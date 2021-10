Saludable Tus Heridas en Pareja / Heal Your Wounds As a Couple

Anamar Orihuela

About this Item

Title Sana Tus Heridas en Pareja / Heal Your .

Publisher Penguin Random House Grupo Editorial (USA) LLC

Publication Date 2018

Binding Paperback

B k Condition Very G d

Dust Jacket Condition Nunca Jacket

About this title

?Por que atraigo siempre al tiempo prototipo de pareja? ?Como doy y no ha transpirado recibo amor? ?Construyo un apego companero desplazandolo hacia el pelo conveniente, o dueno desde el deseo y la carencia? ?Por que el apego puede desaparecer de un minuto a otro? Gran cantidad de de nosotros crecimos

Muchos sobre nosotros crecimos observando asi­ como entendiendo el apego desde sitios bastante errados. Tuvimos como referencia a nuestros padres, nuestros abuelos y no ha transpirado individuos notables de nuestra vida que nos dijeron que podiamos esperar de el amor y no ha transpirado como amar desplazandolo hacia el pelo acontecer amados, No obstante ninguna persona nos dio un ej virtuoso de como levantar un apego companero, un amor sanador.

En este indispensable texto de las parejas actuales, Anamar nos confirma que Con El Fin De trazar una pareja saludable se necesita empleo personal, excelente voluntad desplazandolo hacia el pelo deseos sobre una difusion sincera. Desplazandolo hacia el pelo no obstante demasiadas de las estados que rodean la trato de pareja nunca son muy claras -nuestros referencias familiares, modelos heridas, modelos necesidades, modelos creencias-, cualquier juega un papel trascendente en el momento de de consolidar la liga afectiva.

Sana tus heridas en pareja te brinda las herramientas para bloquear la dinamica toxica que vives en tu conexion sobre pareja desplazandolo hacia el pelo que solo permite mas dolorosas las heridas de rechazo, abandono, humillacion, traicion e injusticia, y te favorece a mirar el modo en que te enganchas con seres por esas heridas. A traves http://datingranking.net/es/alt-review de variados tecnicas, ejercicios sobre autorreflexion y ejem sobre la vida real, aprenderas a lanzar lo que te perjudica, a identificar las temas recurrentes en tu convivencia con el o ella, y a cerrar tus heridas de entablar relaciones sobre apego maduras y estables.

About the Author:

Anamar Orihuela es psicoterapeuta, conferencista, tallerista y no ha transpirado escritora. Fundadora sobre la Clinica HERA asi­ como creadora sobre El metodo HERA, una estrategia de empleo con las heridas emocionales de la infancia. Seri­a doble sobre cabecera de programas de radio y no ha transpirado tele, como el programa sobre Martha Debayle en W Radio; La femina Actual con Janet Arceo, Venga la alegria, Sale el Sol, MOJOE y no ha transpirado bastantes otros. Ha creado e impartido, por mas de 15 anos ininterrumpidos, diplomados sobre autoestima Con El Fin De hombres y no ha transpirado hembras con temas sobre codependencia, heridas de la infancia, deseo de hombre, paternidades heridas, juegos psicologicos y autosabotaje, dentro de otros. Es autora sobre las bestsellers Hambre de adulto asi­ como Transforma las heridas de tu infancia.

