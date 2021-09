Tinder diz que menos de 2% dos seus usuarios sao comprometidos

Tudo referente a Tinder

Em meio aos programas criados Con El Fin De as pessoas encontrarem um par, alguns deles sao empleados ate mesmo por pessoas comprometidas. E essa tambem e uma realidade nunca Tinder, aplicativo que vem fazendo harto sucesso desde o seu lancamento em 2013.

Mas ao contrario do que muitos pensam, o app divulgou nesta terca-feira (11) que 1,7% 2 seus usuarios sao casados. O Tinder tambem afirma que o servico nao promove a destruicao de casamentos e vem criando conexoes “significativas”.

Quer ficar por adentro das melhores noticias sobre tecnologia do dia? Acesse e se inscreva no nosso novo canal nunca youtube, o Canaltech News. Todos os dias um resumo das principais noticias do mundo tech Con El Fin De voce!

O anuncio foi feito nunca lateral formal do aplicativo nunca Twitter depois sobre uma reportagem da revista norte-americana Vanity Fair propagar que, com base em dados coletados cabello Global Web Index, 30% das pessoas que usam o Tinder sao casadas.

Next time reach out to us first @nancyjosales… that’s what journalists typically do.

“Da proxima oportunidad contate-nos primeiro @nancyjosales. e isso o que os jornalistas geralmente fazem”.

It’s disappointing that @VanityFair thought that the tiny number of people you found for your article represent our entire global userbase ?

“E decepcionante que a @VanityFair achou que esse pequeno nA? de pessoas que encontraram Con El Fin De o seu artigo representam a nossa base sobre usuarios global”.

Em mais sobre 30 tweets postados en o assunto, o Tinder tambem afirmou que a rede social cria experiencias. “Nos criamos conexoes que de outra maneras nunca teriam sido feitas. Ate agora, na verdade, oito bilhoes delas foram feitas”, diz um 2 tweets.

O aplicativo ainda explicou que ha pessoas interessadas somente em casos rapidos, assim igual que acontece na vida real, mas garante que a maioria dos seus usuarios esta procura destas conexoes. A equipe comenta que ja realizou uma pesquisa com 265 mil usuarios.

O Tinder tambem acredita que ha lugares nunca mundo onde o servico e uma das poucas oportunidades disponiveis das pessoas expressarem suas sexualidades sobre maneira livre. Eles usam o Paquistao como exemplo, dizendo que as pessoas usam https://hookupdate.net/es/spanish-dating-sites-es/ o aplicativo para hallar relacionamentos gays, que sao proibidos por la. China e Coreia do meta tambem serviram de exemplo, pois la outras redes sociais sao proibidas.

O servico finaliza as informacoes dizendo que seus usuarios fazem pieza da “Geracao Tinder”.

Gostou dessa materia?

Inscreva seu email nunca Canaltech de receber atualizacoes diarias com as ultimas noticias do ambiente da tecnologia.

Mas ao contrario do que muitos pensam, o app divulgou nesta terca-feira (11) que 1,7% 2 seus usuarios sao casados. O Tinder tambem afirma que o servico nao promove a destruicao sobre casamentos e vem criando conexoes “significativas”.

Quer ficar por en el interior das melhores noticias sobre tecnologia do dia? Acesse e se inscreva no nosso novo canal nunca youtube, o Canaltech News. Todos os dias um resumo das principais noticias do mundo tech Con El Fin De voce!

O anuncio foi feito nunca perfil oficial do aplicativo no Twitter depois de uma reportagem da revista norte-americana Vanity Fair difundir que, com base em dados coletados cabello Global Web Index, 30% das pessoas que usam o Tinder sao casadas.

Next time reach out to us first @nancyjosales… that’s what journalists typically do.

“Da proxima ocasii?n contate-nos primeiro @nancyjosales. e isso o que os jornalistas geralmente fazem”.

It’s disappointing that @VanityFair thought that the tiny number of people you found for your article represent our entire global userbase ?

“E decepcionante que a @VanityFair achou que esse pequeno cantidad sobre pessoas que encontraram para o seu artigo representam a nossa base sobre usuarios global”.

Em mais sobre 30 tweets postados referente a o assunto, o Tinder tambem afirmou que a rede social cria experiencias. “Nos criamos conexoes que de outra forma nunca teriam sido feitas. Ate agora, na verdade, oito bilhoes delas foram feitas”, diz um 2 tweets.