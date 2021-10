Maria Andrade Somos la reserva moral desplazandolo hacia el pelo alternativa cara a la crisis que vive el Ecuador citas

La Conaie se apresta a dar un giro sobre timon en la infraestructura sobre mando. Tras 35 anos de vida sobre existencia oficial esperan que la mujer, por primera oportunidad, este al mando de esta Confederacion. Maria Andrade se perfila igual que la mas duro candidata para lograrlo.

Maria Andrade resulta una de estas candidatas a la presidencia sobre la Confederacion sobre Nacionalidades Indigenas del Ecuador (Conaie). La alternativa sera de el 25 al 27 sobre junio sobre 2021 en Tungurahua.

?Cual seria la trayectoria de Maria Andrade?

Soy una chica indigena de el poblado kichwa Saraguro. Tengo una trayectoria historica sobre disputa desde mis tatarabuelos desplazandolo hacia el pelo mis padres. Trabaje con jovenes. Estuve vinculada igual que catequista y no ha transpirado en el circulacion rozagante con el monsenor Leonidas Proano. Estoy presente en la dirigencia de el circulacii?n indigena desde 1.988 y participe en el primer pronunciamiento indigena sobre 1990. Desde alla no me he desvinculado de la Conaie.

?Que organismos sobre base apoyan su candidatura?

Korpukis, organizacion de el pais Saraguro propuso mi candidatura. A escala nacional poseemos auxilio en diversos lugares de la Costa, Sierra y Amazonia.

?Que propuestas tiene Con El Fin De dirigir la Conaie?

No ser ocioso (Ama Quilla), nunca mentir (Ama Llulla), no sustraer (Ama Shua), seran los puntos rectores sobre la convivencia de nuestros pueblos. Proponemos debates en lo relacionado al Covid-19; crisis economica de los pueblos indigenas; agenda agraria de la soberania alimentaria; defensa sobre la tierra y no ha transpirado las territorios; restitucion sobre la instruccion intercultural bilingue; y, exigir politicas publicas para atacar la desnutricion inmaduro.

?Cual sera su actitud cara al actual Gobierno?

La Conaie todo el tiempo ha sido un monstruo de dialogo con propuestas presentadas a los distintos Gobiernos. Sin embargo si no nos escuchan, decidiremos en Asambleas colectivas diferentes estrategias igual que la guerra en las calles asi como la fuerza social.

?Que temas apoyara asi como cuales nunca en la agenda legislativa que maneja Pachakutik?

El rol sobre Pachakutik seria fiscalizar para erradicar la corrupcion y no ha transpirado disponer en accion sobre ingresos de las pueblos indigenas sobre forma especifica y en grupo del villa ecuatoriano. Estaremos vigilantes referente a el accionar sobre nuestro agrupacion. Desde la Conaie estaremos presto Con El Fin De profesar presion social con el fin de que se aprueben leyes que beneficien a todos los sectores sociales del ambito asi como de la localidad.

?Que le realiza imaginar que es la ocasion para que una mujer dirija la Conaie?

Las hembras desplazandolo hacia el pelo las varones hemos estado en los mismos procesos de luchas. Estamos en las mismas condiciones. Estoy segura y convencida que es tiempo y no ha transpirado instante de las hembras Con El Fin De guiar la Conaie. Estamos listas administracion desplazandolo hacia el pelo tecnicamente.

?Como la Conaie deberia pasar de ser mirada igual que la fuerza sobre choque en las travesias de transformarse en un verdadero actor mandatario?

Historicamente hemos hecho incidencia en los distintos entes de el Gobierno. A pesar que contamos con un chequeo constitucional las brechas de desigualdades nunca se han acortado. Si el Gobierno no genera politicas publicas, no da respuestas y no audicion no queda mas a la poblacion ecuatoriana ejercer opresion social. Esto dependen de el Gobierno y no ha transpirado de sus funcionarios.

?Como se encuentran las bases sobre la Conaie, especialmente con los jovenes?

Nuestra infraestructura es un tejedura social que viene desde las comunidades mas pequenas. Ahi siempre participan los jovenes. Poseemos agendas especificas centradas en las intereses desplazandolo hacia el pelo exigencias, nunca unicamente con las jovenes, sino con mujeres que se convierte en https://datingmentor.org/es/echat-review/ la disputa colectiva sobre nuestros derechos. Necesitamos vigorizar en aspectos sobre procesos historicos sobre nuestra Confederacion para que las jovenes sean mas organicos y no ha transpirado coherentes.

?Que esta realizando la Conaie para vigorizar el nucleo familiar y menguar el machismo?

El machismo desplazandolo hacia el pelo la violencia contra la chica seria un asunto estructural. Esta presente en las comunidades, No obstante lo venimos trabajando con un planteamiento intercultural asi como en sintonia a la cosmovision. a lo cual se suma que buscamos mecanismos para que la neutralidad indigena se fortalezca en este matiz, No obstante igualmente de la apertura al doctrina sobre justicia ordinaria. Ellos deberi?n entender la cosmovision desplazandolo hacia el pelo ser mas abiertos con el fin de que nunca normalicen la furor.

?Lo ideal no hubiera sido tener la sola candidata femina de nunca dividir los votos?

Hubiera sido interesante. Esperamos poder conversar con ella (Matilde Tenesaca) de unirnos dentro de todas las mujeres desplazandolo hacia el pelo elaborar la sola potencia. No me cierro, tenemos que explorar consensos. Nunca se prostitucion sobre contender chicas contra los varones sino hombres asi como mujeres en un unico grupo de auxilio. (AS)

Maria Andrade dispone de 54 anos de vida sobre antiguedad. Posee titulos academicos de tercer asi como cuarto nivel.