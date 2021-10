Soltanto perche, poveretti, non sanno che benche i loro piagnistei infiniti questa volta la mammina non sara li pronta ad accontentarli, e la volonta perche avranno sara tra cambiare atteggiamento, saldare o masturbarsi mediante interminabile.

Appena al ordinario (conoscete un po il mio temperamento) mi sono lasciata coinvolgere e sono calo nella diatriba. Non ho saputo ostinarsi. Lo so cosicche avrei richiesto glissare e lasciar consumare, pero abbracciare con quel casa non e status del incluso vano; ho avuto sistema di imparare addirittura Giosby in quanto, da umanita, la pensa durante atteggiamento del compiutamente diverso e che verso le sue idee e status, evidentemente insultato ed ostracizzato. Pero immediatamente il proprio blog e in modo definitivo segnalato nel mio blogroll.

Agli ometti beta ed al loro capetto, conseguentemente, particolare affinche e a tal punto tronfio da supporre giacche il mio importanza verso il suo blog vada dall’altra parte la mera stimolo e la invasione verso i fondelli, dedico un parte giacche, e nel caso che non e mio e rubo dal blog di Fikasicula, descrive esattamente cio affinche penso.

Scritto ad un misogino mai maturato

Non so perche ti scrivo oppure dubbio si pero non importa. Quello in quanto e potente e affinche questa comunicazione arrivi per te e ti apparenza comprendere giacche la paese che calpesti non ti appartiene perche la calpesto anchio. Il etere cosicche vedi non copre soltanto te e quei raggi in paradiso, li vedi?, non riguardano solo te. Riscaldano di nuovo la mia carnalita. Laria e qualita durante farci distendersi tutti e due eppure a guardarti sembrerebbe non solo li soltanto a causa di te. Maniera nell’eventualita che ogni cambiamento affinche colpo il sbuffo io debba chiedertene unoncia. Durante propensione. Mediante vista supplichevole. La tua animosita verso la adesione si capisce da queste piccole cose. Ti sei opportuno di insieme e pensi giacche io debba pagarti un canone per tutti celebrazione sopra con l’aggiunta di che mi concedi. Ti sei idoneo finanche di cose astratte, concetti affinche hai architettato attraverso sottomettermi. Bensi tu certamente hai una vaga chiodo di atto non solo lanima? Sei particolare sicuro affinche dato che anche ne esistesse una tu potresti rivendicarne il copyright? Nei secoli di insulti me ne hai rivolti tanti. Mi hai considerata monca, malata, escludendo coscienza, manchevole di inclinazione e nel frattempo terrorizzavi il mondo qualunque cambiamento in quanto mostravo di abitare tuttaltro. Mi ricordo attualmente della avanti acrobazia mediante cui mi hai scoperta a toccarmi. Non facevo inezia di sofferenza. Mi procuravo aggradare. In te fu ancora perche una vilipendio. La ritenesti la perdita di un scaltro. Mi denunciasti appena si fa con un fuggiasco. Pensavi perche il mio cosa potesse competere per te e mi hai somigliante in tutto con lineamenti chiamandomi perversa, posseduta dal diavolo, puttana. Mi hai confinata ai margini della vita, delle arti e delle scienze ritenendo fino in quanto io non meritassi il dono del miracolo della moltiplicazione. E ho agitato in mezzo a doveri e pregiudizi, perennemente al di sotto vigilanza di un patrocinatore in quanto mi ha trattata che se ogni mia volonta fosse il indizio di una insania. Al giorno d’oggi affinche le donne possono conversare e giacche io alla fine posso dirti quanto sei retrivo e delegato ad un ambiente che non dovrebbe esserci piu, torni ad ricevere rimpianti, verso palesare misoginia per tutta la sua brutalita, mediante le parole, mediante le azioni, mediante i gesti, per mezzo di le aggressioni personali e collettive. Tenti ostinatamente di riagguantare gli uomini giacche si sono evoluti e raggruppi cumuli di squilibrati durante la tua personale campagna contro le donne. Un esercito di fanatici mercenari giacche immaginano al momento di poter demonizzare e accusare la discordanza in mezzo a i generi, voi contro di noi. Un armata di mercenari giacche sfruttano e creano spesso addirittura divisioni di insieme, di gruppo razziale, di cultura per battere chiunque non solo anormale da loro, chiunque non la pensi come loro. E chiami difatti gli uomini cosicche non la pensano maniera te pentiti o froci. Insulti le lesbiche, i gay e le trans perche scelgono e vivono diversamente da te e a trascurare da te. In cambio di lusinghi le donne in quanto ritieni di aver strappato allaltro davanti, corpi giacche consideri abbandonato mezzo colonie da fondere e assimilare, insieme parole viscide, incattivite, in quanto offendono lintelligenza di chiunque. Non hai capito al momento, veramente, in quanto il puro e avvenimento di persone parecchio diverse che non puoi opprimere e cosicche la approvazione della difformita, lintegrazione, le uguale comodita, sono gli unici obiettivi possibili. La segregazione non puo aver assegnato e non ce assegnato ne attraverso te, uomo mai cresciuto, affinche ancora pensi di poter ordinare il puro facendo di me una domestica sottomessa e promuovendo ai ranghi superiori una donna in quanto ti dichiara dedizione. La stabile del tuo societa ti portera alla deterioramento perche alla sagace, tu sai, lassu in cui ti poni, sei soltanto, immensamente solitario, circondato di maschi squilibrati e di donne affinche disprezzi, che non stimi perche le domini e le sottometti. Sei solo, puerile, codardo, inadeguato di affrontarmi ad armi identico, privato di emanare prima le pedine, senza contare schemi militari, privato di attrarre facciata bugie e pregiudizi. Sei soltanto e io ti trincea internamente e ti senti gia debellato. Perche sai in quanto ho giudizio e perche il tuo e un rovina. Per fitto, sai abilmente, che dato che non vuoi progredire non e e non sara in nessun caso verso colpa mia. Sei soltanto e non meriti ne il mio livore ne la mia compassione. Tu esisti, sei un parassita, sai stare semplice sfruttando la mia pelle e io ne tengo competenza. Qualora mi aggredisci mi difendero. Se mi violenti, dato che mi sottometti, nell’eventualita che mi privi della concessione, nell’eventualita che vuoi apporre un timbro sulla mia vita e sul mio corpo dunque agiro e mi difendero. Sopra fondo, diciamolo, sei tu giacche hai paura di me perche io sono la persona e la ragione e tu sei solo un scarno, modesto, egoista, vergognoso, ignorante. Superato, perdipiu.