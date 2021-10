Wildz Casino Tarjoaa 100% Bonuksen 500 Asti Ja 200 Ilmaiskierrosta

Sen lisäksi, että koko sivusto toimii suomen kielellä, on myös asiakaspalvelu saatavilla suomeksi. Wildzin asiakaspalvelu toimii muutenkin mainiosti, ja ystävällinen asiakaspalvelu on tavoitettavissa 24/7 viikon jokaisena päivänä. Luonnollisesti voit olla yhteydessä Wildzin asiakaspalveluun myös Wildz Casino sähköpostin välityksellä. Casino mahdollistaa kaikille käyttäjilleen myös alan parhaimmistoa olevan asiakaspalvelun, joka on tarjolla aina kun mahdollisia ongelmia tulee vastaan.

Välillä saatat saada tietoosi kampanjan tai edun, joka on suunnattu juuri sinulle. Tällaisessa tilanteessa saatat tarvita Wildz on line casino bonuskoodia, joka kerrotaan sinulle saapuneessa sähköpostissa tai viestissä. Jos saat käyttöösi bonuskoodin, muista lisätä se oikeaan kohtaan edun lunastamiseksi tai kampanjaan osallistuaksesi. Wildz casino ilmaiskierrokset tarjoillaan heti ensimmäisen talletuksen yhteydesä. Tulet saamaan upeat 200 spinniä tekemällä vähintään 20€ talletuksen.

Valtava pelivalikoima on laadukas ja kattaa myös suuren määrän jackpot- ja reside on line casino -pelejä, joka ei ole aivan itsestäänselvää kasinoilla. Bonuksen lisäksi uudet pelaajat saavat 200 ilmaiskierrosta, jotka voi pelata useissa valituissa huippupeleissä. Tervetuliaispaketin ilmaiskierrokset maksetaan erissä ja pelaajat saavat 25 spiniä per päivä yhteensä eight päivän ajan. Ensimmäiset 25 ilmaiskierrosta annetaan heti ensimmäisen talletuksen yhteydessä peliin Book of Dead ja loput erät sen jälkeen 24 tunnin välein eri slotteihin. Wildz Casinon asiakastuki on käytettävissä 24/7 live-chatin tai sähköpostin kautta ().

Kasinosivusto ei kuitenkaan ole lainkaan tylsä, sillä muun muassa sinistä ja violettia yhdistelevä sivusto tarjoaa suuria, näyttäviä ja vauhdikkaita taustakuvia. Wildz on line casino tarjoaa kymmenistä live-peleistä koostuvan stay casinon. Live-peleille omistetussa osiossa on panostettu useisiin eri pelityyppeihin ja täällä pelaamaan päästään muun muassa blackjackia, rulettia, baccaratia ja pokeria. Live casinon valikoimaan on otettu mukaan monia muitakin pelejä, kuten vaikkapa erittäin suositut Monopoly Live, Crazy Time, Mega Ball ja Football Studio. Sivustomme esittelee sinulle kaikki parhaat uudet kasinot 2021. Me seuraamme kasinoalaa tarkasti, testaamme uusimmat nettikasinot ja kokeilemme niiden bonuksia varmistaaksemme, että kaikki toimii luotettavasti.

Kierrätykseen annetaan aikaa peräti 60 päivää mikä on poikkeuksellisen pitkä jakso, eli reilulla linjalla mennään tässäkin. Erikoisuutena on oma, eksklusiivinen Wildz Blackjack jota ei muualla voi pelata. Tiettyä sukunäköä huomaakin paitsi nettikasinon nimessä niin myös heti Wildzin etusivun ulkonäössä.

Kesällä 2019 auennut Wildz tarjoaa kasinopelaamista parhaimmillaan. Upea pelivalikoima ja näyttävät puitteet tekevät sivuston käyttämisestä mukavaa, eikä loistava bonustarjonta ainakaan vähennä kasinon houkuttelevuutta. Tällä kasinolla vaikuttaa olevan kaikki palaset kohdallaan jo heti alkumetreillä.

Blackjackissa, ruletissa, baccaratissa on runsaasti valinnanvaraa pelikassan ja riskinsietokyvyn mukaan, ja muutakin viihdettä kuten Monopoly Live ja Side Bet City löytyy. Progressiivisten jackpottien kuninkaat Mega Fortune, Hall of Gods ja Mega Moolah löytyvät valikoimasta. Wildzilla on myös Red Tigerin peleissä Daily Jackpot, eli potti joka menee jollekin pelaajalle joka päivä. Tätä on selvästi hiottu pitkään ja kasino ei tunnu lainkaan keskeneräiseltä.

Sellaisenaan verkkosivusto järjestettiin uudelleen ja suunniteltiin uudelleen optimaalisen suorituskyvyn ja navigoinnin varmistamiseksi mobiilikäyttöliittymässä. Voit pelata helposti työpöydällä upeiden navigointityökalujen ansiosta. Wildz Casino loi kuitenkin sivustonsa ensisijaisesti mobiilikasinoasiakkaita ajatellen. Heillä ei ole ladattavaa sovellusta, mutta he ovat optimoineet sivuston toimimaan täydellisesti kaikilla laitteilla.

Roozt on upouusi sivustoalusta, ja Wildz Casino tulee olemaan ensimmäinen tällä pohjalla toimiva kasino. [newline]Roozt-alustan suurimpia vahvuuksia ovat uskomattoman nopeasti toimiva sivusto, joustavat ominaisuudet ja moderni ote pelaamiseen.

Heti kun olet tallettanut, näet kaikki 200 ilmaiskierrosta pelitililläsi, aikatauluineen jolloin ne voi käyttää.

Siellä pelinautinto saa todella täyttymyksen, sillä innokkaimmille pelureille on tarjolla mielettömät Evolution Gamingin pöytäpelit.

Käsittelyssä on yksi parhaista pelipaikoista ja näin ollen se on myös ehdottoman luotettava.

Yksi mainio erikoisuus Wildzilla on vielä ilmaiskierroksiin liittyen peleissä Sweet Bonanza ja John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen. Jos pyörität jommassakummassa viisi kierrosta putkeen ilman voittoa, saat kasinolta yhden ilmaiskierroksen. Peli vaihtelee, mutta ilmaiskierrokset tulevat palkintoihin, joten niitä ei voi missata.

Sinun ei tarvitse käyttää tarjouskoodeja hyödyntääksesi tarjolla olevia mahtavia tarjouksia. Osallistumiseen on paljon viikoittaisia kasinobonustarjouksia . Tämä tarkoittaa sitä, että voit muuttaa mieltäsi, jos et ole käyttänyt Wildz Casinon sinulle antamaa bonusrahaa. Tämä on mahtavaa ja rehellisesti, emme tiedä monia kasinoita, jotka tarjoavat tätä. Wildz casino Suomi on suunnattu nimenomaan suomalaisille pelaajille. Tämän kasinon kohde pelaajiin kuuluvat kaikki Suomessa asuvat rahapelien pelaajat tai pelaamisesta kiinnostuneet henkilöt.