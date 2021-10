Donne che spariscono sulla via delle Lacrime nel Canada

La percorso delle lacrime, dunque la chiamano i nativi americani e angosciosamente conosciuta per le donne giacche spariscono nel suo strada. Assistente gli amerindi (nativi americani) le sparizioni e le uccisioni, cominciate nel 1980 e niente affatto finite, sarebbero almeno 4000, un gruppo emozionante affinche non si ferma.

Un convenzione stradale cosicche indica alcune ragazze scomparse ed il fama della via

Ad aver voluto linvestigazione e condizione immediatamente il Primo ministro in impulso Justin Trudeau. Ora a comprendere una immagine manifesto di alcune delle donne scomparse.

Una dose delle donne scomparse nella strada delle lacrime durante Canada

Le vostre certezza non possono essere ignorate, avete iniziato a riscrivere la storia canadese

Leader della delegazione dinchiesta Marion Buller

Atto dice il New York Times per attenzione

Vediamo ora per controllare, maniera si parla della diverbio canadese delle donne affinche spariscono, negli Stati Uniti.

Donne e ragazze canadesi, molte delle quali indigene, sono scomparse oppure sono state assassinate adiacente allautostrada 16, un isolato fettuccia di bitume giacche misura in coppia la Columbia Britannica e serpeggia attraverso fitte foreste, ticket le agglomerato e impoverendo le riserve indiane mentre si dirige richiamo lOceano calmo.

Ununita singolare formata dalla Royal Canadian Mounted Police ha ufficialmente collegato 18 di questi casi dal 1969 al 2006 verso questa dose dellautostrada e due arterie di allacciamento. Da ebbene sono scomparse piuttosto donne e attivisti della associazione e parenti dei dispersi affermano di pensare cosicche il complessivo tanto oltre a presso ai 50. Pressappoco tutti i casi rimangono irrisolti.

Lautostrada delle lacrime e le sparizioni delle donne indigene sono diventate singolo oscenita politico nella Columbia Britannica. Ma quei casi sono isolato una piccola parte del talento di persone perche sono state assassinate ovverosia scomparse per importanza squadra della propria nazione.

La Royal Canadian Mounted Police ha contato ufficialmente pressappoco 1.200 casi negli ultimi tre decenni, ma una indagine della Native Womens Association of Canada suggerisce in quanto il competenza complesso potrebbe arrivare verso 4.000.

Nel dicembre 2016, appresso anni di rinuncia da pezzo del suo precursore conservatore, il anteriore ministro Justin Trudeau ha annunciato unattesa indagine squadra della propria nazione sulle sparizioni e gli omicidi delle donne indigene.

In questo momento verso verificarsi nellalbum, troviamo la viale delle lacrime, una fossa di una defunta, una foto della carreggiata circondata da boschi ed una fotografia di una colloquio sugli eventi.

Linchiesta

Linchiesta e taglio di lombata 60-70 milioni di dollari canadesi ($ 31 milioni), fa brandello della promessa di Trudeau di un rinnovamento totale delle relazioni del Canada insieme i suoi cittadini indigeni. Le donne e le ragazze aborigene rappresentano pressappoco il 4% della gente femmineo complesso del Canada, pero il 16% di tutti gli omicidi femminili, successivo le statistiche del Governo.

Carolyn Bennett, cancelliere degli affari indigeni e del regioni nordiche, ha errore mesi viaggiando obliquamente il cittadina attraverso disaminare le comunita indigene intervistando di la 2500 persone. Nello spazio di i suoi incontri, le famiglie e le sopravvissute si sono lamentate del intolleranza e del sessismo da ritaglio della polizia, cosicche secondo lei ha concordato le morti delle donne indigene come inevitabili, modo nell’eventualita che le loro vite avessero tranne importanza.

Cio in quanto e leggero e lapplicazione atipico della giustizia

Interviene lONU

La dossier del file e vuota. dice la Bennet, sporgenza gruppo dei Nativi americani vittime della cammino delle lacrime. Dubravka Simonovic, espositore straordinario Onu sulla sopruso addosso le donne, nellaprile trascorso ha avuto parole dure durante Ottawa. Nel racconto delle Nazioni Unite del 2015, egli ha spiegato le misure del dirigenza preesistente attraverso proteggere le https://datingmentor.org/it/mennation-review/ donne aborigene dai danni maniera inadeguate e ha arrivato in quanto la difetto di uninchiesta sugli omicidi e le sparizioni ha organizzato gravi violazioni dei diritti umani delle donne.

La Bennet parla di abusi nei confronti delle minoranze perpetuati a causa di decenni e sistematicamente nelle aggregazione aborigene, dove cera profonda segregazione comune, etilismo, costume di droghe, ecc. pero particolarmente abile indigenza. Gli abusi ai minori nelle scuole si traducevano anche in abusi sessuali, ed il insieme periodo accaduto in fondo legida di un esplicativo governativo affinche pacificamente non prevedeva vacuita di tutto cio.

Il piano e governo assolutamente introverso a centro degli anni 90.

Una dimostrazione delle native americane

Cosa ha prodotto il amministrazione

Verso pochi chilometri da Prince George, lautostrada si immerge con fitte foreste venate di strade forestali e il avviso casuale di attraversamento delle alci. Le ragazze non fanno lautostop sullautostrada delle lacrime. Gli alberi sono quantita fitti qua, dunque se stai cercando qualcuno, e piuttosto faticoso trovarlo, ha aforisma la Bennet, elencando i nomi di diverse donne perche sono arpione disperse.

Il dirigenza limitato ha segnalato verso dicembre piani a causa di perfezionare la destrezza esteso lautostrada 16, compresi fondi verso telecamere del guadagno e veicoli a causa di le comunita indigene. Ma modico e cambiato sulla strada, affinche sinistra di chiarore oppure di qualsiasi impeto collettivo diverso dal saltuario favore di pullman Greyhound, che non raggiunge le aggregazione remote. I pericoli non impediscono alle persone disperate di scartabellare corse durante una zona per cui i trasporti pubblici sono effettivamente inesistenti.

Alcuni serial Killer

La Columbia Britannica e famosa verso i serial killer e i criminali cosicche spesso prendono di scopo le donne aborigene. Nel 2007, Robert William Pickton , un allevatore di suini, e ceto galeotto attraverso aver abbattuto sei donne, nonostante il DNA oppure i resti di 33 donne siano stati scoperti nella sua terreno. Molte di loro erano native.

Ciascuno dei oltre a giovani serial killer canadesi, Cody Legebokoff, aveva 24 anni in quale momento fu forzato nel 2014 a causa di aver ammazzato quattro donne vicino allautostrada delle lacrime. David Ramsay, una volta direttore di gara del palazzo di giustizia meschino di Prince George e detenuto pedofilo, e status imprigionato nel 2004 attraverso aver assalito sessualmente e esteriormente ragazze indigene di 12 anni. Addirittura con South Dakota spariscono le donne indiane.

Per comprendere alcuni estrapolati da documenti ufficiali delle donne scomparse ed un brano di periodico che parla delle stesse.

Alle spalle le spiegazioni investigative, diamo spazio e alle presunzione

Come abbiamo talamo qua circa qualche riga fa, ed durante South Dakota negli USA avvengono queste stesse sparizioni. La eccidio delle native che spariscono hanno addirittura un estraneo fama, il Red river (abbondanza imporporato, cioe immissario di sangue, conseguentemente via di vigore).

Cio giacche ci apprestiamo per scrivere e il successo di riflessioni basate sulla comprensione acquisita negli anni. Cio di cui stiamo verso conversare, rimane di continuo una norma e percio di ripercussione, una mera indagine studioso. Essa non vuole ledere nessuno e nemmeno sminuire fatti e vicende affermati, con laltro, perfino da documenti ufficiali del conduzione canadese.

Comprensibilmente con priorita, abbiamo potuto appurare che, appresso alla donne che spariscono con Canada ed ancora facilmente con alcuni stati USA, ce un dubbio di crimini razziali e serial killer. Le indagini ufficiali pero, hanno dimostrato, che isolato alcune decine di casi sono imputabili per crimini seriali, i cui autori sono stati per seguente catturati.