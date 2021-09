Las pi?ginas sociales y no ha transpirado el WhatsApp, principales clases sobre abuso entre parejas adolescentes

Authors

Profesora de el Departamento sobre Psicologia Evolutiva y sobre la capacitacion, Facultad sobre capacitacion sobre Bilbao, Universidad del Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesora universitaria. Psicologia de el crecimiento, Universidad de el Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

En caso de que bien el engendro de la crueldad en la pareja es ampliamente distinguido, actualmente se observa un alza preocupante a edades cada oportunidad mas tempranas, dandose ya tambien en parejas ji?venes.

Las agresiones podri­an ser sobre diversos clases (corporales, psicologicas, sexuales…), algunas mas evidentes o explicitas, desplazandolo hacia el pelo otras de caracter mas suave, que pueden incluso ocurrir inadvertidas entre algunos que las sufren.

No obstante, unido con el progreso asi­ como la generalizacion de internet y no ha transpirado las nuevas tecnologias, aparecio con fuerza una recien estrenada manera de violencia sobre la que aun se acento poco el ciberabuso en la pareja.

Esta manera de abuso puede entenderse como un combinado sobre comportamientos repetidos en el tiempo asi­ como que deben igual que fin dominar, desacreditar o causar dano al otro verga sobre la pareja a traves de estas redes sociales y el movil.

Las conductas que se incluyen aca podri?n acontecer extremadamente variadas, desplazandolo hacia el pelo oscilan desde controlar asi­ como custodiar a la pareja en las redes sociales, como podri­a ser, visitando frecuentemente su cuenta, revisando sus fotos o las actualizaciones de las estados o leyendo comentarios de sus colegas, Incluso amenazarla e insultarla sobre manera publica o privada o difundir documentacion negacion referente a la novia Con El Fin De danarla.

En la actualidad por actualmente, aquellos comportamientos se podri­an llevar a cabo empleando diversas herramientas, tales como las telefonos moviles, el email, e Citas precios maduros inclusive las webcams o los equipos GPS, todo el mundo ellos al capacidad sobre alguno.

Desprovisto fronteras y no ha transpirado dificil de apreciar

Acontece, aparte, que seri­a un prototipo de crueldad al que es extremadamente laborioso disponer freno. Las nuevas tecnologias, por sus propias caracteristicas, facilitan que un mensaje, una conexion a un dispositivo, o un clic aqui o alla puedan producirse en todo momento o lugar, hasta despues sobre haber finalizado la relacion.

A esto Existen que anadir tambien el hecho de que los mensajes digitales o las fotos quedan alla de siempre desplazandolo hacia el pelo pueden expandirse rapida y facilmente. No seri­a sobre desterrar, por tanto, que esta falta de limites espacio-temporales sea senalada por determinados autores como la justificacion principal para explicar que el ciberabuso en la pareja cause inclusive mas tristeza y no ha transpirado angustia en la victima que otros clases sobre salvajismo offline.

Una de estas dificultades en la deteccion de el ciberabuso en parejas jovenes podri­a ser ni siquiera ellos son conscientes de que se encuentran estando victimas sobre esta clase de furor.

A modo de modelo, cuando se explico brevemente a un conjunto de estudiantes sobre la atribucion sobre ensenanza sobre la Universidad del Pais Vasco cuales son las principales caracteristicas de este tipo sobre crueldad, la alumna pregunto

“?Pero que mi pareja me controle por el movil se puede ponderar crueldad?”

Del mismo modo que sucede con la violencia offline, es posible que todo el mundo aquellos comportamientos sean justificados por quien los padece como “muestras de amor”.

Se podrian senalar igual que ejemplos admitir multiples llamadas para conocer donde se encuentra la pareja, darle la contrasena misma para que el otro verga sobre la pareja tenga paso al e-mail personal y no ha transpirado las perfiles o permitir que geolocalice con el movil a la otra pieza.

Mas habitual sobre lo que imaginamos

No es facil reconocer el capacidad sobre este tipo de brutalidad entre las jovenes. El metodo en la que se recogen y no ha transpirado analizan los datos, la muestra empleada, e inclusive las diferentes maneras sobre asimilar el ciberabuso realiza que hallemos objetivos excesivamente dispares en la literatura cientifica.

Las investigaciones senalan que entre un 6 % y no ha transpirado 91 % de las jovenes recurren an algun prototipo sobre ciberabuso. Nunca obstante, seri­a significativo conocer que tipos de ciberabuso se proporcionan. En un analisis que realizamos con universitarios de el estado Vasco se hallo que alrededores de el 30 % de los participantes reconocia ser controlado por su pareja y controlarla a traves de estas pi?ginas asi­ como el movil.

Efectivamente, acontecer controlado asi­ como controlar. Esta es una diferente de estas caracteristicas que frecuentemente podemos encontrar en los estudios la bidireccionalidad sobre la violencia. Ello dificulta aun mas su deteccion, porque seri­a complejo que desapruebe la actuacion en mi pareja que yo identico ejerzo contra ella.

?Afecta mas a las chicos o a las chicas?

En este tipo sobre salvajismo no da la impresion que huviese diferencias sobre genero entre las perpetradores y no ha transpirado las victimas. En otras palabras, tanto los chicos igual que las chicas ejercen y no ha transpirado sufren el ciberabuso en la misma grado. Nunca obstante, parece que ellas y ellos la padecen sobre distinta modo.

Conforme revelaba un estudio hecho con alumnos de formacion Secundaria en EE UU, las chicas muestran gran estres emocional cuando sufren cualquier prototipo sobre ciberabuso. De este modo, cuando su pareja publica muchas foto comprometida sin su consentimiento, cuando la amenaza a traves de estas pi?ginas sociales o cuando difunde rumores falsos referente a ella en las pi?ginas, ellas sufren mas estres.

Ellos, en cambio, reaccionan ante esta clase sobre conductas con una disposicion mas indiferente o despectiva hacia su pareja.

Independientemente de estas diferencias sobre genero, La verdad es que el ciberabuso va asociado a un padecimiento considerable en los jovenes (ansiedad, tristeza, estres, pequei±a autoestima, dispendio de sustancias…). Aparte, se ha constatado que puede ser un precursor de futuras conductas violentas offline.

Por tanto, poner en marcha intervenciones preventivas que aborden estas cuestiones desde edades tempranas resulta fundamental para impedir futuros malestares. Asi­ como en eso estamos varios porque, igual que bien dice el refran, en esta, como en diferentes cuestiones, “mas vale predisponer que lamentar”.