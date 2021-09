Sobre Chejov a Becquer: 12 escritores clasicos que actualmente se hartarian de unir en Tinder

Todos deben las 3 cualidades que realizan a alguien irresistible: son guapos, son genios y no ha transpirado estan muertos

?Quien? Rupert Chawner Brooke, poeta ingles que se hizo afamado por una gama sobre sonetos sobre la hostilidades que vieron la luz justo despues sobre que el novio muriera, con unicamente 27 anos de vida. en la hostilidades. A ver, ?que es lo mas afamado que ha texto? El poema El soldado, por ejemplo, que tiene versos de este modo sobre patrioticos asi­ como bonitos: “En Caso De Que muero, piensenme solo mismamente / Que un rincon sobre un ambito remoto / por siempre Inglaterra es. Habra alla / en esa excelente tierra escondido, un polvo mejor”. ?Que me cuentas de su vida? Que era tan distinguido que el poeta W. B. Yeats lo califico igual que “el mozo mas chulo sobre Inglaterra”. Lamentablemente no tuvo oportunidad de vivir mayusculos romances ni de dejar descendencia al fallecer tan joven. ?Cual podria ser su presentacion en Tinder? “Joven patriotico y elegante busca pareja bien: no tengo demasiado tiempo”.

?Quien? Redactor, informador estadounidense ganador de el Nobel sobre Literatura y creador de un garbo unico que lo convirtio en una figura clave del siglo XX. A ver, ?que es lo mas famoso que ha escrito? El viejo asi­ como el mar, Adios a las armas o Por quien doblan las campanas, por ejemplo. ?Que me cuentas de su vida? Se caso cuatro veces, ninguna cosa menor, asi­ como viajo por cualquier el mundo (adoraba Espana). Pero nunca debio sobre ser excesivamente dichoso, por motivo myladyboydate de que a los 62 anos de vida se suicido pegandose un tiro. ?Cual podria ser su presentacion en Tinder? “Tipo atormentado que ama el morapio desplazandolo hacia el pelo la aventura busca companera sobre viaje”.

?Quien? Anton Pavlovich Chejov, redactor asi­ como dramaturgo ruso que, tambien, era doctor. Exactamente lo te escribia una trabajo maestra universal de el teatro que curaba una avalancha sobre colera en las aldeas cercanas a su residencia al sur sobre Moscu. A ver, ?que es lo mas afamado que ha escrito? Ya que La gaviota o Tio Vania, que se continuan representando en las desmesurados urbes de maneras continua asi­ como deberias ver Actualmente igual. ?Que me cuentas de su vida? Se caso con una actriz llamada Olga, sin embargo el casamiento unico duro 3 anos por su muerte debido a la tuberculosis cuando tenia unicamente 44 anos de vida. No dejo hijos. ?Cual podria acontecer su presentacion en Tinder? “Medico por la manana desplazandolo hacia el pelo caracter de estas letras por la tarde busca citas, solo podria por la noche”.

?Quien? Francis Scott Key Fitzgerald, autor estadounidense de novelas asi­ como cuentos, integrante sobre la emplazamiento Generacion extravio. A ver, ?que seri­a lo mas famoso que ha texto? Por consiguiente, entre demasiadas otras, El enorme Gatsby. ?Que me cuentas de su vida? Se enamoro de Zelda, chica bien sobre Alabama, aunque esta nunca acepto casarse con el novio Incluso que publico su primera novela sobre triunfo y pudo mantenerla. Su trato, llena sobre dipsomania, infidelidad, celos y no ha transpirado peleas, invento el termino “toxico”. Dejaron una hija, Frances. ?Cual podria ser su presentacion en Tinder? “Busco extrema discrecion, camino foto de rostro por privado”.

?Quien? Herman Melville, escritor, poeta y ensayista neoyorquino. A ver, ?que es lo mas afamado que ha texto? Moby Dick, por supuesto. Una de la ballena titan, nunca conozco En Caso De Que te suena. ?Que me cuentas sobre su vida? Por consiguiente sobre todo: estaba obsesionado por el mar, se embarco varias veces, casi se lo come una tribu sobre canibales en las islas Marquesas desplazandolo hacia el pelo estuvo en prision en Tahiti. Cualquier esto le inspiro de escribir novelas sobre aventuras, labor que culmino con ‘Moby Dick’. Fue un fiasco de ventas, por cierto. Desplazandolo hacia el pelo Melville murio olvidado, sin saber que su cuento sobre la fijacion con la ballena se convertiria en un tipico universal. ?Cual podria acontecer su presentacion en Tinder? “Necesito carino”.

?Quien? El redactor irlandes George Bernard Shaw

El insistia en que lo llamasen simplemente Bernard, No obstante De ningun modo lo consiguio. A ver, ?que es lo mas afamado que ha escrito? Pigmalion, la trabajo tan capital en la novelistica que la hemos conocido adaptada de forma libre ya bien sea con Audrey Hepburn o bien situada en un instituto y no ha transpirado con protagonistas vestidos con chandal. Eso si, lo mas leido suyo a grado mundial resulta una cita que todo el mundo los restaurantes cuquis sobre los barrios sobre actualidad de las desmesurados urbes han pervertido al colgar insistentemente en sus carteles: “nunca Existen amor mas sincero que el apego por la comida”. ?Que me cuentas de su vida? Que fue respondon, escandaloso y ultramoderno. Que a principios del siglo XX defendio la liberacii?n sobre homosexuales, chicas desplazandolo hacia el pelo ateos y se caso con una chica rica porque se lo pidio la novia, no el. No tuvieron hijos. ?Cual podria ser su presentacion en Tinder? “aventajado a su lapso busca tal Con El Fin De ver juntos al futuro”.