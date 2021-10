Test ВїEres sexualmente compatible con tu pareja?

El entendimiento sexual podrГ­amos abordar que serГ­В­a casi igual que el entendimiento social, en otras palabras, resulta que si dos gente son compatibles su convivencia serГ­В­a viable desplazГЎndolo hacia el pelo nunca un averno total.

Por esto, Actualmente que estamos en confinamiento, te darГ© un simple cuestionario a manera de test Con El Fin De saber si en realidad eres compatible con la alma que compartes la cama.

Cabe enfatizar que este test no serГ­В­a infalible pues si bien parezca anormal asГ­В­ como inclusive insГіlito, suele suceder que dos seres no congenian bien en lo social desplazГЎndolo hacia el pelo en cama son toda una revoluciГіn cuando se encuentran, la misma furia que las repele, puede ser la que los atrae en la intimidad.

Toma folio asГ­В­ como pluma y no ha transpirado resuelve este simple cuestionario que sobre camino te harГЎ conocer un escaso mГЎs sobre tu idiosincrasia en la intimidad.

Para que este test funcione, debes contestar honestamente, tГіmate un segundo Con El Fin De responder No obstante no lo pienses demasiado porque En Caso De Que lo haces, escribirГЎs an utilidad tu replica.

Otro sobre las consejos que te doy de poner en practica este cuestionario podrГ­В­a ser te quites los tabГєes de tu capacitaciГіn, es que ellos te leven a seleccionar una respuesta pudorosa primero que la replica sincera.

Elige la soluciГ­Віn correcta.

1. ВїEres la alma que inicia la actividad sexual?

2. ВїHablas libremente sobre sexo con tu pareja?

3. ВїCuГЎndo estГЎs en la intimidad, te mueves con empuje?

4. ВїCuГЎndo estГЎs en la intimidad, le dices a tu compaГ±ero de cama quГ© posiciones sexuales sientes mГЎs placer?

cinco. ВїCuГЎndo estГЎs en la intimidad, le dices a tu compaГ±ero cuando la orientaciГіn sexual te estГЎ ofreciendo dolor en ocasiГ­Віn sobre placer?

6. ВїDespuГ©s de acto sexual, sientes que complementas la vida del otro?

7. ¿Frecuentemente tendrí­as coito cuando ambas zonas sobre la pareja lo quieren? SI—NO

8. ВїCuГЎndo muchas de las 2 zonas sobre la pareja nunca se encuentran dispuestas al coito, se detiene la intenciГіn sexual?

9. ВїLos encuentros sexuales llevan a los 2 integrantes de la pareja al orgasmo?

10. ВїAl alcanzar al clГ­max sientes ganas de continuar acurrucado unido al otro, deseas prolongar la ocasiГіn ?

11. Вї Consideras que tus relaciones sexuales salen sobre la rutina, que ambas zonas se encuentran dispuestas a innovar en la cama?

12. ВїTe esfuerzas en complacer a tu pareja en la cama?

13. ВїSi tu o tu pareja deben la fantasГ­a sexual, lo platican asГ­В­ como buscan la modo sobre realizarla?

14. ВїCuando estГЎs en el coito y no ha transpirado realizan una puesto sexual en donde no quedan sobre cara los rostros, imaginas que es a tu pareja con quien posees sexo asГ­В­ como nunca con otra humano que te atraiga?

quince. ВїAГєn con el camino de el tiempo, te sigue gustando o pareciendo atractivo el cuerpo de tu pareja?

16. ВїEl desempeГ±o sexual de tu pareja te sigue pareciendo satisfactorio?

ВїCuГЎndo posees fantasГ­as sexuales, regularmente es el rostro sobre tu pareja quien aparece en tus pensamientos?

17. ВїCuГЎndo te sientes excitada y estas solo, piensas que esa noche tu pareja va a tener doble raciГіn de placer?

18. ВїCuГЎndo te masturbas, piensas en tu pareja para regresar al espasmo?

19. ВїCuГЎndo adquieres ropa Con El Fin De la intimidad, piensas en cГіmo se verГЎ en tu pareja?

20. ВїDespuГ©s de el coito, disfrutas que tu pareja se quede desnuda a tu ala, piensas que es perfecta aun con las imperfecciones?

En caso de que diste replica a gran nГєmeros sobre SI, te felicito, estГЎs con alguien con quien haces mancuerna en la cama.

Los temas sexuales son fГЎciles de procurar con la otra pieza de la pareja, te encanta aseverar lo que sientes asГ­В­ como lo que te disgusta y tu pareja estГЎ comprometida en que ambas zonas disfruten.

EstГЎ extremadamente bien que hayas encontrado a alguien con quien te complementes pero deberГ­as rememorar que las relaciones se cultivan a frecuente y que no deberГ­as aflojar la interГ©s con el fin de que Pro siga encendida la llama sobre la entusiasmo.

Nunca descartes insertar en tu rutina de cama el empleo sobre un juguete sexual porque el entendimiento en el coito despuГ©s sobre un tiempo puede desgastarse y no ha transpirado volverse monГіtono. SerГ­a genial que los dos acordaran incluir cada mes un entretenimiento sexual diferente para que probaran y volvieran an experimentar cosas novedosas.

SerГ­В­a realidad que se entienden en la cama aunque debes dejar de elaborar lo de todo el tiempo, una orientaciГіn sexual distinta puede asistir bastante.

Eres una humano madura y sabes extremadamente bien que nunca es nada cГіmodo las relaciones humanas, has pasado por demasiado y no ha transpirado ahora disfrutas el tiempo de estabilidad que te brinda tener Гєnicamente an una pareja a quien complacer.

El lapso de encierro sobre la pandemia del Covid 19 ha rendimiento excesivamente gran para vosotros, le han sacado resplandor a las sГЎbanas desplazГЎndolo hacia el pelo se han dormido a altas horas sobre la aurora dГЎndole placer el tronco, aunque nunca cualquier serГ­В­a sexo e igualmente disfrutas mucho las instantes sobre tranquilidad.

Por otra parte, En Caso De Que tus respuestas son mГЎs nunca, debo decirte con toda sinceridad que no eres compatible con la alma que compartes la cama aunque puede ser que te llevas bien en lo social.

Por desgracia, el acontecer humano no se adapta a permanecer Гєnicamente, cree que se precisa una pareja de acontecer oportuno asГ­В­ como En muchas ocasiones, este pГЎnico a la certeza nos lleva a quedar con la sujeto equivocada no obstante esa alianza nos traiga muchisima desdicha.

Las parejas debes permanecer juntas por motivo de que se complementan hasta http://datingopiniones.es/iamnaughty-opinion en el cГ­rculo sexual y no solo por utilidad, rutina o por motivo de que poseemos temor a quedar solos. En caso de que este es el caso, piensa bastante bien lo que quieres y despuГ©s sobre que pase este confinamiento por la pandemia del COVID 19 habla con el otro flanco de la mancuerna y no ha transpirado busquen ente ambos la medida En Caso De Que es que lo suyo es permanecer separados.

Puede suceder que A veces las parejas caen en baches sexuales desplazГЎndolo hacia el pelo que el sexo se vuelve rutinario asГ­В­ como puede ser que lo cual te haga meditar que Ahora no eres compatible con el otro, En Caso De Que serГ­В­a mismamente, deben empeГ±arse en reactivar su vida sexual, en retroceder a encender la llama del amor para que la intimidad mГЎs que un requisito sea un instante inolvidable.

En el caso del poquito entendimiento sexual continuamente se podrГ­В­an ejecutar varias acciones que lograrГЎn la conveniente dinГЎmica sexual, aunque estas no asegurarГЎn que sean de todo el tiempo En Caso De Que podrГ­В­a ser no Existen entrega y amor en el interior de la pareja.

Cristalino que es muy entretenido y satisfactorio conseguir chispas en la cama, que el sexo sea absolutamente memorable, pero nunca Гєnicamente deberГ­a ser lo que nos une a la pareja, deben encontrarse otros causas y no ha transpirado instantes que nos hagan intentar continuar conviviendo con el otro falto que huviese penetraciГіn.

Considera asГ­В­ como piensa con la testa frГ­a, si es que el otro nos estorba despuГ©s sobre efectuarse pillado el clГ­max. No sigas perdiendo el tiempo asГ­В­ como date la oportunidad de investigar y gozar con tu media naranja.