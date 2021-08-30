Скачать Букмекерскую Таверну FonBet На Windows Phone

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Для удобства пользователей БК Фонбет создал не только мобильную версию сайта, но также выпустил приложение. После выбора события и конкретного вида ставки, открывается меню для подтверждения пари и выбора суммы. И название, как часто созвучно с названием букмекерской конторы.

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