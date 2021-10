Come cambiare la propria posizione su Tinder senza pagare

Tinder sta rivoluzionando individuo degli aspetti piu importanti della nostra societa umana le relazioni personali e l’amore. Secondo i dati, presi dai vari siti la red, risulta che su Tinder si verificano almeno 11 milioni di match ogni giorno e milioni di persone usano Tinder quotidianamente per inviare messaggi e trovare la propria anima gemella.

Tinder e un’applicazione mobile basata principalmente sulla geo-localizazione, cioe sulla posizione geografica della ser, infatti propone tutti i singles che si trovano vicino al luogo dove stiamo attualmente. Ma cosa succede se En Caso De Que abita angelreturn in un luogo poco affollato dove non ci sono abbastanza persone da conoscere? Oppure, benche accanto a noi i singles siano sufficienti, come si potrebbe incrementare la possibilita di concludere piu match? Anche perche, diciamolo chiaramente, la archi famosa oracion che appare sul nostro schermo “Nessuna nuova persona nelle vicinanze” non e proprio entusiasmante. Ebbene, se En Caso De Que hanno dei soldi da spendere si puo acquistare il servizio Tinder Plus che permette di cambiare la posizione su Tinder e quindi spostandosi (virtualmente) in un’altra citta consente di aumentare le possibilita di match. Ma se non En Caso De Que e disposti a pagare, e En Caso De Que desidera usufruire di questo servizio gratuitamente, ci sono dei trucchi che possono essere attuati.

Cambiare posizione GPS su iPhone e Android

Se leggete alcuni articoli, sia in Italiano che in Inglese, nei vari siti web di settore, noterete che per superare i vincoli di zona imposti dall’algoritmo di Tinder, tutti vi suggeriranno di installare sul proprio apparecchio mobile delle fake GPS app che permettono di simulare un velocidades di posizione GPS. Le piu citate sono Fly GPS, Hola VPN, FakeGPS Free. Effettivamente, queste app sono perfettamente funzionanti, perche se impostate Fly GPS su Parigi ed inserite un post su Faceb k, allora vedrete che la registrazione su Faceb k vi presentera proprio tutti i luoghi della capitale parigina a voi piu vicini. La brutta notizia pero e che questo trucco su Tinder ha funzionato fino al 2016, ya non funziona piu perche Tinder (accorgendosi di questa sua defecto) richiede che sul vostro dispositivo mobile abbiate attivato la precisione elevata, quella cioe che utilizza il GPS e il wi fi per determinare la vostra posizione, mentre una volta per calcolare la posizione era possibile utilizzare l’impostazione unicamente telefono. Investigando, quindi, sul vostro Wi-Fi e difficile, agli occhi di Tinder, apparire in un altro luogo.

Se disabilitate queste impostazioni sul vostro dispositivo mobile per cercare di eludere Tinder, noterete che quando aprirete l’app, vi chiedera di attivarle, altrimenti non funzionera. Infatti, se provate ad impostare solo telefono sul calcolo della posizione, quando avviate Tinder vi apparira il messaggio “Per continuare consenti al mecanismo di attivare la geolocalizzazione tramite l’apposito servizio di G gle. Il dispositivo dovra Utilizza Wi-Fi e reti di cellulari. Questa operazione puo comportare la modifica della modalite di geolocalizzazione che hai selezionato per il mecanismo. Per conoscere i dettagli va a Impostazioni >Posizione.” Quando gli darete OK, Tinder impostera il vostro Metodo di ricerca GPS su Posizione elevata. Morale della favola anche se miliardi di siti suggeriscono che basta adottare un’app per il cambio di posizione, in realta non e piu possibile utilizzare questo trucchetto. Come En Caso De Que fa quindi a cambiare location senza pagare Tinder Plus?

Bisogna disinstallare Tinder dal vostro iPhone o smartphone, … e installare la versione vecchia di Tinder che consente il cambio di posizione con Fly GPS o FakeGPS. La procedura di installazione pero non puo essere effettuata tramite Play Store o l’App Store perche qui si trovano unico le versioni recenti. Questa operazione puo essere effettuata andando a scaricare, ad esempio per Android, gli apk da questo sito. Dopo di che potrete utilizzare le vostre app per il cambio di posizione indicate all’inizio, ma vi mancheranno alcune funzioni nuove di Tinder come, ad esempio, il Super Like che sono state create nelle ultime versioni e probabilmente altre caratteristiche non funzioneranno bene, perche si tratta di un’app vecchia di Tinder.

Se per voi tutta questa procedura e complicata e non volete comunque pagare Tinder Plus che invece vi permetterebbe di variare posizione in marchas di qualche euro, allora l’ultima speranza che vi rimane radica nell’accedere a Tinder tramite PC. Se non avete un computer desktop, allora non avete altri modi a disposizione per alterare gratuitamente la location.

Un suggermimento se tentate di effettuare queste procedure, al fine di evitare di pagare Tinder Plus, vi suggeriamo di registrarvi a Tinder senza Faceb k, oppure effettuate l’iscrizione a Tinder con un altro account Twitter, cosi se Tinder scoprira che state cambiando posizione a vostro piacimento senza pagare e vi blocchera l’utente, non perderete il collegamento con il vostro account ufficiale Faceb k.

Modificare la posizione di Tinder tramite PC

Dovrete installare sul vostro computer un programma che En Caso De Que chiama BlueStacks, che e un emulatore per Android. Cio implica che all’interno di questo programma potrete installare tutto cio che gira su Android, e quindi anche Tinder. Se non siete un utente Android ed invece avete un iPhone, non preoccupatevi perche la soluzione funzionera ugualmente, in quanto con questo procedimento non verra utilizzato il vostro apparecchio mobile.

Ricordatevi che Bluestacks funziona separado con pc Windows e Mac. Quindi, se avete un modo activo come Linux non potrete usufruire di questa possibilita. Separado a titolo explicativo questo software e utilizzato moltissimo da coloro che usano l’app Pokemon Go e gli e necessario per muoversi in ogni posizione del globo per trovare i Pokemon.

BlueStacks come apparira nel pc desktop

La prima operazione da compiere e quella di fare il download di Bluestacks, alcuni suggeriscono di scaricare la vecchia versione, mentre noi lo abbiamo provato ed ha funzionato anche con l’ultima versione che, nel instante in cui scriviamo, e la 3.55. Se a voi non dovesse funzionare con la versione 3, allora provate con la 2. Naturalmente, dopo averlo scaricato installatelo. Ci vorra un po’ di tempo, perche l’installazione e lenta, visto che deve caricare una struttura piuttosto imponente, ma non durera piu di 11 minuti. Dovrete avere anche un’email su Gmail perche Android, e quindi Bluestacks che lo emula, funziona solo se avete Gmail. Se siete un utente Android utilizzate la stessa email che avete sul vostro smartphone perche cosi potrete avere in un sol colpo tutte le app che avete sul vostro smartphone, altrimenti createne la, tanto e gratis.

Secondo passo avviate Bluestacks, andate su Play Store ed installate in questa sequenza Fly GPS, Twitter e Tinder. Referencia che ci sono piu versioni di Fly GPS, voi non vi sbagliate e scaricate quella offerta da Samboking. BlueStacks e il vostro PC non hanno alcuna posizione GPS e non possono dirvi dove siete, quindi ya c’e bisogno di impostare una posizione usando Fly GPS, altrimenti Tinder non funzionera e si incantera facendovi apparire sullo schermo il messaggio fisso “Ricerca di persone nei tuoi dintorni”. Dopo aver cambiato posizione con Fly GPS, entrate su Faceb k con il vostro solito utente e poi su Tinder e come d’incanto vi troverete nella posizione da voi desiderata o quanto meno Tinder pensera che voi siate in quella citta e vi mostrera i singles di quel luogo.