Vindicacion de la bicicleta playera en una cita

Segun una teoria, las bicicletas playeras, que se frenan contra manubrio, han sido creadas Con El Fin De las surfers que iban a las playas montandolas desplazandolo hacia el pelo llevaban la tabla en uno de los brazos, lo cual dificultaba desacelerar con las 2 manos apretando las sistema de frenado anteriores. No conozco En Caso De Que sera cierta No obstante me encanta. Me gustan las bicicletas playeras porque son sencillas, aereas, y no ha transpirado porque me da la senal sobre que cuando me subo a ellas estoy en otro grado del espacio lapso. La playera seri­a humilde. Es complejo que sea objetivo de afan sobre alguien. Piso levantarme excesivamente temprano desde que me acostumbre a mis hijos al colegio primeramente de que empezara el fin de el universo. Desplazandolo hacia el pelo esa rutina me gusto. En otras palabras que uso sobre vivir el fecha mientras Tenemos luces real asi­ como nunca artificial. Me voy apagando con la noche.

Mientras parpadea Durante la reciente luz de el amanecer, veo que en el rectangulo que deja ver a la pileta de natacion sobre la banqueta de enfrente, bien hay publico nadando, todavia con demasiado frio y no ha transpirado el techado abierto. El agua azul se mueve repiqueteando con el brillo de estas luces de el techo y 2 por tres veo ocurrir brazos desplazandolo hacia el pelo cabezas que nadan como en un poema magnifico de Hector Viel Temperley.

Me duele el cadaver por motivo de que ayer sali a correr en bicicleta durante varias horas con con mi amigo Gaby. Tomamos un carretera que va por el rio y terminamos en una playa increible, pedregosa, a donde un hombre –un Thoreau reciente- vive en la casita que se construyo casi acerca de el rio, con materiales muy precarios. Al lado sobre la residencia Existen un motocicleta con la que, alguno supone, va sobre ocasion en cuando a la urbe. Mi amigo Gaby me trajo Incluso aca por motivo de que, me muestra, Tenemos un arbol que da la impresion destinado para que individuo se siente y no ha transpirado medite. Existen estos lugares en la urbe, que parecen portales an otra vida, pero alguno suele permanecer dormido con la televisor prendida antes sobre proceder a buscarlos. Le digo a Gaby que una vez Skay me dijo que el novio habia encontrado un bosque en la urbe donde podia ir a meditar sin que lo molestara ninguna persona, puesto que era un lugar frondoso y alejado.

Cuando volvemos de el ruta, pienso que de este modo igual que yo estoy contento mi bicicleta tambien lo esta. Desplazandolo hacia el pelo pienso en la bicicleta de cross, carisima, que un amigo que se va a Espana por varios meses va a dejar guardada en un hangar con el fin de que nadie la use hasta que el vuelva. Que tristeza me da eso que la bicicleta tenga que permanecer desprovisto decir su potencia a https://besthookupwebsites.net/es/romance-tale-review/ duo con otro ciclista, que nunca le pudiese dar desplazandolo hacia el pelo tomar alegria mutua. Seri­a igual que para que Pixar haga la cinta con la pobre bicicleta que se queda encerrada. Nos negamos a perder las cosas, a cederlas para que otros las usen, nunca practicamos el arte de desaprovechar todo, que seri­a lo que en definitiva nos va a pasar. Me rio porque me acuerdo del estribillo sobre una cancion de el conjunto Vivencia (que en su momento fue prohibida por la dictadura y no ha transpirado que pienso le hubiera gustado a Walter Benjamin) “y entretanto los ninos miran/ los juguetes se preguntan/ con tantos ninos afuera/ que hacemos en la vidriera”.

Tenemos cierto animismo en como miramos a las juguetes o a las objetos que utilizamos. Pienso en ese bello relato de Cesar Aira que se titula Artforum, a donde el protagonista esta enamorado sobre la revista de procedimiento desplazandolo hacia el pelo se pregunta En Caso De Que ese apego sera correspondido por la dichosa revista. Justamente tengo un nuevo libro de Aira sobre la mesa. Es una compilacion sobre textos con los que el periodista dio la pelea por hallar la cabecera sobre playa donde instalar su labor. Se llama La Ola que lee (titulo malisimo) y abarca material asi­ como resenas que van de 1981 hasta el 2010. Leer este libro es igual que ver Boyh d, esa pelicula de Richard Linklater que se filmo a las esplendido de doce anos de vida asi­ como en donde veiamos aumentar al nino principal desplazandolo hacia el pelo a todo el mundo sus protagonistas –sobre cualquier a Patricia Arquette en la actuacion notable- . Aca esta el Aira inicial que despedaza a toda una grupo de escritores (es impresionante cualquier lo que leyo a pesar sobre que no le gustaba lo que leia) e instala –de una manera solipsista al mango- a los escritores que valen la pena Osvaldo Lamborghini, Arturo Carrera, Puig desplazandolo hacia el pelo uno mas. Aira realza la literatura como puro sistema practicando hincapie en el organizacion de Raymond Roussel. Y en la especulacion Deleuziana del redactor inferior.

El Aira actual nunca da reportajes en nuestro estado permite abundante. Solo las concede en el exterior a donde su labor empezo a proliferar en muchas traducciones. El nino Aira que podemos leer en todos estos textos, en intercambio, contesta lo que le venga acento acerca de el estado sobre la novela argentina, responde a la investigacion sobre quien es el mas enorme de los escritores argentinos, y no ha transpirado aniquila a las escritores del b m Fuentes, Vargas Llosa, Cortazar, Garcia Marquez. Es bastante bueno el ensayo que escribe de el semanario El Porteno en Juan Jose Saer, con el que posee una conexion sobre leida paradojica lo considera un genial periodista que solo puede aspirar a eso, an acontecer un gigantesco articulista. Con Respiracion artificial sobre Piglia nunca goza de dudas el libro le parece malisimo.

