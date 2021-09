?En la guarderia o en casa en la cita enamorando?

Algunos de los debates que existen en torno a de la crianza de los hijos es aquel en que se valora En Caso De Que es preferiblemente que las ninos esten en casa o bien que vayan a la jardin de infancia.

Muchos padres defienden una ensenanza en hogar, con uno sobre los padres a lo largo de los primeros anos de vida o con la presencia de alguien sobre los abuelos y no ha transpirado gran cantidad de otros defienden el aprovechamiento de las guarderias igual que factor educativo (que se usa todavia cuando uno sobre las padres pudiera asistir del crio) o bien igual que medio Con El Fin De cuidar sobre los ninos en desaparicion de las padres.

Ante esta situacion muchos se preguntan En Caso De Que realizan lo exacto, En Caso De Que su opcion seri­a conveniente o peor de el crecimiento psicologico y social del nene, si se esta perdiendo el roce con mama En Caso De Que va a la guarderia o bien con los ninos En caso de que va. Con el fin de reaccionar a estas cuestiones (y a algunas mas) vamos a hablar un extenso analisis que se ha hecho en este asunto.

El National Institute of Child Health & Human Development (Instituto Nacional sobre vitalidad inmaduro desplazandolo hacia el pelo crecimiento persona) de los EEUU ha realizado un seguimiento con mas de 1.000 ninos desde 1991 estudiando como han sido mimos desde el mes de vida Incluso las cuatro anos asi­ como vi­a.

En la jardin de infancia, mas agresivos asi­ como menos c perativos

Permite unas semanas, cuando hablamos de la socializacion sobre las ninos comentamos que las ninos, inclusive las 3-4 anos, no poseen unas bases emocionales mas o menos estables desplazandolo hacia el pelo un control sobre los impulsos adecuado (y en ocasiones ni entonces).

Los ninos que acuden antiguamente de ese lapso a un lugar a donde Existen otros ninos con las mismas inquietudes y no ha transpirado con deseos confrontados (“yo deseo igual que tu”) tienden an encontrar soluciones cuando todavia nunca tienen la facultad desplazandolo hacia el pelo las dinero de ajustar sobre un manera escaso virulento.

En el estudio se concluye que las ninos mimos en la jardin de infancia eran menor c perativos asi­ como tenian mas problemas de actuacion (belicosidad, competitividad, rebeldia. ) que los que habian sido mimos por las padres o por otros familiares. Lo cual era todavia mas indiscutible cuando las guarderias eran de pequei±a calidad asi­ como se agravaba cuando las ninos pasaban mas horas en ellas.

Sin embargo, estos datos no son de el al completo concluyentes. Lo significativo al fin desplazandolo hacia el pelo al cabo nunca dispone de por que ser donde esta el nino, si en morada o en la jardin de infancia, sino el trato que recibe.

En la jardin de infancia con una clase humana cercana a la que pueda mostrar la origen y no ha transpirado unos cuidados similares las diferencias entre los ninos eran inapreciables.

Eso si, Existen que considerar que en EEUU , sobre en donde provienen los datos, la ratio seri­a de entre 3 desplazandolo hacia el pelo 7 ninos por cuidador (3 si poseen entre 6 desplazandolo hacia el pelo 18 meses, 4 En Caso De Que deben dentro de 18 y no ha transpirado 24 meses y no ha transpirado 7 si tienen dentro de 2 y 3 anos de vida) desplazandolo hacia el pelo en Espana es sobre entre 6 y no ha transpirado 12 ninos por cuidador (6,3 si poseen dentro de Cero desplazandolo hacia el pelo 12 meses, 9 si tienen dentro de 12 y no ha transpirado 24 meses desplazandolo hacia el pelo 12 En Caso De Que deben dentro de 2 desplazandolo hacia el pelo 3 anos).

La entrega que puedan tener las cuidadoras con las ninos en EEUU sera diferente a la que podri­an tener las ninos en Espana, desgraciadamente, porque un chaval de quince meses, por ejemplo, compartira cuidadora con solo 2 ninos en EEUU mientras que si vive en Espana estara con ocho ninos mas.

Mama es lo mas importante

La relacion con la madre seri­a el factor que mas puede auxiliar al incremento emocional, social e intelectual de un crio segun se desprende de el estudio.

Al parecer la progreso sobre las ninos era preferible cuanto mas sensible asi­ como emocionalmente estable era la origen, mas atenta y vacante ante las exigencias estaba, con un campo familiar estable, con la modo de ser optimista, con un pequeno nivel sobre estres y no ha transpirado desprovisto sintomas de melancolia.

En hogares a donde habia un campo favorable, con rutinas bien organizadas, con juguetes asi­ como libros asi­ como en a donde las ninos participaban en actividades estimulantes, tanto en casa igual que afuera sobre ella, los ninos tenian un crecimiento social e intelectual superior.

Con estos datos se concluye que, si existe la alternativa de criar a nuestro hijo en hogar, el sofoco, la cercania y el amor de la origen (o de un padre) son insustituibles desplazandolo hacia el pelo que, igual que debido a nos comentara Punset, las primeros anos son extremadamente importantes en el progreso de un nino.

?desplazandolo hacia el pelo si no Existen posibilidad economica?

Cada familia conoce su realidad economica y las posibilidades. Criar sitios de citas catГіlicas a un hijo en casa supone coger una extendida excedencia, reducir jornadas o dejar de trabajar desplazandolo hacia el pelo cualquier eso permite que los beneficios disminuyan.

En caso de que ese descenso de dinero nunca se pueda aceptar (o nunca se quiera, que las escalas sobre valores de las personas nunca tienen por que acontecer iguales) cerca de la posibilidad de encontrar a terceras seres, normalmente los abuelos o pagar an una jardin de infancia.

Las abuelos son unos grandisimos cuidadores, atentos desplazandolo hacia el pelo carinosos, pero Existen algunos que, con el crecimiento de la antiguedad media en tener hijos, han pillado edades bastante avanzadas y eso suele perjudicar a su aptitud y energia.

?desplazandolo hacia el pelo si nos decidimos por la jardin de infancia?

En caso de que para terminar unos padres eligen la jardin de infancia para el cuidado de su hijo lo ideal seri­a indagar una de calidad.

Las factores a mirar son el numero sobre ninos por cuidador (cuantos menor, preferible), el volumen de el grupo (que nunca huviese muchos ninos en total) asi­ como la elaboracion de el experto y no ha transpirado habilidad de establecer una comunicacion de seguridad, positiva asi­ como estimulante (practicando cuestiones, escuchando, respondiendo, cantando, contando cuentos, . ).

Cuanto superiores sean aquellos factores preferiblemente sera el desarrollo de un nene y no ha transpirado mas se asemejara a las cuidados que podria admitir sobre la madre en vivienda.

