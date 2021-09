El odio asi­ como el apego en el cabeza

Se ha citado que del amor al odio Tenemos solo un camino, por lo que no seri­a insolito que algunas de estas estructuras cerebrales que se activan de el odio lo hagan ademas cuando las personas se enamoran romanticamente.

A traves de resonancia magnetica pri?ctica se ha podido asegurarnos de que cuando una humano ve la foto sobre alguien a quien odia se activan en su cerebro estructuras como la corteza de frente medial, involucrada en la facultad sobre razonar, el nucleo putamen, la corteza premotora bilateral y no ha transpirado la corteza insular. Curiosamente, el putamen desplazandolo hacia el pelo la insula son estructuras de el cabeza que concurren ademas en la percepcion del desden asi­ como el asco. No seri­a insolito por tanto que esten implicadas en el odio. Ese conjunto sobre estructuras con distintas funciones es lo que podriamos analizar igual que un circuito de el odio, carente excluir por ello otras menor observadas que tambien puedan intervenir, puesto que tampoco son gran cantidad de los experimentos realizados inclusive la dia que nos puedan informar de eso.

La activacion sobre la corteza prefrontal medial que posee lugar en la humano que odia seri­a especialmente fundamental de realizar inferencias acerca de las mentes ajenas. Esa parte del cabeza, involucrada como decimos en el razonamiento, se activa mas cuando pensamos en nosotros mismos, en la parentela o en alguien por algunos que nos preocupamos, e igualmente cuando pensamos en quienes creen igual que nosotros, sin embargo menor cuando pensamos en aquellos que creen sobre otro forma o nos son indiferentes. Mismamente, cuando las politicos conservadores piensan en lo que piensan otros conservadores su corteza prefrontal se activa mas que cuando creen en lo que creen los de izquierda, desplazandolo hacia el pelo al reves. En general podemos decir que se activa menos cuando los en las que pensamos las concebimos igual que menos inteligentes asi­ como menor emocionales. Por ejemplo, los vagabundos pueden acontecer vistos casi igual que objetos carente mente mas que como autenticas gente. Ademas podemos advertir que tenemos mas libre albedrio, mas capacidad de decidir, que los a las que desconsideramos. Se ha refran que de el amor al odio Tenemos solo un paso, por lo que nunca seri­a singular que algunas de estas estructuras cerebrales que se activan de el odio lo hacen Ademi?s cuando los usuarios se enamoran romanticamente. Usando la resonancia magnetica pri?ctica el neurocientifico Semir Zeki estudio a 17 seres elegidas por profesar odio a alguien, igual que a un ex-amante, a un companero sobre trabajo, o inclusive a un mandatario. Observo que estructuras como el putamen y no ha transpirado la insula se activaban en el cabeza de esas individuos tanto Con El Fin De estimulos relacionados con el odio igual que de estimulos relacionados con el amor sensible, lo que podria acreditar aunque sea en pieza desplazandolo hacia el pelo biologicamente la conexion dentro de ambos. Curiosamente, el putamen se activa Ademi?s en la gestacion de conductas belicosidad en el contexto amoroso together2night. Aunque nunca cualquier son coincidencias, por consiguiente ademas se ha observado que la corteza prefrontal asociada al proceso asi­ como razonamiento que se desactiva en el amor, no lo realiza tanto cuando lo que sienten los usuarios seri­a odio. Igual que si el odio requiriera conservar la destreza de razonar de evaluar superior como comenzar contra el odiado, o para mantener las pensamientos que lo alimentan y no ha transpirado lo incrementan. Zeki dice que mientras en el apego sensible el enamorado suele acontecer menor critico asi­ como juzga menos al amado, es mas probable que en el contexto de el odio el odiador ejercite juicios y no ha transpirado calculos de herir, injuriar o vengarse. La ejercicio sobre muchas sobre dichas estructuras cerebrales responde a las caras odiadas con una potencia proporcional a la intensidad de el odio manifestado, lo que facilita que el estado subjetivo, en otras palabras, el sentimiento sobre odio propiamente refran, sea objetivamente cuantificado.

De saber mas I. Morgado. Emociones corrosivas Como afrontar la envidia, la codicia, la culpabilidad y no ha transpirado la verguenza, el odio asi­ como la vanidad. Barcelona Ariel, 2017.

Catedratico de Psicobiologia en el Instituto de Neurociencia asi­ como la Facultad sobre Psicologia de la Universidad Autonoma sobre Barcelona.

