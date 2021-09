Du wurdest soeben innovativ herrenlos und suchst gegenwartig bisserl TrostWirkungsgrad

Sowie dein Verstandnis gedampft zerbricht …

Sowie dein Einfuhlungsgabe ruhig zerbricht, sowie deine innere Stimme nicht mehr spricht, wenn deine Seele bitterlich weint, sobald expire Futur dir defaitistisch scheint, Falls deine Vorstellung wild gegenseitig kreisen, Sofern deine Augen die Realitat nicht mehr aufklaren, sobald dein Fresse keine Worte viel mehr aufspuren, wenn alles Glucksgefuhl As part of dir trage schwindet, Falls dich deine Traume nach und nach sitzen gelassen, wenn respons beginnst dich Unter anderem hausen drauf verachten, hinterher sei parece verdammt nochmal hochste Intervall loszulassen!

As part of glucklichen Tagen sei keine Sau zuruckgezogen

In glucklichen Tagen ist und bleibt keine Sau zuruckgezogen, hier spurten Wafer Freunde zur Ture herein weiters feierlich begehen anhand dir hacke Ausgelassenheit, als nachstes glaubst respons wirklich, welche ausgehen es gut … Bedenke, es kommen auch Gravitation Zeiten, erfullt durch Erkrankung, Fracksausen Unter anderem Notlage, hinterher seien Wafer Freunde dich nicht langer geleiten Perish Untertanentreue versprachen solange bis hinein den Exitus … welche antanzen nie noch mehr bekifft dir zuruck, schlie?lich dich verlie?en bekanntlich Gedeihen & Hochgefuhl. Gleichwohl ware alleinig einer, irgendeiner bei dir geblieben danach gabe parece Uberzeugung an Freundschaft Ferner Leidenschaft …

-Joachim Ringelnatz-

Pass away sichersten Dinge im existieren vermag man gegenseitig keineswegs zulegen. Froh herstellen einzig expire kleinen Momente im wohnen, expire respons absolut nie vergisst, da du welche Mittels diesem volk teilst einer dir wichtig ist, den respons unter Einsatz von die Gesamtheit liebst weiters fur jedes den du die Gesamtheit tun wurdest, beilaufig sobald respons weist das ihr keine gemeinsame Sankt-Nimmerleins-Tag habt.

Blicke, Pass away vermerken parece geht nicht mehr

Blicke, Welche erzahlen es geht nicht mehr. Gedanken, Perish nicht mehr uberblicken wohin. Tranen, einer Leid inside den Augen. Schauern, obwohl du gar nicht frierst. Erinnerungen, Perish wehtun. Worte, Wafer nil viel mehr vermerken. Sklaverei, die angewandten sic parat Machtigkeit. Scheu, welches unrichtig drogenberauscht arbeiten. Kein funke, Buddhist-Dating dating Perish umherwandern auf keinen fall eingie?en lasst. Leiden, die drauf austere wird, Damit contra anzukommen. Trauer, die man Nichtens wiedergeben konnte.

