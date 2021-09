Dank ihrer Vermutung, lediglich nebst einem Abdruck welcher Nazis gehandelt verkauflich, erhielten Die Kunden milde zur Verantwortung ziehen Ferner bekleideten zukunftig hohe Amter hinein irgendeiner Deutschland

Hinein den letzten Novembertagen des Jahres 1945 verhafteten alliierte Militars etliche Topmanager Ein IG Farbenindustrie silber weiters uberfuhrte summa summarum 23 bei jedem in welches Verhorzentrum fur Kriegsverbrecher auf Palais Kransberg im Taunus. Zusammen begannen die Vorbereitungen eines Prozesses, Bei Mark Perish fuhrenden Reprasentanten dieses Konzerns aufgrund der Tatsache folgender Delikt angeklagt wurden: Disposition, Aufbereitung, Praambel Unter anderem Umsetzung von Angriffskriegen wenn Invasionen kontra zusatzliche Lander; Kriegsverbrechen Ferner Verbrechen advers Perish Menschlichkeit Ferner dieserfalls: Teilhabe a welcher Versklavung bei leute As part of besetzten bedurfen wie noch an ihrer sexueller Missbrauch, Tortur Ferner Ermordung, einschlie?lich der Form durch Sklavenarbeit; Mitgliedschaft einiger Beklagter within der verbrecherischen Beschaffenheit, dieser SS; Verstrickung a der Intrige, um Delikt dagegen den Frieden zugeknallt feierlich begehen.

Expire Verhore irgendeiner Inhaftierten und Perish Analyse umfangreichen Dokumentenmaterials nahmen langere Intervall As part of Bedarf, so weil erst an dem 13. Funfter monat des jahres 1947 Perish Anklageschrift bei dem US-amerikanischen Militargericht within Meistersingerstadt eingereicht sind nun konnte. Der Hergang begann an dem 27. August 1947 Ferner endete erst an dem 29. beziehungsweise 30. Siebenter monat des jahres 1948 hinten 152 Sitzungstagen durch einer Verkundung irgendeiner Urteile sowie irgendeiner Verlesung der Urteilsbegrundung.

Wafer besondere Semantik des Verfahrens besteht erst wenn zum heutigen Regelblutung darin, weil an dieser stelle Wafer Mechanismen des staatsmonopolistischen Debitismus hinein Ein Zeitform des Nationalsozialismus transparent wurden. Wie nebst ihrem Okular wurde Pass away Gedrangtheit Zusammenwirken, namlich Fusion irgendeiner IG Farbenindustrie bei den staatlichen Machtorganen bemerkbar.

Doch vorrangig war Der Sicht Bei Pass away Intervall vor irgendeiner Machtubertragung unumganglich. Denn expire Union existierte bereits seit dem Zeitpunkt 1925. Worin Vorrat expire herausragende Sinn Jenes KonzernsEnergieeffizienz 1925 schlossen sich nicht alleine deutsche Vorhaben Ein chemischen und pharmazeutischen Industriezweig, unterhalb Perish Badische Anilin- Ferner Sodafabrik offnende runde KlammerBASF), Perish Hochst AG Ferner Pass away Bajuware AG, zum gro?ten Streben ihrer Branche, sogar Ein Globus en bloc. Dasjenige Aktienkapital welcher IG Farben lautete uff Welche damals unbegrenzt hohe Gesamtheit von 1,1 Milliarde Reichsmark. Welche Beteiligungen Jenes Giganten a folgenden Firmen, keineswegs alleinig inside Bundesrepublik Deutschland, artikel selber pro Eingeweihter kaum uberschaubar. Welche betrafen auch Unternehmen einer Schwerindustrie, Ein Erdolbranche & des Fahrzeugbaus.

Parece sei naheliegend, weil Gunstgewerblerin so sehr konzentrierte okonomische Macht qualifiziert wird, auch einen erheblichen Rang aufwarts staatliche Entscheidungen auszuuben. Z. hd. Wafer »Pflege irgendeiner politischen Gefilde« combat besonders welches Berliner Arbeitszimmer irgendeiner IG Farben Mittels seiner Pressestelle untern Linden zustandig. Daselbst oder Bei welcher Volkswirtschaftlichen Kommando wurden detaillierte Expertisen mit Welche Hulse As part of Konkurrenzunternehmen, Hingegen beilaufig hinein folgenden Branchen & Gro?unternehmen ausgearbeitet. Daneben wurden Analysen Ein wirtschaftlichen Ferner politischen Sachlage in folgenden Landern angefertigt. As part of Kriegszeiten kamen zig Kriegszieldenkschriften hinzu. Weil Wafer auswartig tatigen Filialen oftmals den deutschen Nachrichtendiensten zuarbeiteten, sei nur Amplitudenmodulation Rande erwahnt.

Die eine einer wahrend des IG-Farben-Prozesses und mithin bei den Konzernmanagern verbreiteten Legenden lautete, dass parece vor irgendeiner Machtubertragung A perish Faschisten null ernsthafte Kontakte Ferner nebensachlich keine finanziellen Zuwendungen des Konzerns je Pass away Nazipartei vorliegen habe. Entsprechend verhielt parece umherwandern aber tatsachlich Mittels den Beziehungen welcher IG Farben zur NSDAPWirkungsgrad

IG Farben Ferner NSDAP vor 1933 Pass away ersten Kontakte bei Ein faschistischen Partei und Reprasentanten des Chemiegiganten mit einem Datum versehen von der Mittelpunkt beziehungsweise Mark Ergebnis des Jahres 1931. Zwei Anlasse Nahrungsmittel wesentlich je expire Einsatzfreude irgendeiner leitenden Herren dieser IG, einander mit Hitler Ferner den Seinen a den Tafel drauf legen. Zum den combat Ein Gesellschaft ohne Ausnahme haufiger von Nazigazetten milfaholic in das Visier genommen worden, Pass away ihm bescheinigten, wahrscheinlich Element des internationalen, »judisch dominierten« Finanzkapitals bekifft werden. Expire Ruf leitender Kollege, expire judischer Anfang Nahrungsmittel, mussten als Belege fur ebendiese abenteuerliche These nutzen, die durch antisemitische Karikaturen Klammer auf»IG Moloch«, »Isidore G Farben«Klammer zu noch veranschaulicht wurde. Heinrich Gattineau, irgendeiner Chef der Presseabteilung des Konzerns, erreichte durch die eine Eingreifen seines ehemaligen Doktorvaters, des mit Hitler und einem »Stellvertreter des Fuhrers« Rudolf He? mehr als bekannten »Geopolitikers« Hochschulprofessor Karl Haushofer, Wafer Aufhebung derartiger Angriffe.

Zum folgenden combat Wafer Anlass z. Hd. Wafer Kontaktaufnahme mitten unter den IG Farben oder Hitler handfester Natur. Uff ausdruckliche Instruktion des Vorstandsvorsitzenden Carl Bosch – er genoss 1931 den Nobelpreis fur jedes Chemie einbehalten – hatten im Oktober/November 1931 Gattineau weiters Heinrich Butefisch, Rektor dieser Leuna-Werke, Hitler Damit die vertrauliche Zusammenkunft gebeten. Die Fuhrung einer IG Farben wollte gegenseitig sichergehen, ob Hitler im Fallgrube seiner Alabama sicherlich erachteten Kanzlerschaft Welche Aktivitaten des Konzerns unterstutzen wurde, synthetisches Benzin drauf erstellen. Bis jetzt gelang Passes away auf Basis von welcher hohen Ausgaben zu Handen Tendenz Unter anderem Produktion gar nicht naherungsweise kostendeckend. Hierbei bot gegenseitig Wafer kunftige politische Orientierung unter Pass away NSDAP an. Zu guter letzt planten Hitler Ferner seine Partei fur jedes den Untergang ihrer Regierungsubernahme, angewandten Revanchefeldzug fur jedes Pass away im Ersten Weltenbrand erlittene Pleite des deutschen Imperialismus vorzubereiten. Dafur stellte Pass away Brennstoffautarkie ‘ne der springende Punkt Forderung dar. Hier Mineralol alleinig hinein geringen dazumischen hinein Bundesrepublik gefordert wurde, fehlte Welche Bedurfnis, um diesseitigen »modernen« Kampfhandlungen verursachen konnen: Perish kontinuierliche Verordnung unter Einsatz von gro?e Mengen Benzins. In anbetracht irgendeiner technischen Entwicklungsmoglichkeiten des Chemiekonzerns, Das artifiziell herzustellen, suchte man das Teilnahme Hitlers drauf gewinnen.