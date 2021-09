Hara mas de diez anos de vida hice un experimento con auti?matas en el IRC con apelativo de chica que contestaban a 5-10 palabras basicas (webcam, whatsapp, telefono) desplazandolo hacia el pelo seguidamente enviaban un casamiento sobre afiliados de dating

Los miembros masculinos del IRC eran tan basicos que con esas 5 terminos contestabas a casi todos y no ha transpirado nadie pensaba que mis robots fuesen auti?matas.

A veces, al volver a morada, tenia el PC colgado por motivo de que las ventanas de chat que les habian abierto a los auti?matas eran miles desplazandolo hacia el pelo se me agotaba la RAM.

Resumiendo: las tios nos vamos a extinguir por nuestra mania con las tias

Has descubierto el fuego,amigo.

Todas esas apps estan desequilibradas totalmente.

En la vida real ademas Tenemos un desequilibrio, No obstante como la cuanti�a sobre interacciones es demasiado mas restringido, ese desequilibrio nunca es tan supremo igual que en tinder y no ha transpirado otras apps similares.

jajaja Yo En Caso De Que lo lei al completo asi� como te digo: bienvenido al postmodernismo, donde debido a las apps de ligue desplazandolo hacia el pelo redes sociales miles de varones necesitados le suben el ego a las mujeres. En caso de que estoy mal habia un estudio sobre tinder que demostraba que separado el 12% de los miembros masculinos de tinder acaparan la interes del resto de las mujeres. Yo te aconsejo que ligues en la vida real, como te dice un parecer, ahi al completo es diferente desplazandolo hacia el pelo puedes ponerte al grado sobre todo tia, sin tener que comerte orcos recien salidos de las montanas de mordor.

Me paso igual a ti hace muchos anos de vida y por eso abandone dichas apps. Te recomiendo inspeccionar bibliotecas, centros comerciales, playas, lugares donde se hace deporte al viento disponible y no ha transpirado alla podras descubrir chicas atractivas desplazandolo hacia el pelo que no se creen diosas inalcanzables. Lee el texto sobre Egoland “El seductor” que te ensena a hacerlo.

Vaya escrito . lo unico que podria afirmar de lo escaso que lei, podri�a ser, principal, para Tinder igual que adulto deberias invertir unos 100$ al mes (En Tinder Platinium + cualquier lo demas en Boost). Segundo, que no te respondan, seri�a tu completa responsabilidad, punto (nunca entrare en detalles porque has mencionado tantos errores que tendria que redactar un texto igual o mas largo que el tuyo)

Yo lo use un mes, y no ha transpirado me fue bastante bien. Asi� como el lapso que le dedique era igual que de 20 min. al aniversario.

Es una app que usaria toda la vida. Como te mencionaron por alla, ve las videos sobre Alvaro Reyes.

El que ha empezado este asunto me parece que es sobre Espana, tu supongo que nunca lo eres.

Nunca resulta una critica a ti ni ninguna cosa, pero tinder seri�a muuuuuuuuuuuy diferente dependiendo de el pais en el que estes. Nunca se puede comparar tinder dentro de un estado asi� como en otro.

Amigo por favor has resumen. Lo q dices en Youtube se conoce igual que sargeo o seduccion alfa, etc. Yo seguia a tipos como Mario Luna y no ha transpirado despues al rey sobre seduccion que es Alvaro reyes, y lo q hacen todos estos clases es encarar en frio a la chica por la avenida y iniciar abordarla, y la realidad q seri�a la sola maneras sobre tener ligue o por lo menor elaborar amigas, y las clases tienen un exito tremendo, pero a base sobre muchisima ejercicio asi� como lo cual no es para cualquiera.

Tenia un amigo q empleaba estas tecnicas asi� como daban producto. Luego mi amigo empezo a tener contratiempo con la mirada y empezo an utilizar anteojos desplazandolo hacia el pelo no obstante seguia consiguiendo ligue. Y el colmo es q un ojo q se le agravo y no ha transpirado lo trasplantaroon desplazandolo hacia el pelo tuvo penosa suerte asi� como perdio el agujero derecho. Estuvo con depresiones Incluso q se repuso. Sin embargo debido a salia con una chica y no ha transpirado se junto asi� como tenia 2 hijos. Carente su orificio derecho, con el parpado caido, con anteojos desplazandolo hacia el pelo bien repuesto empezo la caceria, es decir abordajes accidentales en entrenos. Increiblemente tenia un exito moderado. Mismamente en ese estado. Por supuesto q su apariencia le ayudaba, es gran, goza de un buen aspecto pero su vestimenta nunca es la ideal seri�a mas del conjunto.

En mi caso yo lo intente soy un drama. Jami?s tuve exito. Hay q precticar muchisimo y los rechazos te van quitando el interes. Y no ha transpirado las ganas sobre practicar.

Sin embargo viendo todo lo cual de la seduccion masculina, lo mejor es conservar un buen apariencia, por lo menos falto panza ja !! aseado, afeitado, buen corte sobre pelo, excesivamente gran ropa importantisimo, y dientes limpios y recomiendo un perfume costoso, eso impresiona muchisimo a las chicas asi� como con eso bien tendri�as un 35% a 40% ganado.

El resto seri�a sociabilidad. Ahora q a mi nunca se me da la seduccion, soy un infortunio. Opte por efectuar talleres, de teatro, sobre dicho, talleres sobre oratoria, talleres sobre bailoteo s(sobre todo salsa y merengue )hacer yoga asi� como meditacion, ir a un gimnasio, eso me ayudo harto y no ha transpirado grande mi ambiente social. Desplazandolo hacia el pelo las posibilidades de descubrir demasiadas hembras se disparan increiblemente. Asi� como de este modo tienes entrenos, juntarse, etc aunq con lo cual del virus, disminuyo bastante.