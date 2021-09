En caso de que la clase de el primer corto se hubiera mantenido durante toda la cinta hubieramos estado ante la de las peliculas del ano No obstante cada fugaz seri­a peor que el anterior hasta el que hace 4 desplazandolo hacia el pelo de alla va en altibajos.

”8 citas

Citacion 1 "Si el apego es la respuesta, ?cual seri­a la pregunta?". Estupenda leyenda en la camino de un quiosco, con un Fernando Tejero estremecedor estupendo, un Jose Luis Garcia Perez sobre avenida esplendido (en el resto esta sobre actuado) y no ha transpirado una estupenda y no ha transpirado encantadora Belen Lopez le dan la potencia, tirantez y ternura an una biografia simple que te llega.

Cita 2 "A partir de aqui cualquier es mejorar". Excelente leyenda acerca de el luego de una noche de sexo dentro de 2 desconocidos a donde el novio cree debido a quedar enamorado asi­ como ella nunca sale sobre su asombro. Buenas interpretaciones y buen guion.

Cita 3. "Durante la cita los varones se preguntan si habra fortuna. las chicas Ahora lo saben". Aburrida leyenda acerca de la noche sobre coqueteo entre 2 jovenes acompanadas con los pensamientos en voz en off sobre la pareja muy desigual y no ha transpirado que no guarda el nivel de estas anteriores historias.

Citacion 4. "En la comunicacion Tenemos que combatir contra cualquier, salvo la familia". Decadencia sobre la cinta que narra la cena sobre la familia al rotundo con sobreactuaciones, un guion que acompana con bastante poco causa y para resumir una historia vacia.

Citacion 5. "El casamiento es el primer camino hacia el divorcio". Original leyenda acerca de un casamiento en decadencia que va a frenar por error a un local de intercambio sobre parejas y diferentes experiencias sexuales con un guion solido, buenas interpretaciones y no ha transpirado un buen final.

Citacion 6. "Recuerda. Todo el tiempo hubo alguien primeramente que tu: su ex". Leyenda acerca de la cena entre 2 parejas y no ha transpirado un exnovio de una de las chicas. El perfil interesante del ex vuelve loca an una de ellas desplazandolo hacia el pelo provoca el celo en las chicos. Resulta una historia floja con cierta humor pero baja el nivel del total sobre la cinta.

Citacion 7. "Lo que no podemos efectuar solos, podemos realizarlo juntos". Historia de una noche de discoteca sobre 3 colegas. Uno de ellos al que le acaba sobre dejar su mujer y no ha transpirado no lo puede vencer conoce a la chica del monton http://www.datingranking.net/es/sweet-pea-review que rechaza pero solo inicialmente. Mantiene la amabilidad de el publico con la gran proceder sobre las protagonistas.

Citacion 8. "Bien esta lo que bien acaba". Nos quedamos con ganas de ver mas lapso a Belen llanta, que nunca es una gran actriz, No obstante a la que la camara "quiere". Leyenda del entierro de el abuelo sobre uno de los cortos, que aca se unen desplazandolo hacia el pelo la posterior conversacion entre 2 antiguos novios 25 anos de vida despues sobre separarse. Hay nerviosismo a lo largo de esta convesacion asi­ como la participacion de los protagonistas, que alcanzan llevarte 25 anos antes sobre maneras eficiente ganandose la consideracion del espectador.

En sumario, una cinta original, que se deja ver, valorable positivamente.

8 Citas, 8 de verano, 8 comedias, 8 escenas muy divertidas que componen una original oferta para el celuloide espanol. La cinta nos posibilita tratar un poco sobre 8 platos distintas, varios mas ricos que otros, no obstante todo el mundo tienen su encanto. No obstante quiza, el problema es que nunca termina sobre dejarnos hartos, ni repetir de el plato si nos ha gustado, aseguandose de este modo de nunca empacharnos.

Asi ya que, nunca estamos ante una gran cinta, puesto que ninguna de las tramas tienen mas sobre quince min. sobre duracion, y no da tiempo a prosperar ninguna biografia. El film se queda en mayusculos anectodas que nos realizan ocurrir un buen rato (que no seri­a poquito) con buenas dosis de humor asi­ como escenas corales que nos Posibilitan ver la vena mas comica de todos los actores, con lo que se disfruta mucho. Algunos gags memorables. Imprescindibles: Raul Arevalo, Veronica Echegui, Melani Olivares, Jordi Vilches, Cecilia Freire y Adriana Ozores, asi­ como prescindibles la continuamente sosa Belen Rueda. menos mal que no sale mas de 10 min..

8 Citas sabe hacernos reir y solo por eso Ahora merece la pena verla. Nunca resulta una reflexion profunda sobre el apego, No obstante es una tarea bien hecho, por parte de actores asi­ como directores.