Sesso mediante macchina. Il kamasutra mediante 20 posizioni illustrate

Il erotismo con apparecchio, immagino, vi sarà accaduto un’infinità di volte. Comporre l’amore sopra macchina, d’altro angolo, è un tradizionale (e nel caso che non vi è verificatosi siete persone tristi). Siete lì, ubriachi, avvinghiati, affinché cercate di accoppiarvi nello ambito attillato dell’abitacolo. Un kamasutra verso ruote cosicché cercate di capire in gruppo di quella fatto ansimante cosicché vi siete trascinati indietro, dal bar all’autoveicolo, apertamente motivo vi annoiavate (e che siete moderatamente sicuri si tratti di un essere umano). Siete in quel luogo cosicché cercate di arrivare a conoscere ovvero farvi insinuarsi. E non sapete mai giacché cacchio di situazione custodire. Ma esiste un kamasutra durante macchina?

Il erotismo in apparecchio, d’altronde, vuole unito manifestare: un alluce con un capacità di valutazione, un base sopra un orecchio, il culo di faccia il sportellino intirizzito. Insomma, contegno l’amore per macchina, apparenza sopra un abitacolo scarso largo, comporta qualche problemino preparatorio.

Corrente post sporcaccione, apertamente, è offerto ai lettori fissi di codesto mio magro blog. Naturalmente parliamo di sessualità , l’amore è un’altra atto, è un successione in quanto passa una turno sola nella persona . Il rudere, il più delle volte, termina mediante un coraggio spezzato (d’altro lato vi ho appunto mostrato qua avvenimento succede quando si segue troppo il animo ). Certo in quanto lo so giacché tendenzialmente siete dei maniaci sessuali e non pensate ad altro affinché ad accoppiarvi, a accoppiarsi, verso titillarvi soli oppure reciprocamente i organi sessuali per ogni casa e durante ogni estensione accordato o minore, ho pensato adeguatamente, oggidì, di regalarvi una piccola modello illustrata sopra mezzo adattarsi l’amore per macchina: il kamasutra del sesso con macchina, disegnato dall’artista Javier Navarrete .

SГ¬, lo so perchГ© voi non avete indigenza di un’automobile in eleggere l’amore ( dite la realtГ , il tizio di cui si parla per attuale scritto ГЁ unito di voi, vero? ). Lo so cosicchГ© siete animali (alcuni ancora ermafroditi ) e gli animali si accoppiano qualora e mezzo gli capita (del gratifica Scopate contro temperamento ne abbiamo in precedenza parlato, assenso?). Lo so in quanto il erotismo durante macchina ГЁ isolato una delle moltissimi occasione cosicchГ© il mondo vicino vi offre. E non con l’aggiunta di neanche eccetto delle panchine al sobrio, delle aiuole nelle rotatorie, delle siepi, dei rovi, del coltre erboso, dell’asfalto nessun match adultfriendfinder semplice e ostinato, delle strisce pedonali del corso principale all’ora di punta e dell’autobus fitto di ressa (quante volte devo dirvelo perchГ© le tecniche giuste durante agganciare alla arresto dell’autobus sono queste ? Le vostre iniziative non portano a inezie di affabile, limitatevi ai miei consigli, su). Ma c’è da riportare giacchГ© questa simpatica maestro al tromboparcheggio (o parcheggio dell’amore) ha in lei la lealtГ di elargire una originalitГ soggettiva del genitali con macchina ovvero negli spazi ristretti. Per mio avvertenza ГЁ da provare.

Consiglio

La accoppiamento da posteggio, durante come la vedo io, non deve avere luogo nemmeno ignorata nemmeno sottovalutata. Tuttavia apprezzata e valorizzata attraverso ciГІ perchГ© ГЁ: copula da posteggio. Alla apertura di presente, volevo diffondere un ridotto giochino: vi sfido durante settimana a tentare al minimo una decina di queste posizioni. Dato che non avete una una trombamica (oppure un trombamico) inaspettatamente maniera vedere una sconosciuta giacchГ© vuole farlo insieme voi .

Nell’eventualitГ che vi piacciono i maschi, cercate come minimo di trainare un compagno che non come un profondo ignorante . Qualora amate le donne, fate prontezza alle stronze (vedete, inoltre, un qualunque avvertenza determinante in i maschietti affinchГ© soffrono di eiaculazione anticipato ).

Provate alcune posizioni sui vostri sedili ribaltabili, dicevo, e ulteriormente ritornate sul blog e commentate l’esperienza. Utilità e verso, senza contare remore. Fatemi sapere com’è viaggio. Com’è ceto. Cosicché sensazioni avete sperimentato. Cosa vi siete fratturati.

Io di queste posizioni ne ho provate come una dodici ( verso agganciare solito queste tecniche infallibili , eccetto al spiaggia, dove lo fondale cambia e c’è bisogno di tecniche da rimorchio durante riva ). Nella mia prova ho trovato diversi pregi e un qualunque errore (sopraggiunto all’improvviso, verso sorpresa, senza contare in quanto oramai potessi far niente per evitarlo e in quanto ha compromesso il sostituzione e qualche mio orifizio. Ma dunque non sto in questo momento verso spiegarvi codesto contusione estemporaneo per cui non ero a causa di inezie preparato):

Pregi del erotismo sopra strumento

Razionalizzazione degli spazi

Ampliamento dell’intimità di coniugi

Molte calorie bruciate.

Difetti del sesso durante congegno

Posizioni sui sedili difficili da custodire per lento

Teste giacché unito battono sui finestrini ovverosia sul tettuccio dell’auto

Avvicendamento che si infila mediante eccessiva scioltezza nei tuoi pertugi intimi invece il carico del fidanzato preme con vivacità orgasmica contro il diminuito (verso amore, c’è a chi piace )

Insieme alcune posizioni si rischia di sostare incastrati l’un l’altro dal momento che la pubblica sicurezza bussa al sportellino attraverso elemosinare i documenti.

Vedete la foto gallery del kamasutra per macchina, verso vere pantere del sedia rovesciabile. Tenetemi aggiornato sui vostri risultati.