros del mal desconocedor, aunque que sepais que existe una cosa llamada KARMA y lo teneis de camino”.

Durante una charla con Raquel Mosquera, Sofia Suescun se quejo de que Logan Sampedro la copie en todo lo que hace, desde ir a su region sobre pesca inclusive utilizar sus propias expresiones.

Museo Posado oficial de las concursantes de ‘Supervivientes 2018’

Se aproxima el final sobre ‘Supervivientes 2018’ y no ha transpirado las animos estan caldeados entre los ultimos habitantes que quedan en Cayo Paloma. Tanto es de este modo que a los concursantes parece molestarle cada cosa que hacen sus companeros, especialmente desprovisto son de el edicto contrario. Y asi lo demostro Sofia Suescun a lo largo de la charla con Raquel Mosquera en la que criticaban los desplazamientos de Logan Sampedro, mientras este salia sobre pesca.

“actualmente Logan fiable que tarda mas en pescar por motivo de que se pica contigo”, le dijo la peluquera a la ganadora sobre ‘Gran companero 16’, que le dio la razon. “Entonces, depende sobre las peces que tu coges. ‘Yo nunca podria retornar En Caso De Que cojo menos peces que ella'”, anadio la viuda sobre Pedro Carrasco anteriormente de que la navarra comentase que “yo creo que es que ha pescado poco. De ningun modo va a pescar alla asi­ como, igual que yo he sacado los peces de alli, ?ahora va a mi region!”

“?Es la primera ocasion que va a esa seccii?n a pescar! ?Es que me copia en cualquier! Incluso el otro jornada, que dije ‘mis sofiistas, os deseo’; el ‘mis loganistas’, aunque tio, nunca conozco, deja de copiarme. “, se quejo la hija de Maite Galdeano. “nunca conozco si es que esta. sigue enamoradisimo de mi, aunque todo el rato me copia. Al final yo nunca conozco, sobre verdad, En Caso De Que soy su idolo, En Caso De Que es que esta enamorado, En Caso De Que podri­a ser esta obsesionado, nunca se. Nunca lo se”, anadio la navarra.

“A lo mejor se lo debes indagar a estas alturas”, planteo Mosquera, entre risas, entretanto que la extronista sobre ‘Mujeres asi­ como Hombres asi­ como Viceversa’ reconocia que “si, igual se lo preguntamos, No obstante podri­a ser igual se pone a llorar. Tampoco quiero causarle gran emocion a este chico”. No obstante, el proceder de el ideal asturiano nunca era unico que criticaron las chicas, que tambien hablaron sobre sus colegas, concretamente de su pasotismo en la isla.

Raquel y Sofia critican la pasividad de Sergio

“Desde que hemos llegado, desde ayer, se tumbaron en la tumbona Hugo, Logan desplazandolo hacia el pelo Sergio asi­ como, seri­a mas, cuando he preguntado que quien iba a ir a pescar, porque le tocaba el turno Asimismo a Sergio, ha dicho el que estaba excesivamente cansado. Como puede ser eso En Caso De Que ha estado varios dias amarrado contigo y no ha hecho nada. No conozco si como conoce puesto que es finalista, el dice ‘Bueno, bien. para que me voy a forzar. “, planteo Raquel opiniГіn senior sizzle Mosquera.

“Yo creo que es eso. Alguno que se ve mas cercano en Espana que aca, que seri­a Logan, intenta ir a pescar a duras penas asi­ como, arriba, intentando superarme y el otro, que bien conoce que seri­a finalista, por consiguiente dice ‘inclusive aca mi trabajo’ y se queda ahi tumbado. ?Es que como lo calcula al completo! Hasta ese momento que digas. aunque que va an acontecer lo siguiente”, anadio Sofia Suescun referente a Sergio Carvajal, el primer concursante en clasificarse Con El Fin De la gran final.