'Luna sobre miel', Nostalgia TV en la citacion enamorando

Ultimo domingo sobre la primavera que amenaza con dar paso al veranillo televisivo desplazandolo hacia el pelo, con el, a la programacion infumable, las siestas con el Tour de Francia de fondo, las reposiciones y las concursos con alberca. Sin embargo nuestro canal Nostalgia TV, afortunadamente, nunca cambia su parrilla asi como sigue trayendonos cada domingo los enormes (o nunca) exitos de el ayer televisivo.

Puede que varios de vosotros no tengais ni idea sobre que era ‘Luna sobre Miel’. Y no ha transpirado podria ser se emitio en las autonomicas en 1993, pero no llego a toda la geografia espanola. Yo lo conoci a traves de la bien desaparecida (que anormal suena todavia) Canal 9, otros lo visteis en Telemadrid, en ETB, Canal Sur o en TV3 -como ‘Lluna sobre Mel’ y con velocidades de presentadora-. Y otros igual ocasii?n conozcais, sin saber por que, esta sintonia que Mayra Gomez Kemp cantaba Con El Fin De lucir a cada pareja entretanto los azafatos-botones bailaban la “coreografia”.

En ‘Luna de miel’, igual que bien reza su titulo, 3 parejas se enfrentaban en un concurso de competiciones de toda indole por conseguir la luna sobre miel (que el amor debido a lo tenian) de su vida, la que nunca pudieron tener. Asi que debian presentarse en el plato como si acabaran sobre regresar de el festin no obstante con la corbata aun en su lugar. La primera genial ventaja podria ser las trajes de novios al menos se rentabilizaban de usarlos una sola noche pasaban a exhibirlos ante toda Espana (y me pregunto, ?alguna presumida se compraria otro solo de la situacion?). a fecha sobre en la actualidad lo cual sigue estando un valor anadido, consiguiendo en cuenta el garbo barroco de los trajes nupciales de la temporada asi como el abuso general (de volantes, Boca mangas jamoneras y no ha transpirado maquillaje).

Otro tasacii?n anadido era y es escuchar como desafinan los concursantes en esta entrada musical interpretada por Mayra Gomez-Kemp que les presentaba -y que adaptaba la biografia de apego de cada pareja- cuando solamente tenian que discutir sobre ensamblar su sustantivo en la melodia. En cuanto al repertorio de competiciones, era variado y hacia el concurso dinamico. Comenzaba con la rondalla sobre cuestiones de probar cuanto se conocian las parejas, con las que podian dejar parte de estas maletas que hacian de lastre en la demostracii?n sub siguiente, eliminatoria de Algunos de los matrimonios. Entonces las parejas “disfrutaban” sobre un crucero en la piscina a lo Titanic intentando no naufragar mientras achicaban agua sobre su barco agujerado y respondiendo preguntas de “civilizacion general” sobre el casamiento o parejas famosas.

La final se decidia igualmente en la alberca, en una novedosa ronda de dudas que debian acertar para no caer la lluvia desde el trampolin. La pareja ganadora debia pasar diez competiciones o juegos sobre destreza en un lapso margen (uno por cada inmueble de la enorme desplazandolo hacia el pelo falsa pastel nupcial), para conseguir llegar antes de que se acabara al otro lado sobre la inestable pasarela acerca de la pileta -algo mismamente igual que los Canones de Nakasone sin embargo falto pelotas asesinas- que el novio debia atravesar portando en brazos a la novia. Total que ganaban las que conseguian regresar al final carente estropear las trajes en el agua.

El programa Ademi?s tiraba sobre ese manera tan en boga sobre incluir actuaciones musicales y visitas al plato de famosillos siempre, sea que sea el formato. En este caso, las celebrities acudian al programa como ” cuarta pareja” para dar su perspectiva del matrimonio a estas felices parejas en las albores sobre su vida en habitual compartiendo sus matrimoniadas desplazandolo hacia el pelo la historia de su apego oasis active, entretanto las concursantes tenian que adivinar que lectura era la verdadera.

Ademas, las parejas contaban con la inestimable favorece sobre determinados de las familiares; importante la figura sobre “la suegra” que intervenia en la demostracii?n sobre compatibilidad Con El Fin De colaborar a sus hijos desplazandolo hacia el pelo nueras a ganar el trayecto sobre las suenos (o el premio de consolacion, una novedad en desuso). En cualquier caso, ninguna cosa nuevo bajo el sol, fuera de por lo sobre acudir a la televisii?n con ropa sobre bodorrio. Una adaptacion casi aspecto por aspecto de ‘Ron’s Honeym n Quiz’, el programa que triunfo desde 1987 inclusive 1996 en la television holandesa asi como que Gestmusic, o lo que seria igual, La Trinca, adapto durante su particular cruzada por el amor televisivo con este consecuencia.

Gestmusic y el apego

A la productora Gestmusic Endemol (en el ano en que se estrenaba ‘Luna de Miel’, solo Gestmusic) siempre le han ido los programas de parejas; la listado seria extendida ‘Enamorats’ (Canal 9), ‘apego a primera vista’ (Telemadrid, TV3, ETB y Canal 9), ‘Amor has de tenir ojeada’ (TV3), ‘El flechazo’ y no ha transpirado ‘Incluso que la tv nos separe’ ( la prolongacion natural de ‘Luna sobre Miel’ en TVE, presentada en 2006 -solo duro un estio- por Paz Padilla). Podriamos hablar de que Gestmusic fue el cupido sobre la tele durante las anos 90. Desplazandolo hacia el pelo sobre Holanda (Endemol), solo un ano anteriormente de la adquisicion sobre la productora espanola por la holandesa y su reconversion en Gestmusic Endemol, importo el formato de ‘Luna sobre miel’; a diferencia del resto, Con El Fin De parejas debido a fabricadas asi como nunca para las que la buscaban en base a un test sobre compatibilidad menos fiable que el poligrafo de ‘Salvame’.

Todas las lunas de miel se basaron en ‘Lluna sobre Mel’, de TV3, que, por cuestiones obvias, no presentaba Mayra sino Montse Guallar -que Ahora habia conducido en la cadena ‘apego a primera vista’-. La actriz mas habituada a las tablas que a las platos, fue tambien un rostro invariable en las series sobre produccion misma de TV3. En el resto de canales se emitia la unica interpretacion, la presentada por Mayra Gomez-Kemp (o sea, que en Canal 9 y no ha transpirado en ETB nunca eran tan estrictos con el argumento de la lenguaje).

De las telespectadores resultaba laborioso asociar a Mayra Gomez-Kemp con alguna cosa que nunca exteriormente ‘Un, dos, 3’ o el proyecto inmaduro ‘Sabadabada’. Sin embargo La verdad es que lucir desplazandolo hacia el pelo cantar en ‘Luna sobre miel’ nunca fue su primer empleo post-Chicho. Mayra fue Durante la reciente sobre los gran cantidad de rostros famosos que han conducido -tengo que recordaros que hasta lo presento Bigote Arrocet- ‘La Ruleta sobre la riqueza’ en Antena 3, primero sobre que esta pasara por Telecinco de continuar a Antena 3 y fichar (pareciera que de por vida) a Jorge Fernandez.

Asimismo en las inicios sobre Antena 3 intento volar sola con su mismo magazine, ‘Solamente Mayra’, sin embargo solo duro unos meses en antena. Semejante ocasion nunca estabamos acostumbrados an una Mayra tan intima desplazandolo hacia el pelo En Caso De Que mas a la presentadora sobre concursos, con esa indeleble asi como caracteristica risa. En todo caso, su labor si fue reconocida cuando el ano anterior la Academia sobre la tele le concedio el premio Toda la Vida por toda su trayectoria experto.