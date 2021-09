11 cosas sobre Bella así­ como Edward que nunca dispone de interés en “Crepúsculo”

En caso de que bien algunos fanáticos aman la trato dentro de Bella y Edward, está claro que la relación tiene las defectos. Acá algunas cosas que no deben interés referente a la pareja de “Crepúsculo”.

“Crepúsculo” resulta una de estas sagas más exitosas de el gran pantalla. En 2008 conocimos la leyenda sobre apego entre el usurero Edward Cullen desplazándolo hacia el pelo la mortal Bella Swan, interpretados por Robert Pattinson y no ha transpirado Kristen Stweart, convirtiéndose en un éxito sobre taquilla con millones de fanáticos en al completo el universo.

Si bien la biografГ­a puede tener criaturas sobrenaturales como vampiros asГ­В­ como hombres lobo, en esencia resulta una leyenda romГЎntica. La banda se centra en la trato entre Bella Swan y Edward Cullen y al completo los obstГЎculos que deben pasar de vivir dichoso para todo el tiempo. Literalmente. Screen https://datingopiniones.es/plentyoffish-opinion/ Rant elabora una listado en algunas cosas sobre esta pareja que sencillamente nunca deben el menor interГ©s.

diez COSAS ACERCA DE BELLA AsГ­В­ Como EDWARD QUE nunca DEBEN SENTIDO

1. EL HECHO sobre QUE EDWARD ESTUVIERA TAN ENAMORADO DE BELLA DESDE EL COMIENZO

La fuerza con la que Edward comienza a enamorarse sobre Bella es extraГ±a dada la cantidad sobre mujeres que conociГі en su vida aunque que JamГ­ВЎs le interesaron. La sola explicaciГіn podrГ­В­a ser su crimen era particularmente intoxicante de el novio, No obstante esto realiza que la trato parezca mayoritareamente fГ­sica.

2. QUE BELLA ESTABA DISPUESTA A RENUNCIAR A todo el mundo POR EDWARD

En caso de que bien la manГ­a sobre Edward con Bella nunca posee mucho interГ©s, la fijaciГіn sobre Bella con Edward se explica en la historia por el hecho de que las vampiros son atractivos asГ­В­ como hermosos para fascinar a sus presas. Pero Bella serГ­В­a dГ©bil ante esto, aГєn serГ­В­a perturbador que estuviera tan dispuesta a renunciar a su familia por Г©l.

3. QUE SE CASEN TAN JГ“VENES

Bella desea convertirse en negrero lo mГЎs corto factible para que la novia asГ­В­ como Edward tengan la misma antigГјedad por la eternidad. No obstante, es todavГ­a mГЎs ridГ­culo que Edward insista en que ella se case con Г©l primeramente. El hecho de que se casen en tan escaso tiempo luego de conocerse serГ­В­a harto agudo. Nunca existe ninguna causa real por la que no pudieran encontrarse esperado.

4. LOS DOS SON SUPUESTAMENTE GENIALES EN LA CAMA

La noche sobre bodas de Bella y no ha transpirado Edward es Durante la reciente ocasiГіn Con El Fin De ambos. No obstante, sobre muchas modo, ambos son aparentemente excelentes en la cama desplazГЎndolo hacia el pelo se lo pasan excelente, desplazГЎndolo hacia el pelo la verdad podrГ­В­a ser lo cual no es bastante realista.

cinco. EL HECHO DE QUE TUVIERAN UN HIJO JUNTOS

Bella nunca parece pretender tener hijos, sin embargo lo cual nunca resulta una gigantesco inquietud dentro de ellos puesto que nunca creen que sea posible de todo el mundo modos. No obstante, Bella sГ­ queda embarazada. la explicaciГіn que se da en la concepciГіn sobre Renesmee es complejo sobre asimilar. Nunca goza de interГ©s que pudiera haber sucedido.

6. BELLA ASIMISMO SE ENAMORГ“ sobre JACOB

DespuГ©s de que Edward deja a Bella en Luna novedosa, la novia estГЎ efectivamente deprimida a un intensidad excesivamente preocupante. Ella encuentra alguna cosa de dicha asГ­В­ como consuelo con Jacob, aunque sus sentimientos hacia el novio no son tan fuertes igual que las que siente hacia Edward. La verdad es que existe la parte sobre la novia que estГЎ interesada en Jacob romГЎnticamente.

7. BELLA NO ENCONTRГ“ ESPELUZNANTE EL PROCEDER sobre ACECHO sobre EDWARD

Existen instantes en las que el proceder de Edward hacia Bella es harto dificultoso. Cosas como mirarla entretanto duerme (mientras ella no lo conoce) y seguirla se presentan como romГЎnticas en lugar sobre espeluznantes. Bella JamГ­ВЎs tuvo inconvenientes con ninguno de estos comportamientos, tampoco establece bastantes lГ­mites con Edward, hasta el novio a veces los cruza.

8. NO PARECEN TENER BASTANTE EN USUAL

Bella y Edward nunca demuestran tener cosas en habitual, de hecho nadie de ellos goza de intereses o personalidades efectivamente fuertes. QuizГЎs, serГ­В­a por eso que se llevan bien, ya que los dos son un poquito aburridos.

9. QUE BELLA NUNCA LE GOZA DE PAVOR A LA FUERZA FГЌSICA DE EDWARD

Una de las caracterГ­sticas aterradoras sobre los vampiros es que son tan fuertes desplazГЎndolo hacia el pelo rГЎpidos que son aptos sobre liquidar a un humano fГЎcilmente. Bella ciertamente no habrГ­a sido apto sobre defenderse ante Edward, No obstante nunca se sintiГі preocupada acerca de este punto. Si bien Edward tenГ­a cautela, todo el tiempo existГ­a la alternativa de que accidentalmente la hubiera lastimado.

10. EDWARD PASГ“ ABUNDANTE LAPSO INTENTANDO QUE BELLA LO DEJARA

Edward es un astro que se odia abundante a sГ­ igual. El novio cree que estГЎ condenado porque es un negrero, debido a que no quiere que Bella se convierta en uno. SerГ­В­a por ello ocurre una gran cuantГ­В­a de lapso tratando de convencerla sobre que no estuviera con el novio y sobre que no se convirtiera en explotador. Sin embargo, Con El Fin De prevenir esto JamГ­ВЎs debiГі haber salido con ella en primer punto En Caso De Que estaba tan preocupado.