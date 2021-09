Che presentare le tue mappe sul web durante pochi e semplici passi

Il nostro fine e raffigurare gli addetti ai lavori autonomi con tutte le fasi della lavorazione, dalla gestione dei dati alla libro di sbieco un’importante obolo formativa e assistenziale

Verso in quanto luogo sei con i tuoi dati geografici?

Dappertutto tu cosi l’obiettivo conclusione e esso di organizzare i tuoi dati geografici verso renderti indipendente nella conduzione e opuscolo

Ho dati sparsi

I miei piani sono circa mappe cartacee, pdf, una cosa e verso CAD, tuttavia non so bene maniera accumulare ed coordinare i dati.

Ti proponiamo: formazione inizio contro QGIS e Lizmap allestimento dei tuoi dati con QGIS disposizione su Lizmap–> incarico base di hosting

Ho dati disorganizzati

Ho dei dati con fatto geografico, eppure non sono organizzati, l’aggiornamemto e la unione dei miei dati sono pieno un pensiero.

Ho dati organizzati

All’interno del mio essere ho dati ben organizzati e aggiornati, bensi la complicita di questi dati e macchinosa e dispendiosa

Lavorando semplice verso un piano QGIS si ha un ipocrita risultato!

Difatti con le sole competenze sostegno di un tecnico GIS viene gestita cosi l’elaborazione e allestimento dei dati territoriali, come la loro pubblicazione cammino web per mezzo di una risoluzione altamente performante e di facile sfruttamento

Il nostro servizio

La preferenza di QGIS, software free ed open source offre una sistema tanto performante a costi di permesso nulli, conseguentemente ci consente proposte commerciali tanto vantaggiose.

Agevole

Il adatto utilizzo e estremamente chiaro e ti consentira una controllo centralizzata e sicura dei tuoi dati con completa liberta. Non conosci Qgis? Scopri la nostra elemosina formativa!

Veloce

Insieme il nostro attivita purchessia preparazione, mutamento ed update dei dati sara tra poco noto sul tuo portale cartografico web mantenendolo sempre aggiornato.

Interoperabile

Mediante gli strumenti a talento sara possibile sistemare i servizi web di prossimo enti chiaramente nell’ambiente GIS desktop e vederli pubblicati in istintivo sul tuo portone cartografico web.

Partecipazione

Mediante un soltanto insieme di hosting puoi divulgare quante mappe vuoi. Puoi decidere qualora renderle pubbliche ovvero ad accesso barra. E qualora vuoi eleggere oltre a mappe ad adito delineato lo puoi fare sopra norma scalabile.

Caratteristiche tecniche e efficienza

Diffusione verso web progetti cartografici di QGIS e completa analogia arte grafica (stili e etichette).

Probabilita di produrre gruppi cartografici tematici verso la gestione strutturata dei propri dati e progetti.

Interfaccia disegno personalizzabile insieme loghi e riferimenti del appaltatore.

Scelta delle mappe di inizio (OpenStreetMap, GoogleMaps, Yahoo, Bing, ambiente vecchio oppure personalizzato).

Realizzazione accesso QGIS di moduli di inchiesta personalizzabili, controllo sequenza temporali, etc.

Guida permessi.

Entrata trave ai vari gruppi tematici unitamente permessi modulari.

Conduzione permessi di editing online barra attraverso fruitore e variabile durante ogni piano cosi mezzo attraverso singoli layer.

Controllo permessi di download dei dati.

Funzioni sostegno

Strumenti di pan, zoom e moderazione.

Gestione visualizzazione dei layers.

Funzioni di geolocalizzazione per il prodotto in ambito.

Decisione delle mappe di sostegno.

Giornale di PDF personalizzati dal direttore del certo.

Client cartografico ottimizzato ancora durante tablet e smartphone

Editing online

Eventualita di editing online (in i soli utenti autorizzati).

Editing di traverso moduli semplificati di QGIS (raccolta foto, tasti scelta multipla, guida campi booleani, etc.).

Geoservizi standard

Godimento dei dati (visualizzazione e download) di traverso geoservizi standard WMS e WFS.

Conduzione dati

Divulgazione di dati vettoriali e raster per tutti i principali formati canone (es. ESRI Shapefile, GeoTIFF, etc.)

Eventualita di avere per attitudine un archivio elettronico cosmico PostgreSQL/PostGIS precisamente configurato verso una periodico soprattutto performante e verso programmare i propri dati per maniera sicura.

Regolazione dei dati

Passaggio NextCloud, un’applicazione free ed open source, i gestori dei dati possono occupare nondimeno tutti i dati sopra ambiente sul particolare PC desktop e/o tablet involontariamente sincronizzati insieme il server. Riconoscenza ad una moderna app cross-platform e gratuita e fattibile preferire affare rendere sincrono in assenza di bisogno di upload manuali dei dati via FTP modo nei servizi di Hosting tradizionali.

Sei una Pubblica Controllo?

Moduli dedicati a causa di le P.A.

Collegamenti semplici all’anagrafe e al catasto.

Link alle normative.

Capacita di sviluppare CDU (sopra istanza).

I pacchetti

Il insieme pensato per chi ha dati sparsi

Ti proponiamo:

ammaestramento inizio sul software open source QGIS

organizzazione dei tuoi dati sopra QGIS

servizio inizio di hosting

Il involto pensato a causa di chi ha appunto dei dati georeferenziati:

Ti proponiamo:

allestimento dei tuoi dati mediante QGIS

servizio basamento di hosting

formazione su GisHosting

I pacchetti pensati per condividere i tuoi dati:

Ti proponiamo il contributo di inizio di hosting

Vuoi esaminare il attivita di hosting in verificare i vantaggi di QGIS server disinteressatamente attraverso un mese? Iscriviti immediatamente e in rapido ti forniremo ciascuno buco assurdo in presentare online i tuoi dati fino per un vertice di 50MB.

Abbiamo un effemeride di incontri online attraverso esporre le efficienza di GisHosting e appagare a domande e bizzarria. Iscriviti privato di impegno, eppure perche i posti sono limitati ti chiediamo di lasciarci la tua mail e indicarci un buon secondo durante te scegliendo frammezzo a i prossimi appuntamenti prefissati. Con questo minuto non sono arpione previsti webinar. Riprenderemo i webinar gratuiti nel 2020. Lasciaci il tuo contiguita in avanzare aggiornato ovverosia scrivici per informazioni personalizzate.

Ti interessa creare un tuo portone Cartografico? Pubblicare il lentamente dosatore, Urbanistico oppure il lentamente di pericolo pubblico?