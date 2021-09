Baixe gratis 50 programas Con El Fin De PC essenciais

O Windows , modo operacional da Microsoft, possui diversos programas e aplicativos gratuitos para download que prometem turbinar e melhorar a experiencia com o seu ordenador. Mas, nunca meio de tantas opcoes de seguranca, educacao, produtividade, noticia, leitura, editores de fotos, audios e videos, jogos e muita diversao, o usuario pode ficar perdido na hora de escolher o que instalar na sua maquina.

De ajudar, o TechTudo preparou uma relacion com 50 opcoes sobre programas que voce nao pode descuidar.

Quer mercar celular, TV e outros produtos com desconto? Conheca o Compare TechTudo

O Avast! e um 2 principais antivirus de computadores e celulares do mundo, sendo ideal Con El Fin De quem deseja guardar seu PC em tempo real. Na versao mais recente, a ferramenta nao so garante a seguranca do ordenador como tambem otimiza de ficar mais pronto e sem travar no seu aparato.

2) AVG AntiVirusOutra opcao Con El Fin De quem se preocupa com seguranca e AVG. Simples de utilizar, o aplicativo possui ferramentas adicionais a protecao em tempo real, igual que a verificacao sobre links em sites, Firewall e verificacao de e-mail. Quem quiser uma protecao anadida, pode assinar a versao paga do aplicativo.

Uma opcao extra que pode ser utilizada contiguo com o seu antivirus e o Malwarebytes . O app e capaz sobre identificar e suprimir diversos programas invasores que costumam infectar arquivos baixados na Internet Con El Fin De roubar os seus dados e trasladar o motor sobre busca do navegador. A mesma fabricante tem o Malwarebytes Anti-Ransomware, que protege contra sequestradores de dados que pedem resgate.

Voce usa a mesma senha em todos os sites? A pratica e muy arriscada e o LastPass Con El Fin De Windows que pode ajudar. Voce pode criar senhas fortes automaticas, sincronizando tudo em um so sitio, acessivel por um unico password. Gasta-se menos tempo ao fazer login e aumenta-se a seguranca. Tambem e possivel sincronizar com celulares e tablets pagando uma taxa cabello premium.

O WinRAR e um dos principais programas de compactacao. Voce pode aunar diversos arquivos em um so, tornando mais sencillo compartilhar fotos e videos com colegas. Embora nao seja completamente de balde, continua versatil depois da etapa de testes, tanto Con El Fin De a compactar arquivos ou abrir pastas (zip e rar).

6) BlueStacks App PlayerSe voce sente falta sobre um aplicativo do celular no seu ordenador Windows, o Bluestacks pode acontecer o programa ideal para emular um smartphone Android nunca PC. De balde, o programa posibilita baixar e utilizar programas e jogos da G gle Play, controlando tudo atraves do clique do mouse ou do teclado.

ImgBurn e um aplicativo capaz sobre copiar imagens (fotos, gifs e etc) completas sobre discos ou arquivos e pastas de uma midia virgem ou regravavel. O aplicativo e simples de utilizar e promete atender ao usuario com confiabilidade de criar e queimar CDs e DVDs com fotos das ferias, por exemplo.

O SHAREit e um companheiro indispensavel de quem tem smartphones, tablets e outros dispositivos. Com esse plan gratuito, o usuario pode compartilhar fotos, videos e outros arquivos dentro de seus dispositivos sem o empleo sobre cabo USB. Tudo e feito rapidamente atraves do Wi-Fi e Bluet th.

O TeamViewer e um aplicativo ideal Con El Fin De quem deseja controlar seu computador pela distancia. Disponivel para celulares e tablets com Windows, Android e iOS , o plan permitira que voce controle o ponteiro do mouse e teclado atraves de outros dispositivos. A funcao e ideal para apresentacoes do PowerPoint ou de dominar reproducao de filmes e musicas, por exemplo.

10) Download Accelerator Plus (DAP)Baixar arquivos cabello navegador nem sempre e uma boa ideia https://fischkopfpartnersuche.de/, ja que esses programas nao aproveitam toda a velocidade da sua la red e podem nao permitir pausas. Para resolver isso, uma otima solucao e o Download Accelerator Plus , um gerenciador capaz de impulsar a velocidade download em ate quatro vezes e posibilita que o usuario pare e retome quando for a melhor hora, entre outras funcoes.

Se voce esta pensando em fazer uma atualizacao na sua maquina domestica ou quer saber o processador do seu PC antiguamente de instalar um novo software, o CPU-Z e uma otima opcao. Comodo de usar, esse plan informa dados da placa-mae do ordenador, memoria RAM e chip.

O ordenador ficou lento? Uma das causas podem ser o excesso de lixo e dados desnecessario que se acumulam com o tempo sobre empleo. No entanto, o CCleaner e um que caca arquivos temporarios, historico sobre navegadores e outras informacoes que ocupam espaco para deixar o PC mais leve e mais fluido.

Outra bela opcao de quem deseja impulsar o desempenho do PC e o Advanced SystemCare . Embora nao seja plenamente sin cargo, o plan traz um combinado de ferramentas rotundo que envolve desde a limpeza da memoria RAM ate a desfragmentacao sobre discos sobre maneras simples e rapida.