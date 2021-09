?Que debo escoger en cuenta al destinar mensajes sobre escrito?

-) las mensajes sobre escrito te guardan en trato con tus colegas.

-( las mensajes de texto podri­an echarse a desperdiciar una gran afinidad y no ha transpirado hacerte mala fama.

En este producto veras por que seri­a trascendente meditar en lo sub siguiente primeramente de destinar un mensaje de texto.

E igualmente hallaras las subsiguientes secciones

A quien escribes

Del mismo modo que muchos jovenes, quizas pienses que no podrias vivir sin los mensajes sobre texto. Desplazandolo hacia el pelo la verdad es que te pueden ser para mantenerte en difusion con toda tu listado de contactos; claro, con el consentimiento sobre tus padres.

“A mi papa no le encanta que mi hermana desplazandolo hacia el pelo yo hablemos con chicos. Si lo hacemos, poseemos que utilizar el telefono fijo de la sala asi­ como asegurarnos sobre que haya alguien mas actual.” (Lenore)

Lo que debes saber Darle tu nA? a cualquiera puede meterte en vales de descuento the perfect match inconvenientes.

“Si le das tu numero an al completo el ambiente, te expones a que te lleguen mensajes o fotos que no te gustaria recibir.” (Scott)

“Es muy sencillo que te enamores sobre alguien con quien te escribes constantemente.” (Steven)

La Biblia dice “Sagaz seri­a el que ha visto la calamidad asi­ como procede a ocultarse” (Proverbios 22 3). Si tomas las debidas precauciones, te ahorraras gran cantidad de dolores de testa.

Caso real “Un amigo y no ha transpirado yo nos enviabamos mensajes a cada rato. Yo pensaba que eramos excelentes colegas, y solamente. Pero un conmemoracion me dijo que se habia enamorado de mi. En la actualidad me doy cuenta sobre que no debi ocurrir tanto tiempo con el ni debi haberle mandado todos esos mensajes” (Melinda).

Piensa en esto ?Crees que esa amistad siguio igual despues de que ella supo lo que sentia el pequeno?

Reescribe la biografia ?Como habria podido Melinda prevenir que el pequeno se enamorara de la novia y no ha transpirado conservar la afinidad?

Que escribes

Tomar mensajes puede ser placentero, desplazandolo hacia el pelo mandarlos es superfacil. Sin embargo de este modo de simple seri­a ignorar que pueden malinterpretarse.

Lo que deberias conocer Con los mensajes de escrito, lo que dices puede malinterpretarse.

“En las mensajes de escrito seri­a complicado darse cuenta de las emociones o el tono, incluso cuando se le anaden caritas. De este modo empiezan las malentendidos.” (Briana)

“Conozco muchachas que se han hecho mala fama por los mensajes que mandaban a los chicos.” (Laura)

La Biblia dice “El bueno piensa antes sobre replicar” (Proverbios quince 28, Traduccion en jerga actual). ?Cual seri­a la aviso? Primeramente sobre destinar un mensaje, asegurate de lo que estas diciendo.

Cuando escribes

Las excelentes modales tambien son relevantes a la hora sobre destinar asi­ como recibir mensajes sobre texto. El interes ordinario te favorecera a fijar tus propias normas.

Lo que deberias conocer Si no cuidas tus modales, daras la sensacion de acontecer un maleducado asi­ como ahuyentaras a los usuarios.

“Es simple olvidarse sobre la cortesia. Yo misma me he ya que a redactar mensajes durante la cena o entretanto estoy conversando con alguien.” (Allison)

“Textear entretanto conduces seri­a bastante inseguro. Si te distraes, podrias causar un accidente.” (Anne)

La Biblia dice “Para cualquier Tenemos un tiempo senalado, [. ] tiempo de callar y tiempo sobre hablar” (Eclesiastes 3 1, 7). E igualmente hay un lapso para leer o escribir mensajes.

Consejos practicos

A quien escribes

😉 Obedece las reglas sobre tus padres (Colosenses 3 20).

😉 nunca le des tu cantidad a cualquiera. Aprender a negarte cortesmente a dar noticia privada —como tu cantidad telefonico— te favorecera cuando seas mayor.

😉 Al redactar an usuarios de el sexo opuesto, evita cursar mensajes muy carinosos. En caso de que tus intenciones nunca son serias, causaras dolor y frustracion.

“Mis padres han observado que manejo el telefono igual que ellos esperan. Igual que me he ganado su empuje, no se encuentran tan pendientes de a quienes tengo en mi relacion sobre contactos.” (Briana)

Que escribes

😉 primero de redactar un mensaje, preguntate “?Conviene declarar lo cual en un mensaje sobre escrito?”. Semejante ocasii?n sea conveniente llamar por telefono a la persona o decirselo cara a cara.

😉 impide redactar cosas que no dirias en alma. “Si nunca te atreves a decirlo sobre frente, tampoco lo digas en un mensaje de texto”, senala Sarah, de 23 anos.

“Si alguien te envia alguna foto atrevida, diselo a tus padres. Efectuarlo te protegera, desplazandolo hacia el pelo ellos confiaran mas en ti.” (Sirvan)

Cuando escribes

😉 Ponte normas respecto a cuando utilizar el telefono. “No llevo el telefono conmigo cuando me siento a la mesa ni mientras estudio la Biblia o hago mis tareas —comenta una chica convocatoria Olivia—. Y en las reuniones cristianas, lo apago. Mismamente no me da con mirarlo a cada instante.”

😉 conozco cortes (Filipenses 2 4). Cuando estes conversando con alguien, olvidate sobre las mensajes sobre escrito.

“Yo misma me he Ya algunas reglas, igual que la de no enviar mensajes cuando estoy con mis colegas, a menos que sea algo muy importante. Tampoco le doy mi nA? a familia que no conozco bien.” (Janelly)

?Que harias tu?

Circunstancia 1

Llevas seis meses conociendote con alguien, No obstante por lo tanto te das cuenta de que esa persona no seri­a Con El Fin De ti. ?Que le dirias en un mensaje de escrito?

“Lo nuestro termino.”

“Necesito hablar contigo. ?Cuando podemos vernos?”

La respuesta correcta es la B. descomponer la trato es un asunto asentado, y a no ser que exista alguna causa de peso de nunca hacerlo, la opcii?n mi?s conveniente es hablar en humano (Lucas 6 31).

Situacion 2

Te llega un mensaje con una foto obscena sobre alguien sobre la escuela. ?Que es lo preferiblemente?

Suprimir la foto de inmediato.

Reenviarles la foto a la totalidad de tus amistades.

La solucii?n correcta seri­a la A. El sexting es una cosa sucio asi­ como vergonzoso. No te hagas complice sobre algunos que lo practican (Efesios 5 3, 4).

Situacion 3

Estas cenando con tu familia y escuchas que te llega un mensaje sobre escrito. ?Que es lo mejor?

Revisar el mensaje, dando por sentado que tu casa lo entendera.

Esperar a que termine la cena de ver el mensaje.

La respuesta adecuada seri­a la B. La clan seri­a primeramente, el mensaje puede aguardar (Filipenses 1 10).