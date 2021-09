De quelle connaitre si quelquun nous a bloque via TikTok?

TikTok, sans pas de doute, est lune quelques applications de medias sociaux ainsi que partage de videos nos plus populaires des derniers semaines , ainsi, vous ne pouvez gu Ce nier meme quand nous netes pas vous-meme mon TikTokers.

TikTok offre a toutes les utilisateurs pour coder et de partager des videos, pour regarder les videos, danses, defis dautres utilisateurs et meme pour communiquer avec Grace a eux, quils soient de veritables amis ou Plusieurs individus que nous avez eu connues via TikTok.

Nous devez verifier Ce profil de lutilisateur 1 avec 1 concernant connaitre sil nous a bloque.

Y ny a pas dapplication ou doutils concernant repertorier qui sest desabonne de ce profit ou , lequel vous a bloque.

Beaucoup dentre vous ont probablement ete bloques via de nombreuses plateformes de medias sociaux telles que TikTok.

Cest assez frustrant car cette raison ceci vous empeche pour communiquer avec Grace a lutilisateur , lequel nous a bloque, ni pour regarder les videos et ses activites.

Nous vous demandez peut-etre de quelle maniere nous saurez quand quelquun nous a bloque Avec TikTok, cest pourquoi j’suis la pour vous expliquer De quelle faire

Du coup suivez-moi Afin de savoir des que et , lequel nous a bloque sur tiktok.

Serai-je averti quand quelquun me bloque concernant tiktok?

Pas vrai pas vraiment.

Personne ne sera averti lorsquil sera bloque via TikTok.

Comme toutes les autres plateformes, TikTok nenvoie aucune notification lorsquun utilisateur decide pour bloquer autres Avec la plateforme car cest, la plupart un moment, un choix personnel dun utilisateur pour bloquer quelquun.

Contenu inapproprie, spam, concept genant, etc. sont quelques-unes des raisons concernant lesquelles un utilisateur peut bloquer Le nouvelle utilisateur.

Nous devez verifier Ce profil une personne, J’ai casse de recherche TikTok, Ce message prive ou tous les commentaires pour constater quand quelquun nous a bloque sur TikTok.

Ils font certains etapes simples pour suivre Afin de savoir si quelquun vous a bloque concernant TikTok.

Cela ne prend que deux minutes et il nest nullement utile dessayer toutes les methodes mentionnees.

Meme si de la ou 2 Plusieurs options ci-dessous etaient correctes pour ce cas, vous etes du fera bloque concernant TikTok.

1/Parcourez J’ai liste de ces abonnes

Si nous Croyez que quelquun nous a bloque sur TikTok, Notre toute premiere etape , ainsi, la moins complique, consiste pour nous rendre concernant sa liste pour ces abonnes et a nos rechercher.

Trop nous ne trouvez Manque son profit sur votre liste, vous risquez detre bloque.

Et votre nest gu mon moyen possible garanti car leur compte est en mesure de avoir ete supprime avec eux ou par TikTok.

Nous devez Alors essayer dautres moyens concernant vous assurer que nous etes bloque ou non.

2/Recherchez-les sur TikTok

Sa deuxieme chose votre plus courante a faire Quand nous pensez que quelquun vous a bloque reste de rechercher son nom ou Ce nom dutilisateur via longlet parcourir (licone une loupe).

+Si Ce profit napparait nullement

+Si nous saisissez son nom pour compte et que son compte ne saffiche Manque et que nous voyez un resultat de recherche vide, vous pouvez etre sur que lutilisateur nous a bloque.

+Si le compte apparait

Il va arriver que Ce profit qui vous a bloque via TikTok apparaisse, Toutefois vous verrez quils m’ ont 0 fans, 0 suivis et 0 likes. Ils nont ni bio ni texte, et cela veut dire que nous etes definitivement bloque via votre utilisateur.

3/Recherchez 1 commentaire ou 1 mention que nous avez eu laisse

Ma derniere etape concernant savoir lorsque quelquun nous a bloque sur TikTok reste de voir votre commentaire ou 1 mention que nous avez fera dans une production video tiktok.

Concernant ce faire, appuyez Avec licone de notifications (Notre bulle de dialogue) concernant ce page daccueil, enfin ils faites defiler vos commantaires ou mentions que nous avez fera concernant un video.

Lorsque nous essayez dappuyer Avec le clip et que vous ne parvenez Manque a y avoir acc , cest un autre signal dalarme.

Vous avez eu peut-etre ete bloque.

Conclusion

En utilisant tous les etapes que jai rassemblees pour nous au sein de Le guide, nous saurez sans D Que quelquun vous bloque sur TikTok , et comme nous lavez surpris, Le nest Manque trop Le souci.

Noubliez aucun ne pas etre triste au moment nous avez appris pour connaitre quun utilisateur nous a bloque et pensez juste a et cela la amene pour payer votre decision.

Pin concernant apr

