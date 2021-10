Ana Milan o Ismael Serrano se suman al reto en pi?ginas sobre afirmar alguna cosa que los jovenes nunca entiendan “costal el whisky cheli para el personal”

La disposicion en pi?ginas sociales ha hecho que bastantes uppers recuerden costumbres del anterior

“falto afirmar tu perduracion, di una cosa que las personas mozo nunca entienda”, pequeno este leyenda las pi?ginas se han vuelto sobre lo mas nostalgicas

El telefono fijo, la EGB, programas de television del instante o las sintonias mas pegadizas

En los ultimos dias los uppers han colapsado las memes en las redes sociales, ese punto a donde, en comienzo, algunos que reinan son las hijos o las nietos. Sin embargo estos dias ha surgido un desafio que les ha ya que en bandeja hacerse virales en Twitter. “desprovisto hablar de tu antiguedad, di alguna cosa que los consumidores joven nunca entienda”, la apariencia con ese escrito ha sido mas que repetitivo en las redes, que se han llenado sobre ingeniosas respuestas que ha Ya melancolico a mas sobre individuo desplazandolo hacia el pelo ha sacado mas sobre una sonrisa y no ha transpirado carcajadas a otros tantos.

La actriz Ana Milan fue la de estas que se sumo a esta tendencia tirando de alguna cosa de ironia y reivindicacion con un “Me voy a independizar”, que fue todo un exito dentro de las seguidores, Del mismo modo que la replica que le dio el vocalista de Hombres G, David Summers. El cantante ha recordado una habito de cualquier adolescente que vivio sin movil, unico con telefono fijo “Mama, ?me ha llamado alguien?”, a lo que ella contestaba, “si, No obstante no se quien cono me ha mencionado que era”. La habito a la que Milan, Igualmente, ha anadido que su madre ademas diria “A ver En Caso De Que te crees que soy tu secretaria”.

-“Mama, ?me ha llamado alguien?”-“Si, No obstante nunca conozco quien cono me ha dicho que era…”????

Ismael Serrano, que acaba sobre sacar recien estrenada cancion, tambien se ha atrevido con este reto. En su caso, ha recordado aquel juego de “oro, plata, oro, plata… imperfeccion desplazandolo hacia el pelo cabe”, juego mitico en el que si al final el pata besthookupwebsites.net/es/curves-connect-review/ pasea asi­ como no cabe, bien sabes lo que toca, repetir el entretenimiento nuevamente.

La actriz Anabel Alonso tambien ha querido recordar su infancia y no ha transpirado esta oportunidad se ha ido Incluso las anos 70 con “un globo, dos globos, 3 globos…”, titulo y cancion del proyecto infantil que se emitia en los anos de vida en el momento de sobre desague del colegio. Dividido en tres partes, cada globo iba dedicado a un sector de los mas jovenes, uno de los mas pequenos, dos globos de las medianos, desplazandolo hacia el pelo tres de los adolescentes.

El periodista Pepe Barahona ha tirado de musica con “Chiquitintantan que tumban que tepequetepe que tumban que tumban que te”. ?Quien nunca ha bailado, cantando o tarareado este tema sobre Chimo Bayo que recorrio el mundo firme convirtiendose en un genial triunfo internacional? Desplazandolo hacia el pelo pero nunca sea musica, fiable que te resulta imposible nunca leer este numero de telefono falto la melodia “902 20 21 22”.

Chiquitintantan que tumban que tepequetepe que tumban que tumban que te. pic.twitter /PJbyCy5ZNz

Lo lei con melodia

El cronista Miquel Ramos tambien ha querido rememorar su infancia con “Hablando se entiende la basca”, el mitico proyecto infantil presentado por un jovencisimo Jesus Vazquez que era una version de otro proyecto memorable sobre la parrilla televisiva sobre las 90, Hablando se comprende los consumidores.

Por nunca hablar de el tema de Desmadre 75 que revoluciono las botellones de el segundo. “Saca el whisky cheli para el personal que voy a hacer un guateque”, con esta oracion un usuario traia sobre vuelta aquel asunto necesario sobre medio sobre las 70.

Saco el wiski cheli de el personal que voy an elaborar un guateque

Muchos otros usuarios no han dudado en continuar la mirada antes recordando la EGB, la revalida, la cancion que nos diferenciaba el Bic naranja del Bic cristal, boligrafo que otros tantos recuerdan igual que sistema ideal para rebobinar una cinta, o el “hazme un llama-cuelga cuando llegues”.

Bic naranja escribe delgado; Bic cristal, escribe normal ??

Hazme un llama-cuelga cuando llegues.