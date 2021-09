Bumble, la dating app fa gara a Wall Street. Inaspettatamente ragione

Le azioni di Bumble, l’app di incontri durante cui la prima movimento e lasciata alle donne, sono aumentate dopo la sua proposta pubblica primo. Fatti, numeri e commenti

Gli investitori si innamorano di Bumble, l’app di appuntamenti con cui le donne devono comporre la davanti gesto. La associazione dell’app di dating ha evento scintille al inizio a Wall Street, verso pochi giorni da San Valentino.

Un giorno fa la associazione statunitense ha vinto il 63,5% dopo aver colto 2,2 miliardi di dollari mediante un’offerta pubblica preliminare.

L’app a causa di il dating vola al suo apertura a Wall Street ove apre per 76 dollari verso azione, mediante aumento di pressappoco l’80% adempimento ai 43 dollari dell’ipo.

L’Ipo ha valutato la comunita verso piu di 8 miliardi di dollari, ed e ascensione sopra moderazione significativa all’epoca di la anniversario.

L’esordio col esplosione rappresenta una trionfo attraverso la fondatrice Whitney Wolfe Herd, in quanto ha scommesso su una sistema opposta per quella dei rivali obbligando le donne a eleggere la prima movimento.

La gruppo Bumble (proprietaria di Bumble e Badoo) compete davanti incontro Group, che possiede le app rivali Hinge, Tinder e OKCupid.

IL PRIMA A WALL STREET FA SCINTILLE

La denaro di New York ha accolto l’azienda, affinche commercia in fondo il immagine di ticker “BMBL”, per braccia aperte con un pregio di entrata di 43 dollari, lo stock ha vinto il 73% verso 74 dollari.

Il prezzo delle azioni e status di 43 dollari ciascuna, al di su della sua zona target da 37 per 39 dollari, e la societa ha venduto 50 milioni di azioni.

La comunita ha riparato le negoziazioni giorno scorso insieme una capitalizzazione di commercio di circa 7,7 miliardi di dollari.

ACCADUTO PER BLACKSTONE

Una vera e propria abbondanza durante la associazione di private equity Blackstone, cosicche ha ottenuto una altitudine di grosso nella gruppo genitrice di Bumble mediante una giudizio di 3 miliardi di dollari nel 2019.

IL CIRCOSTANZA AMICO verso LE APP DI INCONTRI

Il esordio positivo e il atto giacche le app di incontri stanno godendo di un enorme fatto da dal momento che la pandemia ha contenuto le possibilita di milioni di persone negli Stati Uniti e nel societa.

COS’E BUMBLE

La istituzione Bumble, che possiede le https://hookupdates.net/it/afroromance-recensione/ app Badoo e Bumble, e stata fondata nel 2014 da Whitney Wolfe Herd, 31 anni, una volta moderatore del commercializzazione della competitore Tinder.

La sua orgoglio e quella di essere una piattaforma pubblico globale giacche e inizialmente di totale femminista, dando alle donne la probabilita di avviare relazioni.

Un classe appresso il proprio tiro nel 2015, l’applicazione registrava 15 milioni di abbonati e 80 milioni di agganci virtuali. Nel termine di il 2020, Bumble avrebbe registrato 54 milioni di utenti mensili, seguente Bloomberg, e 2,4 milioni di abbonati per rimessa tra Bumble e Badoo.

La associazione ha manifesto di vestire 12,3 milioni di utenti attivi mensili al 30 settembre 2020.

Le coppia app, acquisite dal fitto d’investimento Blackstone nel 2019, impiegano 600 persone ad Austin, Texas, e hanno uffici sopra diverse metropoli europee.

META: ORGANIZZARE UN SIGILLO UNIVERSALE AL FEMMINEO

“Ritengo cosicche gli investitori possano vedere il possibile del edificare un firma complessivo di donne perche ha un cozzo sulle modo durante cui ci connettiamo online e unitamente cui ci comportiamo offline”, spiega Herd giacche unitamente i suoi 31 anni e la ancora immaturo fondatrice verso quotare la sua organizzazione.

COME VANNO I CONTI

Nei documenti depositati in la prezzo, Bumble ha annuncio di aver derrata 376,6 milioni di dollari di ricavi nei primi nove mesi del 2020 unitamente un sviluppo del 15% anno verso dodici mesi, anche se si come registrato un onesto frenata considerazione alla ampliamento del 36% nel 2019.

Negli ultimi due anni, Bumble ha avuto alti e bassi. All’epoca di i primi nove mesi del 2020, ha concepito una diminuzione di circa 117 milioni di dollari, ben lontana dall’utile di 69 milioni nel periodo dell’anno antecedente.

CONCORRENZA SPIETATA

Per di piu, la antagonismo cosicche Bumble si trova ad combattere e molta. La sua avversario preminente e competizione Group, in quanto ha una capitalizzazione di compravendita di 45,5 miliardi di dollari. Bumble e consapevole delle altre concorrenti ma non sembra spaventata: il mercato del dating online non e singolo di quelli sopra cui “chi vince prende tutto”. E attuale ragione, spiega, sopra media le persone hanno come minimo coppia app in il dating sui propri smartphone.

UN PROTOTIPO DI BUSINESS VINCENTE

Mezzo sottolinea Finimize, Bumble (simile appena l’app sorella Badoo) e gratuita, percio guadagna ringraziamenti alla cessione di efficienza premium affinche mirano ad accrescere le potere degli utenti di incrociare una accordo perfetta. E il modello funziona: Bumble ha 2,4 milioni di utenti paganti in quanto hanno speso complessivamente 417 milioni di dollari nei primi nove mesi del 2020.