14 historias sucedidas en Tinder que dan mogollon de verguenza

Redactora sobre BuzzFeed, Espana

Hemos preguntado a la comunidad sobre BuzzFeed cual ha sido la deficiente historia que les ha pasado en Tinder. Agarra un cojin para taparte la cara porque aca van algunas de estas superiores respuestas.

1. ?Papi?

ENCONTRAR A MI PATER asi­ como QUE SU HISTORIA AFUERA “no tengo tierras, sin embargo tengo un chalet en la sierra donde ninguna persona te escuchara gritar mi apelativo. 15cm”.

2. El trio insospechado.

Quede con un menudo sobre 16 anos (yo tengo 18). Cuando llegue a la cafeteria, el novio habia venido con su pater, que decia que venia an asegurarse de que yo nunca era un pedofilo. Se fue tras 15 minutos de interrogatorio. Y no ha transpirado yo me fui cinco min. luego.

3. La cuestion de prioridades.

Le di like a un tio que tenia una foto con un felino adorable. Al segundo sobre efectuar match me dijo “hola, En Caso De Que deseas estar esta seri­a la ultima noche que estoy en tu ciudad, de este modo que ya sabes ;)”. Le conteste que solo le habia hexaedro a like por su felino. Me bloqueo.

4. El temor al apuro.

Quede con un pequeno guapisimo. Durante la reciente cita me parecio encantador, nos liamos. Volvimos a quedar. Me dijo que si eramos novios. EN LA SEGUNDA CITA. Corri y no ha transpirado no mire para antes.

cinco. Las diferencias irreconciliables.

Que me rechacen por nunca ser del PP.

6. La cita con la reptiliana.

Acababa de montar de una trato sobre 4 anos asi­ como me hice Tinder, empece a hablar con una chica que parecia excesivamente maja y rapido tuvimos bastante buen rollo. Me dijo de estar. El caso podri­a ser estaba bastante nervioso porque hacia siglos que no quedaba con la chica que nunca fuera mi mujer desplazandolo hacia el pelo un amigo mio me dijo que me fumase un porro con el anteriormente. ERROR. La marihuana me sienta de puto culo.

Llegue a la cita asi­ como me comence a notar excesivamente paranoico. La chica me hablaba y yo respondia aunque sobre repente me empezo a dar la neura sobre que nunca PESTANEABA de este modo que me quede mirandola muy fijamente durante media hora. Luego sobre la citacion me bloqueo. NORMAL. Si muchas vez lee lo cual que sepa que lo siento mucho.

7. Cuando el amor por el alcohol es mas potente.

Me encontre en Tinder a un pequeno que me parecia supermono desde hacia tiempo e hicimos match. Igual que teniamos amistades en usual asi­ como semejante nunca tardamos en tener la citacion y no ha transpirado, FOLLAR, era la persona mas muermo que habia popular en mi vida. Era TAN muermo que me quise ir a las 5 minutos pero el hecho sobre tener amistades en habitual me hizo empatizar de este modo que, basicamente, me fui poniendo muy borracha entretanto teniamos la conversacion que nunca podria rememorar porque no tenia NADA trascendente.

El inconveniente podri­a ser cuando me levante, luego de conducir sentada hora y pico aguantando https://datingranking.net/es/sitios-de-citas-militares/ el equivalente en conversacion a la cinta sobre la II conflicto Mundial me entraron ganas de potar. Y me fui a potar, Naturalmente. El caso podri­a ser el menudo se tomo regular lo cual ultimo desplazandolo hacia el pelo le dijo a mis colegas que le resulte “muy mona” sin embargo “muy borracha”.

8. El ‘pero, NO OBSTANTE, ??QUE?!’.

Tenia un match con la tia. Entre en su cuenta y bueno, la chica parecia simpatica, mismamente que le conteste asi­ como cualquier eso si bien realmente me parecia un poco choni. Un fecha me propuso adoptar alguna cosa en una terraza sobre por aca, y no ha transpirado bueno, accedi­ pero nunca me molaba demasiado el rollo. Habia algo que no me cuadraba. Era como la impresion extrana. Sin embargo bueno dije que si, total era la Coca-cola. Solo. Carente presiones. En caso de que veia alguna cosa inusual me piraba.

Cuando llegue Ahora estaba sentada en la terraza en donde habiamos quedado. Me presente, me sente con la novia y short de cosas intrascendentes. La verdad podri­a ser mi hipotesis sobre que era un poquito choni se confirmaba con cada una de sus movidas en su magistral aniversario de pileta. Habia ratos que la tia hablaba igual que en manana. Como realizando planes dentro de nosotros desplazandolo hacia el pelo alli bien inicie a acojonarme un poco. Yo que soy un poquito cagao’ con que me monten numeritos en lugares publicos, asi que asentia igual que un malvado cobarde que soy.

Sobre repente se sobre un nene de unos cinco o seis anitos, con un balon en los brazos desplazandolo hacia el pelo se pone en un aspecto sobre la mesa desplazandolo hacia el pelo le dice la chica esta, “?que, bien te has cansado?”. El novio asiente. Desplazandolo hacia el pelo entonces seri­a cuando va el crio, me mira y no ha transpirado dice.

-?Papi, puedes pedirme un vaso sobre agua?

La tia lejos sobre corregirle, me miraba como orgullosa de que me habia llamado papi. Igual que En Caso De Que exteriormente una cosa que me he ganado con el tiempo. Aguante el tiron como pude y no ha transpirado me mantuve alla en plan chistoso por nunca acontecer un puto repulsivo desplazandolo hacia el pelo que ella se diera cuenta. Inclusive que ella empezo a decirme cosas como “pues os pareceis mucho” refiriendose a su hijo y a mi. El nene se volvio a ir a jugar con el balon, estaba ofreciendo balonazos contra una muro, asi­ como yo puesto que empece a mirarle. Le miraba a el porque no podia mirarle a las ojos a la novia, se iba a dar cuenta que todo estaba siendo muy incomodo. Asi­ como me suelta, “oye, si te apetece ir a jugar con el novio al futbol por mi nunca te cortes, que esas cosas me encantan, Igualmente se nota que se te proporcionan bien las ninos, siento que teneis felin, ?se dice felin, fili, filin? Bueno, tu me entiendes.” Asi­ como bueno, primero sobre irnos le dijo al chaval que se pusiera al flanco mia de hacernos una foto con el movil.