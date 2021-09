BEGINNING brand new BOX DANDELION. SEJARAH MAKES. The page D shows the expression of Dandelion drawer

Ide berdirinya makes diprakarsai oleh lima Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Angkatan 33 lintas fakultas yang ingin mendirikan sebuah System Kegiatan Mahasiswa (UKM) keilmiahan di IPB. Ide tersebut dikembangkan melalui diskusi yang cukup panjang. Namun, ide tersebut belum sempat terealisasi karena kelima mahasiswa tersebut terlanjur lulus dari IPB. Selanjutnya, ide tersebut direalisasi oleh adik-adik tingkatnya. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari nama yang sesuai dengan UKM yang akan dibentuk. Calon dua nama terbaik untuk UKM keilmiahan ini diusulkan oleh dua mahasiswa IPB yaitu Surono (Angkatan 35) dan Anuraga (Angkatan 36). Setelah musyawarah dan mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya usulan yang diterima adalah usulan Surono dengan nama community forum for Scientific Studies yang disingkat dengan nama pushes.

Setelah mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah UKM, dilakukanlah presentasi di depan DPM kilometer IPB pada tanggal 12 Januari 2002. Presentasi ini diketuai oleh Wira (angkatan 37). Beberapa pertanyaan diajukan DPM selama presentasi yang berkaitan dengan tujuan pembentukan Forces dan perbedaannya dengan UKM lain yang sudah terbentuk di IPB. Akhirnya, dalam suasana mendung khas Bogor yang dijuluki Kota Hujan yang mengiringi prosesi pembentukan, UKM allows pun resmi disetujui sebagai UKM keilmiahan di IPB. Selanjutnya, allows yang belum mempunyai sekretariat memilih Fakultas Pertanian lantai 2 sebagai tempat berkumpul untuk bertukar pikiran bersama. Pada tahun 2007, power memiliki sekretariat yang bertempat di Gedung scholar focus lantai 1, Kampus IPB, Dramaga, Bogor. Selain itu, karena pembina merupakan salah satu syarat dibentuknya suatu UKM, anggota pushes angkatan pemrakarsa meminta Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc sebagai pembina UKM pushes.

UKM Forces IPB mengemban tugas layaknya perpanjangan visi dan misi IPB guna menjadikan IPB sebagai universitas yang berbasiskan riset. Visi UKM power IPB yaitu: “Menjadikan makes sebagai UKM sentra keilmiahan yang mampu mengayomi dan menciptakan atmosfer yang lebih ilmiah di Institut Pertanian Bogor”. Sedangkan misi UKM power IPB yaitu: Pertama, peningkatan kapasitas dan karakter setiap anggota power yang lebih bersaing, baik di ajang nasional maupun Internasional; Kedua, membangun dan memperkuat jaringan yang baik dan berkelanjutan guna mendukung kinerja UKM power, baik di pada maupun luar IPB; Ketiga,menyalurkan informasi-informasi keilmiahan ke civitas akademika IPB secara cepat dan tanggap; Keempat, sinergisasi kelembagaan-kelembagaan strategis yang ada di IPB untuk membantu menciptakan atmosfer keilmiahan; Kelima, menciptakan dan ikut berpartisipasi aktif dalam setiap party keilmiahan kampus, baik oleh IPB maupun kelembagaan lainnya; Keenam, menjadikan pushes sebagai UKM yang mandiri finansial secara kontinu dan realistik; Ketujuh, optimalisasi application people advancement secara kontinu dan terarah.

UKM Allows IPB dipimpin oleh seorang ‘Direktur’. Direktur yang pernah menjabat di dalam kepengurusan UKM Forces IPB, yaitu: Anuraga (Direktur I), Wira (Direktur Two), Tetuko D. W. (Direktur III), Nanang K. (Direktur IV) Hari Bowo (Direktur V), Syahroni (Direktur VI), Aminudi (Direktur VII), Aldian Farabi (Direktur VIII), Septian Suhandono (Direktur IX), Teki Sinatria (Direktur X), dan Mohammad Nizam Mustazim (Direktur XI)

UKM Forces IPB terdiri dari beberapa Departemen dan Sub-Departemen, diantaranya: Departemen personal source growth (HRD), Departemen analysis and degree (Risedu), Sub-Departemen Riset, Departemen services, Sub-Departemen Pelayanan dan Kominfo, dan Departemen Community improvement (Comdev). Setiap departemen dan sub-departemen menjalankan tugasnya dengan mandat yang dipegang masing-masing. UKM makes IPB berdiri atas asas bersama, yakni kebersamaan dengan mengedepankan suasana kekeluargaaan.