Presidente Pinera lanza estocada a su sector con publicidad sobre casamiento igualitario profundizando el desfonde oficialista

En un insospechado spot que sorprendio a parlamentarios e tambien a asesores gubernamentales, el superior de Estado dio a descubrir que el Gobierno reactivara el debate sobre el casamiento igualitario. La determinacion cayo igual que un balde de agua fria en parte sobre la coalicion, desde donde se declararon defraudados e inclusive traicionados por el Mandatario.

La aprobacion mas pequei±a de un gobernante desde el regreso a la democracia. Una coalicion debilitada. Una crisis administracion e institucional agravada por la pandemia y no ha transpirado el deterioro sobre la patrimonio fueron el telon sobre fondo con el que el gobernante Sebastian Pinera rindio su ultima cuenta publica la tarde de este martes.

Con la grupo sobre guinos asi­ como reconocimientos a gobiernos de la ex Concertacion, destacando especialmente “el espiritu de dialogo y no ha transpirado consenso Con El Fin De las desafios de el Chile de el futuro” el dirigente sobre Estado comenzo su alocucion, la de estas mas controvertidas sobre las ultimos anos de vida.

El spot sobre colocar prisa al proyecto sobre casamiento igualitario removio las aguas en el oficialismo, an igual punto que nunca han sido pocos los que acusaron al gobernante -quien igualmente oficia igual que lider sobre la coalicion- de “traidor”, profundizando el desmarque sobre su base sobre soporte.

“Todo Chile conoce que en Chile Vamos Tenemos diferencias referente a el casamiento dentro de personas de el exacto sexo. El dirigente ademas lo sabe y Asi que es grave que haya ocultado este anuncio. De bastantes lo cual resulta una traicion de el dirigente, y no ha transpirado el divorcio definitivo con pieza de la coalicion” senalo el diputado UDI, Guillermo Ramirez.

La valoracion compartida por otros legisladores del sector, dentro de ellos Ivan Moreira, Maria Jose Hoffman, Eduardo Duran, Francesca Munoz, Leonidas Romero y no ha transpirado el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, quien lamento haberse enterado del anuncio a lo largo de la cuenta publica.

“individuo puede tener diferenciacion sobre otro, No obstante verse sorprendido en un perfil presidencial, a mi en lo personal no me parece. Con la misma potencia con que yo he defendido al Gobierno en instantes bastante complicadas (…) cuando veo que alguna cosa se escapa, individuo puede pensar eso, aunque en la campana Jami?s se dijo, menor aun se anticipo un anuncio sobre esta naturaleza” expreso.

Exactamente lo planteo el presidente de esa colectividad, Javier Macaya, quien afirmo que “este seri­a un argumento en que operan las convicciones personales, gran cantidad de en Chile Vamos consideran que las parejas homosexuales deberi­an conseguir regularizar su circunstancia, pero efectuarlo a espaldas a la coalicion nunca corresponde”.

De el investigador del Instituto de Estudios de la comunidad (IES), Guillermo Perez, el Mandatario “se obtencii?n un problema gratis por motivo de que divide an una coalicion que esta en una puesto sobre fragilidad realiza muy tiempo y no ha transpirado que seguidamente de la alternativa de convencionales quedo todavia mas fragil”.

En esa camino, Perez planteo que “el dirigente esta intentando dejar su pie dentro sobre la historia, No obstante lamentablemente por cualquier lo que ha pasado, es muy dificil hablar sobre un comisionado. El representante esta siendo dejar a la derecha en un descampado, dejar absolutamente debilitada la institucion presidencial”.

“No Existen gobernante desde el regreso a la democracia que exista tratado pesimo a sus votantes que Sebastian Pinera desplazandolo hacia el pelo en citas ГЎrabes este momento esta dispuesto inclusive a romper con la poca coalicion que le queda con tal sobre tener dos puntos de aprobacion antes sobre terminar su mandato, a mi me parece que eso seri­a sobre la irresponsabilidad bien fuerte” agrego.

Por su parte la directora de Opinion Publica asi­ como difusion diplomacia de la Fundacion Chile 21, Elisabet Gerber, fue categorica en senalar que “el gobernante ha pulverizado a su gobierno, pero Asimismo a su sector mandatario. No obstante intente sugerir la convencion constituyente igual que un triunfo, es claro que su sector gobernante nunca la queria, seri­a un enorme fracaso”.

De esta manera, el dirigente Pinera consiguio abrir un flanco interno en momentos en que su coalicion y algunos que son candidatos de sucederlo en La Moneda han comenzado a desmarcarse progresivamente de su oficina.

Incluso Hoy, quien asoma igual que el mas perjudicado por el spot del Mandatario es el agente del gremialismo, Joaquin Lavin, quien seri­a el unico de los cuatro candidatos de el agrupacion que nunca es partidario sobre esta opcion.

