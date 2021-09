20 teorias desplazandolo hacia el pelo leyes sobre ‘Como conoci a vuestra madre’ referente a las relaciones y no ha transpirado el sexo que De ningun modo pasaran sobre novedad

‘Como conoci a vuestra madre’ no separado nos dejo temporadas asi como capitulos memorables, Ademi?s una gama de teorias a lo largo de la gama acerca de las relaciones, el sexo asi como la vida en general que, mas de cinco anos de vida luego sobre su final, continuan estando igual de validas.

‘Como conoci a vuestra madre’ es abundante mas que la conjunto sobre un conjunto colegas en recien estrenada York o la sucesora de ‘Friends’ (que no es escaso). Es la gama que ofrecio a bastantes, especialmente an una engendramiento sobre jovenes, una sucesion sobre ensenanzas en la vida, algunas mas inverosimiles que otras, a la vez que nos hacia reir (y igualmente lamentar). Han pasado mas de cinco anos desde que se emitiera su ultimo episodio, sin embargo las teorias y leyes que nos mostraron, con Barney Stinson a la inteligencia, son eternas e imperecederas, y no ha transpirado conviene recordarlas sobre ocasion en cuando Con El Fin De impedir que caigan en el olvido.

1 La tesis de estas aceitunas (1×01)

Venga, admitelo. En caso de que eres fan de la serie y no ha transpirado has quedado a tomar una cosa con tu crush, o bien estas en una primera citacion, y no ha transpirado os ponen un bandeja sobre aceitunas de aperitivo, inmediatamente te viene a la inteligencia la teoria de estas aceitunas, presente en el primer capitulo sobre ‘Como conoci a vuestra origen’.

Dicha hipotesis consiste en que, si an individuo de la pareja le encantan las aceitunas y no ha transpirado el otro las odia, formaran “el contrapeso perfecto”. Simple, ?verdad? Ademi?s estupido seguramente, sin embargo da igual, pase el lapso que pase lo seguiremos consiguiendo presente.

Actualmente bien, ?que ocurre En Caso De Que al principio de la trato las odias y no ha transpirado luego te empiezan a deleitar, o a la inversa? Quizas sea la senal sobre que la conexion esta terminando. o quizas sea tu cerebro el que te esta mandando la senal a ti Existen que culminar con lo cual bien.

2 Nunca ocurre nada bueno luego de estas 2 A.M. (1×18)

3 ininterrumpido cita-tiempo

?Llevas dos semanas con la chica desplazandolo hacia el pelo Ahora te gustaria regalarle unas entradas para un concierto de dentro sobre tres meses? Craso error. Todos hemos tenido impulsos de ese arquetipo. Cuando inicias la conexion, unico piensas en efectuar planes con la novia, por muy lejanos que sean, lo que te lleva a incumplir el continuado cita-tiempo de Barney Stinson nunca hagas planes con tu pareja de un periodo mas largo de el que llevais saliendo.

Es decir, que si llevais juntos 4 meses, el plan mas lejano juntos no puede vencer ese tiempo. Ninguna cosa de cuadrar un trayecto a Paris Con El Fin De adentro de 9 meses En Caso De Que llevais 6, porque lo mas probable podria ser tengais que solicitar la devolucion de el billete. Y no suele acontecer simple.

4 Ojos de loca (2×07)

Vale, quizas ocurrir del ano asi como via a las 18 anos de vida da la impresion algo exagerado, hay muchas mas salidas dentro de la desplazandolo hacia el pelo una diferente, sin embargo por lo demas, ?no habeis estado a punto de escoger la vuelta (genial crisis) o sin intermediarios lo habeis hecho (ruptura) en uno sobre todos estos momentos? No sois los unicos.

6 las regalos sobre los ex sobre tu pareja te recuerdan a ellos (2×16)

Vale que fue la excusa para que Robin dejara de tener perros en la serie por motivo de que Josh Radnor (Ted Mosby) era alergico a ellos en la vida real, No obstante la teoria que hizo concebible este velocidades en ‘Como conoci a vuestra origen’ dispone de al completo el sentido del mundo. Pero nunca lo queramos, las regalos sobre los ex nos recuerdan a ellos. Y no ha transpirado si no a nosotros, si a modelos parejas actuales, que empezaran a ver ese cojin con El metodo de la chica con la que pasaste anualidad y no ha transpirado via (una de estas salidas sobre la autopista). Lo suyo es darle normalidad al asunto, por motivo de que todos poseemos un anterior, y no ha transpirado nunca dejarte ponerse por los celos. Aunque no todo el ambiente puede, tampoco Ted.

7 Escala sexy/loca (3×05)

Una de estas teorias mas miticas y no ha transpirado que al completo el universo recuerda de la grupo. Dejando de aspecto las topicos machistas de Barney (hemos cambiado abundante de la pasada termino an ahora en ese significado), al completo fan que se precie sobre ‘CCAVM’ ha tenido en cuenta la escala sexy/loca al momento de conocer a alguien o iniciar a quedar. Y no ha transpirado precaucion con ocurrir la diagonal Vicky Mendoza.

Que nos explique superior Barney en que consiste esta hipotesis.

8 El cristal roto (3×08)

Cuando empiezas con la humano, sueles tardar en darte cuenta sobre las defectos. Cualquier te parece maravilloso. inclusive que alguien, conocedor o inconscientemente, se carga la magia desplazandolo hacia el pelo te avisa sobre la cosa desquiciante suya en la cual tu siquiera habias reparado. ‘Como conoci a vuestra madre’ refleja sobre forma ideal la sensacion que se produce en ese momento en el octavo capitulo de la tercera periodo. Cristales rotos, y no ha transpirado a tener que aguantar ese maldito defecto en el que En la actualidad no paras de fijarte. La chica con la que salia Ted por entonces hablaba por las codos, Lily hacia ruido al masticar, Barney reproducia esloganes pasados de tendencia. Todos tenemos una cosa que hara al resto destrozar sus cristales particulares cuando se entere. ?Que seria lo tuyo?

9 Regla sobre Platino (3×11)