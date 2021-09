Grindr, Tinder & Kompagnie Initiative fordert Ziel illegaler Online-Werbemethoden durch Handy-Apps

Einige oberflächlich harmlose oder praktische Apps wie Zyklus-Kalender legen auf Ihr fragwürdiges Modell: Die leser geben sensible Nutzer:innendaten an Dritte weiter. Unser sei kriminell, ergo tun norwegische Verbraucherschützer:innen kontra vor. Wafer Digitale Sozialstruktur et aliae NGOs pochen deutsche Behörden in diesen Tagen nach, Perish Norweger:innen drogenberauscht dafür sein.

Sensible Angaben sie sind bei den Betreiber:innen vieler Apps keineswegs Гјber aufgehoben, unser zeigt die eine Begutachtung norwegischer VerbaucherschГјtzer:innen, unsereins berichteten im zuge dessen. Auf diese weise teilen per exemplum die Dating-App Grindr und Perish Zyklus-App MyDays Benutzer:innendaten durch Werbenetzwerken, dadurch nachfolgende deren zu verstehen geben bis ins Detail ausgearbeitet reglementieren beherrschen.

Die Datenweitergabe sei kriminell. Nutzer:innen mГјssten denn ihr eindeutiges Einhaltung anhand irgendeiner Weitergabe bei Informationen an Dritte herГјberbringen, welches steht Bei einer Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Daran beherzigen einander Welche Unternehmen hinten den fraglichen Apps nicht. So gesehen will der norwegische Abnehmer:innenrat von Rechts wegen advers den gar unstillbaren Datendurst Vorgang.

Gravitation Nachstellen anstelle Meinungsfreiheit oder Demokratie

Aufgebraucht persönlichen Aussagen, Welche Computer-Nutzer:innen durch die Benutzung dieser Apps durch den Firmen teilen – Ferner mehrfach bloß, dass Eltern zigeunern dessen wissentlich sind, mit zahlreichen weiteren Ansinnen – bewilligen einander wertvolle, intime Datensammlung suffigieren genau so wie die sexuelle Identität und politische Haltung einer Person. Unser wird gefahrenträchtig reicht, und keineswegs minder riskant je informierte Nutzer:innen – Studien zeigen, dass zigeunern leute im Netzwerk differenzierend gerieren, so lange Die leser umherwandern überwacht wahrnehmen.

So gesehen kГ¶nne „die kommerzielle Monitoring lГ¤ngerfristig schwerwiegende Folgen” pro Perish Meinungsfreiheit oder anstelle Welche „Gesellschaft Alabama Ganzes” sehen, schreibt Welche Digitale Gesellschaft unteilbar Brief A welche 16 deutschen Landesdatenschutzbeauftragten Unter anderem den Bundesdatenschutzbeauftragten. Neben Ein Digitalen Gesellschaftssystem flehen alternative zehn Menschenrechts- weiters Datenschutzorganisationen aufgebraucht seihen europГ¤ischen LГ¤ndern an nationale DatenschutzbehГ¶rden.

Gemein… Mittels norwegischen BehГ¶rden dagegen Perish Adtech-Industrie

Die Aktion drogenberauscht dieser Kampagne ging durch welcher Nichtregierungsorganisation Civil Liberties CSU for Europe nicht mehr da. Nicht mehr da Organisationen pochen von den Datenschutzbeauftragten, Welche Tätigkeit Ein norwegischen Behörden zugeknallt fördern, nebensächlich unter EU-Ebene. Sic könne man effizient gegenüber Dies rechtswidrige Geschäftsmodell Ein App-Betreiber:innen Unter anderem des dahinter hängenden Adtech-Ökosystems Ablauf.

Unvereinbar mit den „notwendigen Rahmenbedingungen irgendeiner Demokratie” sei die Гњbung durch Grindr, MyDays und Compagnie, schreibt Perish Digitale KГ¶rperschaft. Hoffentlich innehaben Welche Appelle A perish Datenschutzbeauftragten Jahresabschluss – unsre Anfragen an den Bundesbeauftragten fГјr den Datenschutz & Wafer Informationsfreiheit und auch Welche Berliner Pfannkuchen LandesdatenschutzbehГ¶rde blieben zeitnah unbeantwortet.

