PsicologГ­a del enamoramiento apego y no ha transpirado comportamiento emocional (Autoayuda)

Conductas caracterГ­sticas del enamoramiento

En el sujeto enamorado podemos observar lo siguiente

В· Una en valoraciГіn de el objetivo de apego en trato con las otras hipotГ©ticos objetos.

В· Un agudo afГЎn sobre alianza con el objetivo amoroso

В· Un deseo intenso de transformarse en el objeto sobre apego asГ­В­ como de afГЎn del otro

В· la traiciГіn de trazos sobre carГЎcter de el objeto que colocan en riesgo su elecciГіn.

В· la represiГіn de sus propios rasgos sobre carГЎcter de alcanzar transformarse en el objeto de amor del otro.

В· La creencia sobre que sin ese objeto nunca puede ser feliz. O la creencia sobre que con ese objeto al fin encontrГі la felicidad de invariablemente.

В· Todos las otros hipotГ©ticos objetos, no tienen valor sobre objetivo sobre amor y/o de deseo

В· Considero que en el estado sobre enamoramiento, tambiГ©n Existen una excesivamente pequeГ±a dosis de codicia, celos, envidia asГ­В­ como egoГ­smo. Esos ingredientes proporcionan punto an otras emociones que se observan en al completo enamoramiento impresiГіn sobre posesiГіn del objetivo, inseguridad en el objeto, estupor por el objeto.

Tanto en medicina como en psicologГ­a he aprendido que gracias al estudio de las patologГ­as es que podemos encontrar las funciones normales. Las patologГ­as agrandan lo que ocurre en las funciones corrientes. De este modo que considero que en el estado sobre enamora- miento los enamorados en ese lapso quieren tener al objetivo en toda la extensiГіn sobre la termino. Sus objetos son dignos sobre admiraciГіn asГ­В­ como cuando no estГЎn con ellos Existen cierta inseguridad muy leve sobre ВїDГіnde estarГЎ? Cuando estГЎn en pleno enamoramiento asГ­В­ como alguno sobre ellos se tarda en verlo, surge la pregunta, ВїPor quГ© no me llama? ВїLe placer? ВїMe quiere? Generalmente no se queda con estas dudas, se lo pregunta. El enamorado serГ­В­a igual que un niГ±o cuando le contabilizan un cuento quiere que se lo cuenten una asГ­В­ como una diferente ocasiГіn. JamГЎs se cansa sobre escucharlo

En caso de que estas enamorado (a) y no experimentas lo que he texto hasta aquí. Por lo tanto cuestiónate si en verdad estas enamorada (o), porque sobre pronto puede venir otra alma así­ como te va a mover el tapete. O En Caso De Que tu enamorado no notan lo que he texto pues…. Superior allí le dejo.

Presente y maГ±ana.

No serГ­В­a todo lo que podrГ­В­amos mirar en un enamoramiento. Hay otros sucesos mГЎs, https://datingopiniones.es/colombiancupid-opinion/ que inclusive considero tan importantes o quizГЎ mГЎs, que las bien mencionadas.

Promesas y Juramentos

В· Las promesas desplazГЎndolo hacia el pelo las juramentos entre los enamorados sobre acontecer fiel y sobre amar tan solo al objeto sobre pretensiГіn desplazГЎndolo hacia el pelo sobre apego.

В· La expresiГіn clara e incuestionable dentro de las enamorados sobre que el objeto de apego es el Гєnico que nos atrae y serГ­В­a al Гєnico que desearemos y amaremos toda la vida.

В· La expresiГіn clara e incuestionable dentro de las enamorados sobre que quiere que su objetivo sobre apego desplazГЎndolo hacia el pelo pretensiГіn, sea el pater o la origen de las futuros hijos.

В· en otras palabras, el enamorado no Гєnicamente se compromete en el presente, tambiГ©n se compromete en el maГ±ana. DesplazГЎndolo hacia el pelo si cree en la reencarnaciГіn, compromete hasta las prГіximas reencarnaciones.

Lo cual tan solo lo realizan las personas enamoradas. En otras palabras las que se encuentran locas; pero todo el mundo sabemos que un imprudente de ningún modo va a hablar de que está imprudente, los locos son las demás por no comportarse igual que ellos. ¿Es un chistecillo lo que acabo de decir? (Peter) Desafortunadamente Existen muchísimas individuos que no conocen esta clase sobre locura. Ahora sean seres solteras o casadas. Es decir Existen millones sobre usuarios que no obstante se encuentran casadas así­ como son fieles compañeros, nunca vivieron un enamoramiento. Son eso “fieles compañeros”.

Tal debe ser el significado y no ha transpirado la certeza sobre tu casamiento. No obstante lo que el conjunto sobre los superfluos llama matrimonio… ¡ay! ¿Cómo he sobre llamarle yo a eso? (F. Nietzsche)