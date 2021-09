Primera cita con una chica de Tinder en un local liberal- pieza 1/2 (La chachara que tuvimos)

Debido a te comente la semana pasada que conoci a la chica, vamos a llamarla Sonia, gracias al preferible truco Con El Fin De atar en Tinder sobre este 2019, que quedamos directamente para tener sexo y no ha transpirado que habiamos quedado para volver a vernos este finde Con El Fin De un plan que prometia mucho.

Puesto que bien, al completo sucedio este ayer sabado, y no ha transpirado el plan era ir juntos a un local liberal (o igualmente los llaman de trueque sobre parejas).

A afirmar realidad, ya le hable a Sonia acerca de este tipo sobre lugares cuando estabamos chateando en Tinder por primera ocasii?n asi­ como de hecho, a la novia le gusto tanto la idea que me propuso que nuestra primera citacion exteriormente alla directamente, pero como era entre semana, preferimos quedar ese identico aniversario a solas y ya para el sabado ir para alla.

De este modo que para terminar fue nuestra segunda citacion, No obstante bueno, eso da igual.

Anteriormente de continuar, te adelanto que mi relato empieza en la ocasion llegamos al local desplazandolo hacia el pelo nos pedimos unas copas en la region sobre la entrada, la que es igual que un bar normal. Alla tuvimos la conversacion que me parecio tan importante que he determinado compartirla actualmente contigo.

El inconveniente en este caso nunca es que esta conversacion sea politicamente inapropiada, por motivo de que sobre hecho seri­a lo contrario, conozco que en paginas postmodernas se alcahueteria este motivo y no ha transpirado se han hecho entrevistas a chicas que hacen exactamente lo que Sonia desplazandolo hacia el pelo que cuentan su destreza haciendolo (y con todo lujo de pormenores).

El inconveniente en este caso podri­a ser, no se, quizas me equivoque, aunque me temo que Existen hombres que podrian censurar lo que esta chica esta practicando en su vida privada, asi­ como eso si que va en contra de estas normas impuestas por la dictadura sobre la correccion administracion. Asi que, recuerda, En Caso De Que vas a continuar leyendo, en los comentarios nunca puedes criticar a Sonia por lo que esta haciendo en su vida personal.

La novia es disponible de realizar lo que quiera entretanto todas las zonas esten en sintonia. (Cuando hayas terminado sobre leer el post entenderas a lo que me refiero).

Dicho lo cual, empezamos…

La conversacion que tuvimos en el bar (mamma mia)

Llegamos al local en las 00 00h y no ha transpirado igual que aun era veloz, Sonia desplazandolo hacia el pelo yo decidimos tomarnos unas copas en la franja del bar.

Por En Caso De Que aun queda alguien que nunca sepa como funcionan los locales liberales, estos Normalmente tener en la entrada una franja de bar normal y no ha transpirado despues, tras una camino que se cierra con espita, esta la seccii?n a la que separado pueden ocurrir las parejas (desnudos o utilizando la toalla de bano) desplazandolo hacia el pelo es donde ocurre la accion (todo arquetipo sobre fantasias sexuales).

Nos pedimos dos GinTonics y no ha transpirado como el ambiente invitaba a hablar sobre sexo, le dije a Sonia que me contara una cosa que aun no me hubiera contado, que queria conocer que era lo mas atrevido que hasta ese momento habia probado en el sexo asi­ como sobre lo que aun nunca hubieramos hablado.

Asi­ como ella me empezo a contar… Me dijo que Existen veces en las que realiza de ama, que ha estado con un arsenal de varones sumisos… asi­ como que tambien les ha follado el culo con un strap on.

Yo estaba flipando porque, precisamente, dos semanas antes publique un articulo acerca de este argumento, en el que te decia que las chicas, en su inmensa generalidad, sienten repulsion sexual por los miembros masculinos sumisos a las que les fascina ser follados por con un strap on, especialmente si estos son fisicamente media o del conjunto, desplazandolo hacia el pelo apoye mi tesis con variados datos.

Desplazandolo hacia el pelo despues de lo cual, da la casualidad de que conozco a Sonia…

?Era Sonia la excepcion?

No podia creerme que estuviera ante la excepcion que confirmaba la regla, ?Era Sonia uno sobre esos unicornios de chicas que se sienten excitadas desplazandolo hacia el pelo sexualmente atraidas por los varones sumisos?

Y por lo tanto la charla siguio asi…

— “Sabes, eres la primera chica que conozco en mi vida a la que le colocan los miembros masculinos sumisos…”.

— “No, si los hombres sumisos nunca me ponen… lo hago por motivo de que pagan excesivamente bien y de mi seri­a dinero facil )…”.

— “Si, soy ama desplazandolo hacia el pelo ellos me pagan entre 100€ y no ha transpirado 400€ la hora en funcii?n de lo que hagamos…”.

Asi­ como alla bien lo comprendi al completo…

(Por exacto, aca he sobre indicar que ella seri­a sobre un pais bastante mas rico que el nuestro, con lo que los costos supongo que cuadran).