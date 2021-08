Addio Tinder l’anima gemella ora la trovate su Twitter Dating! (foto)

Lanciato escaso piu di un anno fa negli Stati Uniti, Twitter Dating arriva ora in Italia con dei numeri importanti 1,5 miliardi di match nei 20 paesi dove delgado ad oggi era disponibile.

Come attivare Twitter Dating

Twitter Dating e un servizio collegato A faceb k, ma comunque separato, attivabile separado su richiesta dell’utente e separado dall’app Faceb k. Per usare Dating dovete creare un nuovo profilo, che importa automaticamente nome di battesimo e data di nascita da quello di Faceb k (e non consente di modificarli), ma per esempio non comparira il vostro cognome, e tutte le eventuali altre informazioni da condividere saranno a total discrezione dell’utente. Potete anche scegliere, volendo, un genere diverso da quello usato su Faceb k sarete insomma voi a decidere come presentarvi agli altri, in estilo che possiate mostrare chi siete ciertamente, senza giudizi e pregiudizi.

Per attivare Twitter Dating dovete andare nell’app di Faceb k (per Android o iOS e indifferente), nelle impostazioni, e troverete il riquadro di Dating in mezzo agli altri. Cliccateci sopra e partira subito la configurazione de el vostro profilo Dating, che prima di procedere vi rassicurera su funzionalita e sicurezza de el servizio. Dovrete poi inserire alcuni dati, e diverse informazioni di dispar genere (tra le piu curiose l’altezza ed il gasto di alcolici – tutte informazioni facoltative).

Al termine avrete un’anteprima del profilo che potrete accettare o modificare. Ci sono anche opzioni per decidere al meglio che prototipo di ser cercate, non separado per sesso, ma anche per fascia di eta, distanza da voi e altro. Ribadiamo quindi che Dating non e un’app a pieza, ma ci potete accedere unico dall’app di Twitter per smartphone.

A seguire trovate la gama di immagini che illustrano tutto il procedimento di attivazione di Faceb k Dating (abbiamo dovuto fare delle foto perche l’app, per ragioni di privacy, non consente di scattare screenshot a lo largo de la creazione del profilo, ma il nostro buon Vezio si e prestato alla causa.

Come Funziona Twitter Dating

All’interno di Faceb k Dating ci sono alcune funzioni che vi suoneranno familiari, come le Storie (potete anche scegliere di condividere quelle pubblicate su Twitter e Instagram), ma anche delle novita, come Passioni Segrete.

Questa funzione consente di scoprire potenziali partner tra i vostri contatti su Faceb k ed Instagram. Twitter Dating non propone infatti gli amici come possibili match, ma utilizzando Passioni Segrete potrete selezionare fino ad un massimo di 9 amici, e se individuo di questi vi inserira nel suo elenco di “passioni segrete” (capito adesso il perche del nome?) ci sara il match. Entrambi dovrete quindi avere Twitter Dating ed entrambi sitios web de citas gratis de pueblo dovrete essere nella relacion l’uno dell’altro, altrimenti l’app non segnalera nulla a nessuno dei due.

Ci sono poi anche eventi e gruppi, separati da quelli di Faceb k (ma potrete importare questi ultimi), in modo da trovare facilmente persone con i vostri stessi interessi.

Una volta che ci sara stato un match, potrete anche fare un video appuntamento, perche in extremo, specialmente in epoca di pandemia, puo essere comodo iniziare a conoscersi anche cosi, prima di un appuntamento dal vivo.

E la privacy? Faceb k risponde subito ai possibili dubbi con un breve comunicato, che riportiamo qui sotto, chiarendo subito che il profilo Twitter Dating puo essere cancellato in qualsiasi segundo, senza impattare su quello base, e tutte le informazioni condivise (o meno) su Dating sono a discrezione dell’utente.

All’interno di Faceb k Dating troverete anche un accesso veloce ai consigli sulla sicurezza e potrete segnalare e bloccare chiunque vogliate. Trovate comunque tutto spiegato bene qui sotto, in italiano.

