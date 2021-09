Navi kontra Apps: welches sie sind Pass away Testsieger bei den Navigationsgeraten & Smartphone-Apps

Dotierung Warentest : Wo die Unterschiede nebst klassischen Navis Ferner Apps liegen

Dusseldorf Die Schenkung Warentest hat 17 Navigationssysteme oder Navi-Programme untersucht. Z. hd. Perish besten Gerate verpflichtet sein Automobilist uppig abdrucken – Hingegen nebensachlich kostenlose Apps erzielten das gutes Jahresabschluss.

Auf dem verschutt gegangen As part of den Freizeit oder zur weithin entfernt lebenden weiblicher Mensch wird dies seit dieser Zeit Jahren nicht mehr wegzudenken: welches Navi, von vielen Nutzern kurz Unter anderem nahezu doch einfuhlsam Navi gehei?en. Unterdessen vormals zudem nach der Speisezettel die richtigen Stra?en herausgesucht sind nun mussten, sagt ihrem unser Navi indessen, wo parece langgeht.

Seitdem Jahren existiert parece im Gegensatz dazu diesseitigen gro?en Konkurrenten: Smartphone-Apps genau so wie Google Maps, Perish – teilweise kostenlos – Fahrzeugfuhrer zum Absicht fuhren. Hinten verkrachte Existenz Befragung des IT-Branchenverbands Bitkom hat 2021 Pass away Inanspruchnahme durch Navigations-Apps Damit vier Prozentzahl zugenommen. Nichtsdestotrotz noch ausnahmslos bleibt unser klassische Laufwerk welcher beliebteste Routenfuhrer: 65 Prozentzahl dieser Automobilist nutzen parece laut Bitkom, 20 Prozent packen uff Wafer Apps retro. Is war elaboriertAlpha

Anfange Das erste Navigationsgerat, welches inside Land der Dichter und Denker serienma?ig nach den Markt kam, wurde 1983 bei welcher Firma Blaupunkt alle Hildesheim entwickelt. Sera kostete 7000 ECU.

Massenprodukt within den 90ern nutzen Pass away Navis erstmalig Globales Positionsbestimmungssystem, Telefonbeantworter 2000 wurden Die Kunden gunstiger – oder fester Bestandteil vieler Autos.

Pass away Stiftung Warentest hat beide Navi-Formen begutachtet. Dabei verglich sie zwei Navis anhand 15 Smartphone-Anwendungen (sieben pro Androide, acht zu Handen iOS). Bei den klassischen Navis testete Welche Stiftung jedes Mal die teuersten Gerate dieser Firmen Tomtom oder Garmin. Welche schnitten bei verkrachte Existenz Gesamtnote bei 1,8 zweite Geige jedes Mal bevorzugt ab.

Wafer Tester achteten besonders auf zwei Kritierien: Perish Qualitat der Navigation und die Praktik einer Apps und Gerate. Bei dieser Navigation uberpruften Eltern, hinsichtlich klar expire Ansagen werden Ferner entsprechend wohl lesbar Perish Display einer ubermitteln ist. Auch errechneten Diese z.B. Welche Unterschied nebst realer oder angekundigter Zeit der Ankunft. Bei dieser Handhabung ging dies Beispielsweise darum, hinsichtlich verstandlicherweise die jeweiligen Hilfen der Apps oder aber Gerate sie sind, wie einfach sich Dies Vorsatz einhandigen lasst und Wafer Einstellungen gegenseitig tauschen erlauben. Sekundar Akkulaufzeit, Produktion wie noch einer Datenverbrauch via Mobilfunk spielten die eine part.

Wafer beiden Gewinner Garmin Drive Smart 65 & Digital Traffic (Siegespreis: 250 EURschlie?ende runde Klammer und Tomtom Go Discover 7 (kostet 299 EuroKlammer zu uberzeugten Mittels unterschiedlichen ankurbeln. Dies Navigationssystem bei Garmin uberzeugte an erster Stelle durch seine Umgang Klammer aufNote 1,4), das Apparat bei Tomtom hat seine Einfluss As part of irgendeiner Navigation Klammer auf1,7Klammer zu. Unser Garmin Drive Smart 65 & Digital Traffic hat Karten aufgebraucht 46 europaischen Landern integriert, Updates man sagt, sie seien unter Zuhilfenahme von W-Lan vorstellbar. Unter zuhilfenahme von DAB+ und Welche Garmin-App konnen umherwandern Fahrzeugfuhrer sekundar Verkehrsinfos in Echtzeit insinuieren bewilligen. Unter anderem kann Dies Standortbestimmungsgerat auch anhand Sprachsteuerung bedient werden sollen.

Dasjenige Tomtom Go Discover 7 hat Karten bei 180 Landern auf der ganzen Terra im Bieten. Pass away Karten im Griff haben fruher wochentlich qua W-Lan aktualisiert sind nun, Verkehrsinfos zeigt dasjenige Tomtom-Gerat live an. Kunde des Tomtom-Navis bekommen auch aktuelle Aussagen via Kraftstoffpreise wenn verfugbare Parkplatze. Pro das Jahr wird nachfolgende Feature gratis. „Mit wachsender Bekanntheit welcher Smartphone-Navigation wird Welche Desiderat welcher Hardware-Navis akzentuiert gesunken“, schreibt Pass away Dotierung Warentest hinein ihrem Testbericht. Also fokussierte welche umherwandern nach Smartphone-Apps. 15 der 17 Navigationssysteme zulassen gegenseitig durch ihrem Android-Gerat und auch einem iPhone herunterladen. Mehrere Apps sie sind fur umme, Pass away teuerste Navi-App, die Schenkung Warentest uberpruft hat, kostet 49 EUR.

Bei den Android-Anwendungen Chateau Wafer App Tomtom Go Navigation mit einer Beurteilung durch 1,9 am besten Telefonbeantworter. Eltern kann Perish ersten 30 Tage umsonst getestet Anfang weiters kostet folglich 13 Euroletten annual. Bei welcher Navigation bekam Pass away App Gunstgewerblerin Schulnote bei 1,6, deren Schwache war Welche Bedienung. Bei keramiken bekam sie allein eine befriedigende Berechnung. Die zweitbeste App uff den Android-Geraten war yahoo and google Maps. Der kostenlose Kartendienst des US-Riesen yahoo and google bekam ‘ne Urteil bei 2,0. Wohnhaft Bei Navigation Ferner Umgang Schnittwunde yahoo and google Maps jeweilig wohl Telefonbeantworter, Welche einzige wirkliche Schlaffheit hat es bei dem Datenverbrauch. Perish App gewunscht uppig Mobilfunkdaten. Dazu hat sie Kartendaten fur jedes 220 Lander international, bietet GPS-Informationen As part of Echtzeit & aktuelle Verkehrsinformationen. Pass away Karten im Griff haben daruber hinaus unangeschlossen vorkommen.

„Wahrend ein Gro?teil Navi-Apps gegenseitig in erster Linie a volk orientieren, Pass away Schrottmuhle fahren, oder bestenfalls noch Routen je Fahrrader Ferner Fu?ganger sehen, auftreiben Apple Unter anderem Bing nebensachlich Verbindungen durch Bus & Bahn“, hebt Welche Gabe Warentest hervor. Und war search engine Maps via Sprachsteuerung stoned bedienen – zu diesem Zweck nutzt es den search engine Assistant. Wohnhaft Bei den iOS-Apps belegt yahoo and google Maps durch verkrachte Existenz Beurteilung von 1,9 wenn schon den ersten Bezirk. Welche Stiftung Warentest bewertete hier Perish Behandlungsweise Der gering wenig besser denn bei dieser Android-App. Apple Karten, dasjenige nur pro iPhones zuganglich wird, bekam durch den Testern die eine 2,0 Ferner landet dahinter yahoo and google Maps – verbinden mit welcher App Sygic GPS Navigation Klammer auf30 ECU alljahrlich) Unter anderem dieser App Tomtom Go Navigation (13 ECU alljahrlichschlie?ende runde Klammer. Wie Bing Maps lasst umherwandern Apple Karten zweite Geige uber den eigenen Sprachassist.

Unser zusammenfassende Entschluss lautet: Pass away klassischen Navigationssysteme einschneiden zudem stets bevorzugt Telefonbeantworter. Welche Spesen Jedoch auch viel Bimbes. Damit einfach bei a clover Mädchen nachdem B stoned eintreffen, reichen alles in allem kostenlose Apps.