8 conversaciones referente a sexo a las que ninguna pareja debe renunciar

“Es mucho mas importante ser individuo similar que cualquier una diferente cosa”, decia Virginia W lf. Ya que bien, algo extremadamente semejante ocurre en el sexo. Hablar sobre sexo implica entrar en estadio personal, que nos permite extremadamente vulnerables. Seri­a exacto. Pero piensa una cosa ninguna pareja aprende a base sobre silencios, ni sobre elaborar igual que En caso de que pasara nada. “Por demasiado que dos individuos se quieran, tu pareja no sabe leer tu planteamiento, ni tu el suyo”, explica Sylvia sobre Bejar, escritora y no ha transpirado experta universitaria en Sexualidad Humana y no ha transpirado capacitacion Sexual.

Lo dicen los expertos la difusion seri­a la base sobre toda trato. Indudable, ?no? Pero… ?y lo laborioso que nos resulta en ocasiones? Por eso, seri­a fundamental que a lo extenso sobre nuestras relaciones nos enfrentemos a la grupo sobre dudas que iran saliendo a la luces con el camino del tiempo.

La psicologa clinica Elena Garcia Vega nos cuenta que para abordar la chachara sobre esta clase es necesaria la difusion asertiva. Es decir, “una difusion sana, basada en hablar desde el yo aunque respetando al otro”. El fin seri­a “no dejar de decir mis necesidades y no ha transpirado valores, respetando igualmente las suyos”.

1. Repeticion sexual

?Por que a la gente le preocupa si la frecuencia sobre sus relaciones coitales esta sobre ella sobre la media o no? “Con El Fin De mi nunca existe cuestion superior calidad que cantidad”, expone Sylvia sobre Bejar. Y anade que cuando esta duda resurja sobre las cenizas sera un buen instante de valorar si estamos comodos con la etapa actual, que enfoques podemos perfeccionar asi­ como marcarnos pequenas metas Con El Fin De no desperdiciar la llama escaso las sabanas.

Garcia Vega entiende que lo que verdaderamente nos preocupa en la repeticion sexual puede estar especifico por la culpa. Es decir, o bien que alguno quiera asi­ como el otro no; pero ademas existe la disposicion (mas bien un mito) a pensar que si no Tenemos sexo la relacion nunca esta funcionando.

La repeticion coital puede generar interminables conflictos. Por eso, apunta que cada individuo debe demostrar como le afecta el tema asi­ como que necesita Con El Fin De sentirse bien asi­ como por que. “Lo que es incuestionable podri­a ser En caso de que hablais de ello, no podreis solventarlo y el abismo sera cada oportunidad mayor”, concluye.

2. Posturas asi­ como practicas sexuales

Prueba an inspeccionar tu conexion proponiendo hookup novedosas posturas, explicandole cuales te gustan mas y por que, como sientes mas placer… “Aunque al completo va a depender igualmente de la ideologia o manera sobre conocer el sexo sobre tu companero. Si es mas conservador, pudoroso, mas liberal, abierto…”, anade Garcia Vega.

La psicologa asi­ como sexologa Maria Jimenez propone hablar despues de un aproximacion ?Como ha ido? ?Que nos ha gustado? ?En que podemos superar? ?Podemos examinar algo nuevo la proxima ocasii?n?

3. Sexo a solas

El sexo (entendido en cualquier sobre sus variantes) seri­a liberador, placentero asi­ como sano (y Asimismo goza de la bendicion sobre la gestion Mundial de la salubridad). Las terapeutas sexuales Ademi?s recomiendan su costumbre desplazandolo hacia el pelo, Conforme nos confiesa Maria Jimenez, es bueno que ambos sepais que resulta una ejercicio a la que podeis recurrir libremente. Asi que, ambos debeis daros el autorizacion de tener sexo a solas, incluso cuando la comunicacion va rumbo en popa.

Jimenez recomienda nunca comenzar una chachara sexual En caso de que se tienen las ideas suficientemente claras. Puede ayudarte bastante escribirlo o tambien ejercitar en voz elevada como vas a abordar la conversacion.

4. Igualdad en la intimidad

Garcia Vega lo explica a la prototipo “La femina tiene que asentir su derecho a disfrutar igual que el hombre, posee que creerse merecedora de placer exactamente igual que el novio. En caso de que percibe que en la pareja no fluye, ha sobre beneficiarse un buen instante de comunicarselo”.

“He distinguido a demasiadas hembras que no acaban sobre creerse merecedoras de placer. Asimismo an algunos que les da cierta verguenza o reparo comunicarle a su pareja como llegar al culminacion, etc.”, anade. Para comunicarlo, recoge, elige un espacio tranquilo afuera sobre debate, demostracii?n con un vino…

cinco. Tabues y miedos

“En tu facultad sobre darte autorizacion esta la clave de todo”, explica sobre Bejar. Resulta una cuestion de seguridad. “lograr proponer un trio, sexo anal, juguetes eroticos o al completo tipo de temas dependeran en gigantesco parte sobre la confianza que se exista forjado asi­ como sobre las valores que tenga cada uno”, anade Garcia Vega.

No inicies un tema sobre charla mismamente En Caso De Que estais cansados, enfadados o tensos. Ademas es fundamental que dispongais de tiempo Con El Fin De hablar tranquilamente, sobre manera que nunca os veais forzados a dejar la conversacion a medias.

6. Fantasias

Las fantasias sexuales son buenas nunca, buenisimas. De Bejar nos recuerda que en la generalidad de los casos compartirlas sirve de enriquecer la vida sexual de la pareja, por motivo de que podri­amos excitarnos juntos con ellas o, como podri­a ser, escenificar alguna, hasta convertirla en realidad.

?Como compartirlas? Goza de las riesgos, por supuesto. Puede que lo que a ti te excita an el novio le disguste, le provoque celos y/o inseguridad. ?y no ha transpirado como te sentaran a ti las suyas? En ocasiones, no Tenemos que acontecer del cualquier sincero. “desplazandolo hacia el pelo no, no estas estando hipocrita, estas cuidando sobre tu querido desplazandolo hacia el pelo sobre tu relacion”, asegura.

De tirar de imaginacion, nos ‘obliga’ an apelar a un manual absolutamente apropiado que la experta menciona “El ambiente reservado de las fantasias sexuales femeninas”, de Wendy Maltz y Suzie Boss.

7. Cambios corporales

El modo en la cual vemos el cuerpo humano influye en la autoestima, y en resultado, en nuestras relaciones sexuales. “ocurre sobre esconder tu cuerpo”, advierte la sexologa. Y lo mas trascendente “no le hables de tus dietas, sobre que no te encanta tu fisico…”

Nunca deseamos promover esa inseguridad. ?Sabias que la inteligencia, la imaginacion, sonreir, el significado de el humor o la actitud tambien son super sexys? Cuando te diga “que guapa estas hoy” nunca contestes, nunca te infravalores, acepta el halago asi­ como cree lo que te ha mencionado. Si el problema crece, nunca dudes en procurar ayuda psicologica.

8. Regla

Garcia Vega recoge el valor sobre que sea ella la que rompa el tabu asi­ como se sienta comoda con la regla por motivo de que seri­a una cosa natural.

Es trascendente que se hable, se normalice asi­ como que la pareja acuerde que hacer en esos dias, En Caso De Que los dos estais satisfechos con la idea de ejercitar sexo durante esos dias. asi­ como si alguien de las dos dispone de algun apuro que se respete.

Conclusion

Nunca te conformes En Caso De Que tu vida sexual nunca es igual que tu te gustaria. En caso de que eres apto de reflejar tus deseos y no ha transpirado necesidades practicaras mas sexo desplazandolo hacia el pelo sentiras mas placer. Y recuerda que la preferiblemente conducta seri­a meditar que gracias a estas conversaciones lo tendras al completo por ver sobre esa alma (y al reves), y no ha transpirado nunca solo al comienzo de la conexion, ?sino todo el tiempo!

