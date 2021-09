POR QUE AMARRAR EN TINDER nunca ES SUJETAR

El titulo lo dice cualquier.

Bueno, entremos en materia�

He recibido un mensaje harto currado sobre un tio al que tras siete anos de vida viviendo en Alemania le ha tocado volverse a Espana por motivos que naturalmente no voy a relatar.

El caso es que el pavo nunca se adapta.

En Alemania llevaba lo que yo llamo la �vida europea�. Basicamente, vivir en una residencia con parque con todos los servicios cerca rodeado sobre natura. Sobre hecho, su trabajo estaba a quince minutos en automovil de su residencia.

En Espana la generalidad sobre multitud vive en edificios colmena feisimos rodeada de cemento, vecinos gritones, olores a fritura desplazandolo hacia el pelo adolescentes que escuchan reggaeton.

Asimismo me ha comentado que en Alemania con lo que ganaba podia llevar una vida muchisimo mas digna que en la Peninsula y no ha transpirado que, si bien pagaba muchisimos impuestos, le daba la sensacion sobre que se hacia un buen utilizo sobre ellos.

Por nunca afirmar que hoy por hoy Espana le da la emocion de pais caotico y sin rumbo con un manana mas sable que los conos sin depilar tan clasicos sobre los 90 (o de las japonesas).

A ver, tio, por zonas.

De emprender, te comprendo.

En caso de que a mi me tocase regresar hoy por hoy tiempo a Espana se me caeria el mundo arriba que gorda salida que salta salvajemente arriba de tu polla igual que si no hubiese manana desplazandolo hacia el pelo te la zona en 2.

No obstante, a mi �la vida europea� me da la impresion demasiado tranquila y no ha transpirado �casera�, aunque si tuviera casa igual que tu supongo que lo veria de otro estilo.

Quiza es porque me crie en un pueblo� No obstante, si, igual que bien dices nunca seri�a igual irse a la calle y chocar contra un sofoco que te permite mas idiota que quienes dicen que �el toro nunca sufre� en las corridas desplazandolo hacia el pelo un horizonte que en la parte significativo del territorio es un puto secarral gualdo tan extremadamente virulento que cuando ves un arbol te proporcionan ganas sobre abrazarlo a vivir rodeado de naturaleza y a donde inclusive la arquitectura parece �armonica�.

En todo caso, la vida en Conforme que urbes europeas tampoco es comparable a lo de Espana.

Nunca entendi excesivamente bien por que en Espana a la pena le mola apelotonarse en las mismos lugares estando que es un estado mayoritariamente �vacio�.

En Espana se amontona a la gente inclusive en los cementerios.

Es bastante duro continuar a beber vinagre economico cuando has saboreado la miel.

Exactamente lo pasa con las tias: no sabeis la de pavos que me mandan mensajitos en plan �He unido mas en un ano viviendo en el extranjero que en Espana a lo largo de toda mi vida�.

Lo unico que podria decirte en tu caso, que es de fuerza de mi?s grande, podri�a ser hagas un sobreesfuerzo similar al que tuviste que ejecutar cuando te marchaste a tierras germanas.

Todos pasamos por un lapso de adaptacion para la �ida� que nunca es nada simple. Por consiguiente mas de exactamente lo Con El Fin De la �vuelta�.

Es jodido, si, pero seri�a lo que Existen.

La vida seri�a asi de caprichosa. Y piensa que tus motivos son muy nobles.

Si se precia, en un futuro podras continuar.

Piensa que las entidades extranjeras principalmente valoran la experiencia (lo sobre la titulitis Asimismo resulta una mierda muy iberica) en su mismo pais (doy fe sobre que muchos espanoles mienten en sus curriculums) y tu debido a la posees. Esto seri�a un punto a tu favor.

No obstante tu seas mas gran, debido a sabes que pasados las Pirineos las compai�ias no te descartan por tener mas sobre 40 anos.

Animo, tio. Y sigueme contando que igual.

Por otra pieza, sigo recibiendo un montonazo sobre comentarios con respecto a experiencias nefastas que habeis tenido con tias que han salido sobre Tinder.

Como sabeis que a mi Tinder me parece una putisima mierda, me lo comentais siempre con excusas de el prototipo que si Actualmente con el Covid unir esta complicado o que lo tomais igual que la especie de �complemento� por En Caso De Que alguna pica el arponcillo.

Bien, no obstante sea alguna cosa que ya huviese tratado algo mismamente como ocho millones de veces en el blog, voy a redactar una diferente entrada en la que expresamente las razones por las cuales a mi pleito perdeis el lapso con estas aplicaciones.

Con el fin de emprender, el mas evidente podri�a ser an una tia por excesivamente excelente que este nunca le entran cincuenta babosos en media hora como le ocurre en Tinder.

En ceremonioso, la proxima oportunidad que esteis en la disco contad la de tios que se atreven a hablar con la senorita de buen ver asi� como me contais.

Y no ha transpirado mas hoy en jornada que la muchachada se da la impresion al perrito debilucho ese de el meme que Actualmente esta de tendencia (si, ese en el que salen 2 canes y no ha transpirado uno esta extremadamente potente asi� como el otro es un llorica, follar).

Si no me creeis, haced la prueba.

Abrios una cuenta de tia, no obligatoriamente potentorra, en Tinder y debido a vereis igual que en disputa sobre dos horas podeis tener con facilidad mas de 200 likes.

Arriba si empezais an ocurrir perfiles y no ha transpirado a darle a todo �like� comprobareis que casi todo el mundo las babosos igualmente os han dado al �like�.

Yo flipe con una amiga que no seri�a el menor bellezon. Me enseno su Tinder y no ha transpirado no os exagero que de cada 10 tios a las que daba �like�, unos ocho eran �match�.

Espana es un estado sobre carroneros sexuales que se lo follan cualquier, enfermo de amor emoji sobre alla que huviese tanta gorda engreida: �Uy si, la semana pasada me folle a un shulaco de gimnasio que me hizo squirtar varias veces y Actualmente tu me quieres meter las deditos jajajaja en que lugar vas, payaso�.