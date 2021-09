La joven que termino en la carcel por enamorarse de una diferente chica

Las revisiones a las que fue sometida en la carcel Con El Fin De asegurarnos de que era una mujer le hacen pensar en el suicidio.

Cuando Sanjida abandono su vivienda de estudiar, conocio a la sujeto con la que queria pasar el resto de su vida. El unico problema, dado que su pareja era la mujer, era que el casamiento dentro de seres del exacto sexo no es aceptado en Bangladesh.

Hoy, en marchas de perseguir su felicidad, Sanjida esta enfrentando cargos criminales, por consiguiente se le acusa sobre secuestro.

En enero de 2013, Sanjida, una mozo musulmana bengali sobre 20 anos de vida, salio de su poblacion en el suroccidente sobre Bangladesh hacia una pequena ciudad de continuar las estudios.

Su progenitor, un profesor de escuela, habia decidido destinar a su hija mas deslumbrante an observar para que le ayudara an alzar a la parentela sobre la pobreza.

En la urbe de Pirojpur, a donde Sanjida se mudo de examinar literatura bengali, se podri?n escuchar las llamadas a rezar de los musulmanes asi­ como los himnos sobre los templos hindues.

Sanjid supo de un cuarto en alquiler en la casa la estirpe de un vendedor sobre papas llamado Krishnokanto.

Impresionado por el provecho academico sobre Sanjida y no ha transpirado de su “buen caracter”, le pidio que ayudara a su hija inferior, Puja, con sus estudios.

Una foto, un caricia

Pero la casa de Krishnokanto estaba contenta con la huesped, les parecia un poquito rara su forma de vestir, con jeans y no ha transpirado camisas, especialmente por acontecer la joven sobre un villa habitual.

Este el santuario al que acudieron Sanjida asi­ como Puja.

En abril de 2013, a lo largo de el festival bengali sobre anualidad Nuevo, Sanjida estuvo a cargo de vestir a un grupo sobre ninas al suceso. Cuando era la ocasion de montar, entro a la habitacion sobre Puja, quien tenia 16 anos de vida.

“Se estaba cepillando el pelo liga a un ventilador. Me pidio que me sentara en su cama. Me estaba ofreciendo la espalda”, recuerda Sanjida.

“Llevaba la blusa color verde oliva y la enagua. La parte de detras sobre la blusa tenia dos lazos sueltos. En ese instante, me enamore de ella”.

Al fundamentos, Sanjida mantuvo sus sentimientos en misterio. No obstante luego, ese tiempo aniversario, algo sucedio que la convencio de que Puja tenia sentimientos similares por ella.

“Me dijo, despues de que paseamos por la feria ‘?Me puedo recibir la foto a tu lado?’ Le dije ‘Si’. Y se paro a mi bando derecho. Primero de que pudiese meditar en todo cosa, me beso y no ha transpirado le pidio a la amiga que tomara la foto”, indico Sanjida.

“Se desperto una cosa adentro de mi”.

La fuga

Las jovenes sabian que su amor no es aceptado en la provincia conservadora en donde vivian. Por eso hicieron planes de fugarse.

Tres meses luego, a inicios de julio, tomaron un rickshaw (una bicicleta con un carruaje antes excesivamente popular igual que medio sobre reparto en Asia) an una localidad famosa por su santuario de el siglo XVII.

Alli, paradas frente al santuario Shiva, las jovenes instabang inscribirse intercambiaron guirlandas sobre flores asi­ como se casaron, con las dioses igual que sus testigos.

Sanjida marco la camino que dividia el pelo de Puja con el polvo sobre bermellon o shindur, que es un signo sobre una mujer hindu casada.

De acuerdo con Algunos de los sacerdotes de el templo, incluso esa casamiento sencilla En Caso De Que es realizada por la pareja heterosexual, seri­a valida de acuerdo con la folclore hindu del matrimonio conocida igual que Brahmo.

Con la conviccion sobre que se habian casado ante las dioses, Sanjida y Puja tomaron un ferry hacia Barisal, en donde esperaban esconderse de la ira sobre sus familias.

Eran conscientes de que habian roto la totalidad de las reglas culturales.

“A mi hija la secuestraron”

Al pater de Puja le llego la referencia de que las jovenes habian sido vistas en la parte de antes de una motocicleta yendo hacia Barisal.

Luego de indagar por esa localidad, acudio a la policia desplazandolo hacia el pelo dijo “Senor, a mi hija la secuestraron”.

La hermana y el pater de Puja creen que la joven fue tomada por la potencia.

Cuando la policia organizo la exploracion, las jovenes ya habian encontrado el rio Kocha y no ha transpirado se encontraban en Barisal. Alli rentaron la habitacion con la casa.

“alli fue donde empezamos nuestra vida de casadas desplazandolo hacia el pelo pasamos la semana desplazandolo hacia el pelo media mas dichosa sobre las vidas juntas”, recordo Sanjida.

El dueno de la casa sobre lo que Sanjida describe como su primera “vivienda sobre amor” era un musulman usuario, quien recuerda con aprecio a sus inquilinas.

“(Su comunicacion) no esta contemplada en la religion desplazandolo hacia el pelo no seri­a aceptable. No obstante personalmente pense que era un gran amor. De ningun modo habia audicion o visto ninguna cosa como eso, No obstante cuando vi a 2 hembras tan enamoradas, lo tuve que aceptar”.

Pero la casa sobre Puja no aceptaria su relacion. Para ellos, la historia de amor era una mentira.

“A la novia le dieron un te que tenia una cosa que la hizo caer inconsciente”, asegura la hermana sobre Puja, Shipra.

Detencion