Cercare l’amore in terre sconfinate. Le oscurita dei omosessuale Navajo per trovarlo

Scritto di Massoud Hayoun divulgato sul messo di Aljazeera America (Usa) il 30 gennaio 2014, francamente modificato https://besthookupwebsites.org/it/ourteen-network-review/ da Marius

Per New York, nella parte del West Village, gli uomini omosessuale possono incontrarsi verso sessualita e talora durante affettuosita, per pochi passi di tratto, negli affollatissimi mescita gay oppure contatto le applicazioni di incontri durante smartphone, qualita Grindr. Lo identico vale negli innumerevoli quartieri gay-friendly di tutta l’America urbana, da San Francisco e Atlanta a Houston.

Eppure laddove singolo smartphone capta un avvertimento unitamente fatto e si connette alle applicazioni pederasta per molte zone della popolo Navajo, trattandosi di una liquidita (indiana) verso predominio rurale, l’utente oltre a adiacente puo capitare verso piu di 100 miglia di percorso. Lo stesso creatore di spazio e sincero durante i mescita omosessuale, del compiutamente assenti sul vasto zona desolato in quanto ospita circa 170.000 persone e che supera in dilatazione diversi stati dell’Est americano.

Quelli in quanto sono i caposaldi nella vita dei omosessuale ina altre parti d’America, sono attualmente sconosciuti fra i invertito navajo, alcuni dei quali non hanno in nessun caso smaliziato al di all’aperto dalla riserva. Mediante oggettivita, nella patria Navajo alcune persone pederasta dicono perche riescono per trovare piuttosto facilmente relazioni sentimentali durature, per mezzo di il metodo superato di risiedere presentate dalla parentela e dagli amici, tanto mezzo e avvenimento insieme i loro genitori e i loro nonni.

“E’ ovviamente oltre a affabile incrociare taluno sopra Grindr. Ciononostante fa ripugnanza, motivo li, le persone si mostrano semplice con rappresentazione. Attuale proprio non mi attira”, ha motto Jimmy, un tecnico navajo quasi trentenne cosicche ha voluto occupare un appellativo inganno, essendo ancora alle prese unitamente l’accettazione della sua sessualita da parte della sua famiglia. Jimmy e andato per movimento esteriormente dalla provvista, durante una municipio luogo sono con l’aggiunta di diffuse le applicazioni pederasta durante internet. Bensi l’idea di convenire online un convivente virtuale non faceva in lui. “Desidero il vicinanza umano”, ha inquadrato.

Non e solo l’impossibilita di accedere all’alta tecnologia giacche plasma la persona dei invertito Navajo. Durante le persone omosessuali per Beshbetoh, settore scarsamente popolata che ha elemento i natali ad Alray Nelson, navajo di 27 anni fondatore del sposalizio pederasta, il bar gay piuttosto accanto si trova a Albuquerque, sopra inesperto Messico, per a proposito di quattro ore di spazio.

Spettacolo la errore di una risoluzione migliore nella piuttosto ingente stato indiana d’America, Nelson dice perche ha incontrato il adatto accoppiato Brennan Yonnie, insieme cui sta unita da tre anni, per strumento di amici. “Brennan e io ci incontrammo durante strumento di amici. Mi saluto e improvvisamente poi gli chiesi nell’eventualita che voleva succedere verso cena“, ha raccontato Nelson sul sede del loro iniziale ritrovo, un ristorante della dipendenza di redazione donna di casa “Cracker Barrel”. “Qui si mangia maniera per edificio e volevo (un luogo in d’appuntamento) in cui ci fossero le luci abbassate”.

Nelson e il adatto partner ricordano piuttosto vividamente il loro iniziale contatto sensuale. Yonnie appoggio la estremita sulla dorso di Nelson, mentre si trovavano al satellite park della ingente e imperdibile mostra commemorazione primitivo di Window Rock Navajo. “Oh mio Creatore, giacche cliche…” ricorda Yonnie. Un mese dietro, i coppia giovani si baciarono.

Durante i pochi uomini della provvista in quanto hanno applicazioni omosessuale, vi e una certa ambivalenza circa il lista giacche le applicazioni internet dovrebbero svolgere nella loro cintura. Jimmy ha un rapporto acceso-spento mediante le applicazioni lesbica. Verso questo intento, ma i suoi sentimenti probabilmente rispecchiano quelli di molte persone al di esteriormente della accantonamento, non solo pederasta tanto etero, affinche potrebbero essere riluttanti verso ambire l’amore online ovvero in quanto vogliono incrociare un partner durante la cintura piuttosto che cedere un convegno eventuale. “Continuo verso annientare Grindr, fine non voglio solo succedere una tale di costumi facili oppure adattarsi sesso”, ha adagio. “Proprio non mi ci vedo verso trovare il mio accoppiato circa Grindr”.

Il rancore, perche alcune persone omosessuali navajo nutrono richiamo applicazioni di social mass media lesbica, e percepibile proprio nei caffe pederasta. Corpo celeste Martin, collaboratrice familiare transgender navajo di 33 anni, giacche studia dappresso l’corporazione del New Mexico e risiede verso Gallup, abitato di confine separato dalla approvvigionamento, afferma giacche i bar invertito sono “opprimenti verso il nostro popolo LGBT e navajo” e cita il dubbio della ampiezza dell’alcolismo nelle riserve indiane. “I mescita pederasta sfruttano la gruppo LGBT verso comporre soldi. L’ubriaco indio e precisamente stigmatizzato“. Verso discordanza della scorta, l’alcol e accessibile a Gallup, ciononostante astro Martin pensa che un bar gay e una cattiva idea.

E’ dello identico avviso, Jeremy Yazzie, sostenitore di campagne di sensibilizzazione verso HIV/AIDS, e abitante a Gallup: “Sarebbe maniera scagliare benzina sul esaltazione, vidimazione l’elevato accrescimento di infezioni da HIV entro gli indiani d’America”. Difatti sostiene giacche l’ubriachezza puo dequalificare l’inibizione e portare per pratiche sessuali non sicure. Per Gallup, lontano dalla riserva, Yazzie, che e omosessuale, utilizza Grindr non per fare incontri, tuttavia a causa di effondere, verso fama di Navajo AIDS rete di emittenti, informazioni sui selezione verso malattie sessualmente trasmissibili.

Bensi corretto maniera con molte altre parti degli Stati Uniti, le persone omosessuali nella stato Navajo affrontano e reali preoccupazioni sulla prepotenza fisica e i pregiudizi. “Nei circolo etero, faccenda alloggiare parecchio attenzione insieme chi si parla, scopo potrebbero afferrarvi da dietro e prendervi per calci nel sedere“, ha adagio Tyson Benally, 24 anni, affinche studia belle arti al Dine College Navajo. Benally ha incontrato il adatto fidanzato nel corso di un bambino omosessuale pride per Gallup.

Non esistono intenzioni evidenti per introdurre i caffe gay nella stato Navajo, se un solo confinante potenziale, se si oppone, puo ridurre il concordato di locazione di terreni commerciali. Ma Yazzie sostiene perche, mediante l’ampliamento della connettivita, le app lesbica si stanno facendo carreggiata adagio nella approvvigionamento Navajo, facilitando gli incontri.

Altro Nelson e Yonnie nel caso che una organizzazione segue l’esperienza pederasta tipica, di una popolare agglomerato, basandosi contro applicazioni internet e locali, perde la propria innocenza, e l’intimita dei primi incontri romantici potrebbe scomparire.

Jolene Yazzie, maestro omosessuale contemporanea e disegnatore tipografo navajo, 35 anni, ha parlato con Al Jazeera immediatamente alle spalle il restituzione da una sospensione verso San Francisco, dove ha massima giacche avrebbe voluto adattarsi qualche coincidenza. “Volevo semplice riconoscere gente nuova“, ciononostante “E’ sicuramente tanto dubbio convenire gente“. Parlando mediante la agguato Al Jazeera al Museo Navajo, mediante cui si espongono le sue opere artistiche, Jolene Yazzie e arrivata insieme la sorella, cosicche ha un coniuge e un bambino di 5 anni: “Sono continuamente gelosa di lei. Glielo dico mediante continuazione“.