Speedygirl, la prima lejana de Los Increibles

sabado, 17 sobre octubre de 2020

Tios drama Tinder

El misterioso operacion de Youtube trae a mi seleccion de videos recomendados posibilidades, CUANTO MENOS, sorprendentes. Viendo algunas de las recomendaciones me preocupa Y ABUNDANTE lo que piensa la Inteligencia Artificial Youtubera de mi sanidad mental. En formal, ?que imagenes he visto que te hacen meditar que esta absurdez me interesa? Desplazandolo hacia el pelo orificio, que a mi me gustan las absurdeces como a la que mas, ?eh? No obstante, leche, todo goza de un limite.

Total que una sobre estas carambolas algoritmicas trajo a mi monitor una gama sobre videos de varones (sobre todas las edades) quejandose asi­ como llorando por las esquinas de lo mal que les prostitucion, a su oportunidad, otro calculo el de Tinder. “Ohhhh, la, la, el am r, continuamente fuente de sufrimientos”, pensareis. Aunque no, porque los tios nunca se quejaban sobre lo mal que les habia ido con Juanita o Zrutanita, sino que la malvada aplicacion romantica nunca les dejaba ni siquiera emprender a hablar con ellas. Por motivo de que ?oh, cielos Leoncio, que horror! por lo observado en esta app Tenemos bastantes mas usuariOs que usuariAs, mismamente que deberia de acontecer escaso menor que un prodigio que ellAs lleguen a ver el perfil sobre bastantes de ellOs (existe demasiados) y que como tienen taaaaaanto Con El Fin De designar, es que solo hablan con las chicos guaperrimos de la homicidio, a los normales o feuchines ni caso. ???EN TINDER. La app que consta en ir pasando fotos desplazandolo hacia el pelo darle a SI o NO en plan comercio. ?QUE BARBARIDAD! ?QUE TRAGEDIA! No se en que lugar vamos a ir a frenar.

A ver, entendedme. A mi la superficialidad de Tinder asi­ como de las webs de ligoteo en general nunca me va, bien os lo he contado. A mi tampoco me mola que solo se mire la foto, que nadie llegue ni a leer tu lateral. Me parece absurdo asi­ como comendar la residencia por el tejado, mismamente que les entiendo. Lo que me molesta podri­a ser la mayoridad sobre dichos llorones que hoy por hoy se indignan tantisimo por motivo de que solo se tenga en cuenta el fisico para dar la oportunidad a aplicaciones de citas asiame alguien lo han hecho y no ha transpirado lo continuan realizando de este modo en su vida en 3D. A las chicas continuamente se les demanda encanto. De las chicas seri­a un crimen que les sobren unos kilitos en el instituto, seri­a motivo sobre insulto, sobre burla y la barrera gigantesca para conseguir enamorado. ?Les pasa a los ji?venes gorditOs? A lo preferible, No obstante menos que a las gorditAs, reconocedlo. Asi­ como cuando se crece la cosa no cambia seri­a mas complicado que a la feuchinA le den determinados trabajos que un hombre escaso agraciado consigue carente dificultades. Podria colocar millones sobre e.j en todo sector, pero mirad vuestra tv ?Como son las presentadoras de informativos? ?desplazandolo hacia el pelo las companeros? ?Os imaginais un bellezon de este calibre en version de la mujer dando las novedades? No, ?verdad? Pues, oye, las rasgos bonitos o feos no tienen ninguna cosa que ver con manejar bien o mal la documentacion. Quien lo diria ?eh?

Me molesta que estos llorones de Tinder vengan En seguida a quejarse desplazandolo hacia el pelo dramar por la injusticia de estas malvadas guapas cuando ellos habran proverbio millones de veces en su jornada an aniversario que si Pepita seri­a un callo, que si Juanita es una vaca o sencillamente no han llegado ni a ver a Menganita por motivo de que estaban persiguiendo a no conozco que tia gran. Actualmente les dan de su propia medicina asi­ como ?oh, cielos, Leoncio, cuanta crueldad, las mujeres nunca poseen corazon!

?y no ha transpirado sabeis lo INFIMO? Que el 90% sobre esos que tanto se quejan haran exactamente eso cinco minutos despues en otra web con una diferente pobre que no sea miss Espana. Yo he probado poco el ligoteo digital por motivo de que vi veloz que nunca me va, aunque en mi sisa experiencia me HARTE sobre tios que no leen la cuenta, solo miran la foto, sobre iluminados a las que correos de 3 lineas les resultaban demasiado largos para concentrarse, sobre pesados que me pedian mil fotos mas porque la sobre primer plano y otra vestida con neopreno nunca les parecian suficientes de disponer En Caso De Que me sobraba un kilito o se podian arriesgar an estar conmigo. Desplazandolo hacia el pelo lo mas DURO podri­a ser ellos tampoco eran unos Adonis. ?Pero tu tienes espejos en tu residencia? No, nunca te voy a dar mas fotos. Nunca te voy a dar ni las buenos dias. Anda a pastar, lerdo.

Asi­ como ahora aquellos p obrecitos desgraciados draman y no ha transpirado se dan golpes en el pecho por motivo de que Tinder no les brinda una oportunidad. Y no ha transpirado aseguran que el problema nunca es su forma, sino que las chicas solo se apuntan a la app con el fin de que les suban la autoestima con piropos y no ha transpirado no Con El Fin De encontrar pareja. Que son “unas subiditas”, dicen. Por motivo de que, Naturalmente, como va a permanecer en ellos el inconveniente, por favor, si solo estuvieron toda su vida juzgando por el corporal a las chicas desplazandolo hacia el pelo En la actualidad, caprichitos del karma, toda la colectividad (no solo la parte) funciona sobre esta modo.

Invariablemente Tenemos excepciones, por caso. Nunca todo el mundo los varones son asi (espero). No obstante creedme que los que han grabado los videos que yo he visto son de las que ven la paja en el ojo ignorante y nunca la viga en el particular. Se huele a kilometros. Y a todos ellos les digo.