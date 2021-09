La aragonesa que recupero a sus hijas dentro de los menores sobre Ceuta “Aun me faltan 3”

Marta Maria viajo desde Tarragona a El Tarajal an explorar a las menores, criadas en Marruecos. Suena con atesorar al resto sobre las hijos, dados en acogida desde realiza anos

Marta, con las 2 hijas en su poblado sobre Tarragona. (Alejandro Requeijo)

La vida le ha hexaedro a Marta Maria de los Angeles una segunda oportunidad. Seria la mujer espanola que la semana pasada recorrio el estado inalterable en auto, desde Tarragona a Ceuta, al enterarse sobre que las hijas de 13 desplazandolo hacia el pelo 14 anos de vida estaban entre las cientos de menores que habian cruzado a nado la frontera. Las encontro en la nave industrial de El Tarajal unido a decenas sobre ninos. A. estaba dormida desplazandolo hacia el pelo T. se habia escondido abajo de una mesa, cubierta por la frazada. “Estoy viva por ellas, aunque no estamos todo el mundo, todavia me faltan otros tres”, dice.

Marta, de 49 anos, asi como senior friend finder pc sus ninas encarnan la sobre tantas historias sobre la ultima crisis con Marruecos, en su caso, con final oportuno. Una semana despues, intentan empezar una novedosa vida juntas por segunda vez. Aunque las tres nacieron en Zaragoza, las pequenas han vivido desde que deben manejo sobre razon en la ciudad marroqui sobre Castillejos con su padre asi como la casa sobre este. Dentro de ellas, hablan en arabe por motivo de que las pequenas apenas saben espanol. “No obstante son manicas igual que yo”, aclara su madre con un acento entre aragones y no ha transpirado rifeno.

A. dice que apoya al Barca por Messi desplazandolo hacia el pelo que le gustaria ser piloto. T., que ejerce al completo el lapso sobre hermana de mi?s grande, prefiere el mundo de la moda o ser peluquera. Marta afirma que no les cortara las alas desplazandolo hacia el pelo que todo el tiempo respetara su voluntad, incluso si deciden regresar a Marruecos. “Cuando sean mayores de antiguedad, anteriormente no”, zanja.

Su lucha En la actualidad se centra en recuperar a los otros 3 hijos sobre los cinco que tuvo con su “verdugo”. Mismamente describe al marroqui que conocio en Zaragoza. La de mi?s grande seria V. y no ha transpirado nacio en 2006. La siguen A. y no ha transpirado T. El cuarto seria el unico varon, D. A., nacido en 2009. La mas pequena, D., tendra Actualmente nueve anos. Las tres que le faltan estan en familias de acogida en Cataluna, segun su madre. Lamenta nunca tener mucha mas referencia porque dice que las autoridades se la niegan. No obstante, conoce que la de mi?s grande “es patinadora”. Dispone de bien 15 anos.

“Las palizas empezaron cuando nacio V., le cogio celos”, narra entre lagrimas Marta al hablar sobre su ex. “Viviamos en la avenida Pegaso sobre Zaragoza, sobre arrendamiento, y no ha transpirado sobre la noche a la manana desmonto la residencia completa, lo metio todo en la furgoneta, dijo que en Espana empezaba la crisis desplazandolo hacia el pelo que en Marruecos seria la vida mas barata”. Lo que relata sobre su practica alli se asemeja mas a un cautiverio que comprende encierros pequeno valvula. Aun mismamente, logro escapar. Estaba embarazada del cuarto y no ha transpirado unico pudo llevarse a la mas de mi?s grande, de escasamente tres anos de antiguedad.

Escapo sobre Marruecos

Reencuentro en El Tarajal

Marta se subio a un auto con un amigo “que es igual que un amigo” y se presento en la direccion Superior sobre Policia de la ciudad autonoma con las DNI de las ninas que les hizo cuando eran casi bebes y no ha transpirado la partida de defuncion del padre, segun confirman fuentes policiales. Anteriormente de llegar, en la comisaria le dijeron por telefono que con eso bastaria de llevarselas a hogar. Aunque antiguamente habia que encontrarlas. Fue en la de las naves industriales donde las autoridades espanolas habilitaron para penetrar a los menores. Marta tuvo que gritar varias veces sus nombres primeramente sobre que se separaran del resto de ninos asi como se fundieran en un abrazo. La Policia emitio un breve comunicado Con El Fin De informar del reencuentro.

Esta origen no teme regresar a perderlas. Afirma que Ahora se ha Ya en comunicacion con temas Sociales desplazandolo hacia el pelo que le van an asistir an explorar un colegio de el siguiente cursillo. Este miercoles, A. y T. lucian el mismo vestimenta rojo que les compro su origen en Ceuta mientras las agentes cumplimentaban el tramite con aviso a la Fiscalia de Menores. Marta nunca deja ocurrir un minuto sin dominar en que lugar estan las hijas. Cualquier figura le inquieta. En caso de que un auto aparca cerca en donde las ninas estan jugando, no le quita agujero hasta que lo identifica o se marcha.

Ellas parecen ajenas a cualquier. Son timidas y en ocasiones caminan cogidas de la mano. Actuan como las ninas sobre su perduracion. Piden el movil Con El Fin De ver videos o se realizan un selfi comiendo un helado sobre postre y no ha transpirado rompen a reir. Su origen las observa orgullosa, dice que son “bravas”. Intenta traducirles lo que esta diciendo de ellas “Ay, no me consenso como se dice valiente en arabe”.