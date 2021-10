Te contamos por quГ© te apendejas cuando estГЎs enamorado

¿Te apendejas cuando estás enamorado? ¡Tranqui! Quedar enamorado así­ como obrar como si estuvieras ‘drogado’ goza de una justificación y no ha transpirado ¡es normal!

Enamorarse serí­a bellísimo desplazándolo hacia el pelo hay la ciencia atrás de por qué te ‘apendejas’ cuando estás enamorado. Después de que te enteres de estas razones por las que el apego nos realiza actuar de formas inimaginables, te sentirás más tranquilo.

¿Has escuchado la canción “Love is in the air”? Bueno, pues es que esa canción es fake news. Breaking news el apego nunca está en el viento… ni en el corazón. El amor… ¡está en el cerebro! Love is in the brain!

La ciencia detrás de por qué te ‘apendejas’ cuando estás enamorado

¿Has escuchado la canción “Love is the drug”? Bueno, pues, efectivamente, el apego serí­a —como— la droga en muchos enfoques. Y acá nos vamos a poner un poquito poéticos porque citaremos a Shakespeare

В«El amor no ve con las ojos, sino con la menteВ».

—Helena en Sueño de una noche de verano

Y sí. Aunque parezca que el apego trabaja sobre formas misteriosas, en realidad, la neurociencia ha resuelto las ‘misterios’ de el amor en más de una ocasión. Por fortuna, en la actualidad poseemos una idea bastante clara sobre cómo es que el apego afecta a nuestro cabeza y no ha transpirado es por eso que hay una explicación por la que te ‘apendejas’ cuando te enamoras.

Verás, la justificación principal por la que te ‘apendejas’ cuando estás enamorado es por motivo de que tu cerebro se inunda de químicos naturales, mismos que pueden regresar a tener efectos similares a las sobre algunas drogas. Con el fin de que quede un poco más Naturalmente, enlistamos 5 maneras en las que el amor afecta a tu cabeza, según la neurociencia.

1. LiberaciГіn de hormonas como dopamina y no ha transpirado norepinefrina

Durante la reciente es la encargada de regular muchas funciones en el cerebro, sin embargo cuando Existen más dopamina de ‘lo normal’, puede perjudicar nuestra cognición, el sueño, el humor, el estudio ¡y inclusive nuestros movimientos!

Y la norepinefrina es un químico que nos proporciona adrenalina, por tanto, cuando liberamos esta sustancia en exceso porque estamos enamorados… ¡nos sentimos eufóricos! Lo cual explica el high que podrí­amos regresar a percibir cuando andamos in love.

2. Cuando estás enamorado… estás drogado, literally

Entonces, el sinfín de sustancias en abuso que nuestro cabeza produce cuando estamos enamorados, literalmente, nos drogan. ¡Por eso actuamos como actuamos! Y por eso a veces ni siquiera entendemos ‘kestapasandaaa’. Serí­a más, en ocasiones, ni siquiera nos damos cuenta, en serio… ¡nos cegamos por completo! Desplazándolo hacia el pelo podrí­a ser es como En Caso De Que nos hubieran inyectado una enorme dosis de morfina, entonces… flotamos.

3. Bombeo sobre sangre

Permanecer enamorado permite que el bombeo sobre mortandad aumente su ritmo, por lo tanto nuestro cerebro empieza a recibir más matanza sobre lo normal en su círculo sobre placer o núcleo. ¡desplazándolo hacia el pelo luego no sabe qué realizar con tanta muerte, oigan! Lo cual igualmente nos ‘apendeja’.

4. Un poquito de compulsividad

Asimismo, cuando estamos ‘enculados’ con alguien, deberías saber que serí­a excesivamente común que las niveles de serotonina se reduzcan. Lo cual puede originar que empecemos a tener comportamientos obsesivos y compulsivos, por tanto, la interés se centra en la cristiano de la que estamos enamorados.

cinco. Las hormonas ocasionan exacto tipo sobre fijaciГіn

Sip. Todas las hormonas así­ como químicos que producimos en el enamoramiento, hacen que nos sintamos bien. En otras palabras, actúan igual que un prototipo de placebo que nos guarda over the m n. Y no ha transpirado todo el mundo conocemos que cuando nos sentimos bien, obviamente deseamos permanecer en ese m d… si bien nos ‘atontemos’.

En conclusión, no es la responsabilidad actuar igual que actuamos cuando estamos enamorados. En seguida que bien lo sabes, si alguien se llega a burlar sobre ti por motivo de que te ‘apendejas’ cuando estás enamorado, puedes decirle ‘no soy yo, serí­a mi cerebro’.