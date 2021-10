Papale, santo padre Francesco e i libri perche svelano lo oscenita: preti invertito, tintinnio e notti brave

Santo padre Francesco fallito dal Covid? Il piu inaspettato dei disastri: papale travolto dai debiti, cifre terrificanti

Il proprio motivo guida e il celibato, la sua somma la morigeratezza. Nel decalogo della tempio vescovile romana “il antecedente prescrizione” commedia percio, pero a causa di amor di giustezza va proverbio in quanto di voci all’aperto dal coro ce ne sono verso iosa. Aggiunto in quanto i roghi degli eretici e delle streghe, la modernita scure perche incombe maniera un coltello tutto rasoio al di sopra la inizio dell’immacolata Casa Pontificia si intitola La casta dei casti, un saggio-inchiesta edito da Bompiani (2021) in quanto fa tentennare persino le fondamenta della tempio cattolica di Cristo Gesu. Il “popolo di Dio” s’ incammina canto la Santa Pasqua che, segnata dal sciagura del alone, sara ineluttabilmente appello a rispondere all’indagine choc del sociologo Marco Marzano. Il insegnante accademico, mediante la sua attuale e sobillata “inquisizione”, mette sotto sconfitta le notti brave di preti lesbica, gaudenti monsignori e vescovi viveur. In mezzo a una offesa e quella successiva, la piuma di Marzano traccia l’identikit dei presenti e futuri “ministri di Cristo”, frequentatori assidui di siti attraverso incontri erotici, in specifico delle chat Grindr e Tinder. Un’assemblea di sacerdoti, in fondo le copertine dei saggi «La condizione dei casti» e «Giustizia divina» Le orde di “santi” perlustrate dal illustre professore sarebbero di solito “uomini con sottana”. La mente e esclusivamente analisi: «Nel ordine cardinalizio e per pontificio l’omosessualita e la norma, l’eterosessualita l’eccezione. Un fondo competente del mondo clericale e religioso egli proprio, si e invocato completamente qualora quella clericale non gabbia in fatto diventando una “gay profession”».

Papa Francesco massone? Gli “indizi segreti” nell’ultima enciclica e la accertamento del abbondante Asia: pontificio, accuse-choc

I INIBIZIONE – durante qualsiasi accidente faccenda parere cosicche il favore omosessuale non e delegato isolato al diletto, chiarisce lo “spacciatore” dei ancora vieti divieto. Con inganno c’e di ancora: «Ci sono autorita e carriera». Per presente riguardo, per favorire i segreti del enigmatico principato delle diocesi, e la “parabola” di Don Mario: «Il padre mi ha raccontato cosicche nel adatto congresso, come dopo ha esplorato mediante ormai tutti, esiste una vera e propria lobby pederasta. Il punto e giacche siffatto lobby governa la diocesi. Decide tutti i posti, gode di una miriade di privilegi e il sessualita e la inizio durante ingaggiare nuovi membri». Pare per di piu affinche posteriore la “magia” dei confessionali alberghi un umanita nella stessa misura trash, prodotto di ieratiche dee della mania e della libidine. “Madonne” mediante corpo e ossa per mezzo di le quali gli “aspiranti preti” sarebbero soliti intessere fuggevoli liaison: «L’impossibilita di vestire una relazione libera induce alcuni seminaristi per ripetersi al sessualita mercenario, all’incontro con le prostitute» confessa l’ordinario di sociologia. Durante definitiva con culmine al serie delle compensazioni della persona solitario vi sarebbe sua imponenza il erotismo: «Per la teoria cattolica masturbarsi e un’attivita peccaminosa; cio sebbene i giovani seminaristi si masturbano e a volte fanno sesso con di loro insieme i superiori ovvero mediante qualcuno all’esterno della organo. I capi seducono gli allievi che a loro evento si seducono l’un l’altro», tuona Marzano. Il disvelamento della verita? Non s’ ha da contegno, neppure dunque neanche no, conclude il solenne: «D’altra parte erotismo e emotivita sono i grandi segreti della oratorio, le coppia interdizioni sacre sulle quali l’istituzione ecclesiastica desidera che non si coraggio insegnamento, castigo il rovina della stessa». Ad ingrandire una falla nel pieno muraglia di tacita intesa delle influenti congreghe ecclesiastiche sono ugualmente Federico Tulli e Emanuela Provera, autori di ragione divina, la davanti indagine sulle “organizzazione” durante cui vengono nascosti i sacerdoti che imbarazzano la societa. Il giornalista non fa segreto della provvigione di preti italiani affetti da malattie psichiatriche: «Parliamo di intorno a il 10 % dei consacrati. Durante altre parole al minimo 3mila persone sarebbero affette da ludopatia, alcolismo, depressione o accesso vocazionali». Bensi ci sono ancora casi diversi, aggiunge Tulli: «Nei conventi e nelle parrocchie non troviamo abbandonato il pedofilo con abito talare, tuttavia la suora stalker, il preposto omicida, quegli giacche scappa dietro aver provocato un accidente ovvero il predatore che ruba i soldi delle offerte».

“Una telefonata a causa di ringraziarlo”. Papale, canto clamorosa su Papa Francesco (e un pesantissimo questione)

CHI E durante DUBBIO – Una quesito sorge spontanea: chi si occupa dei “sacerdoti durante oscurita”? «Di loro si occupa la abbazia. Che una “madre amorevole”. Non e genuino affinche il clericato nasconde i preti pedofili, si sa benissimo qualora si trovano» sottoscrive Tulli, nel momento in cui allude ai siti di espiazione e castigo dei rei. «Si tratterebbe di luoghi di prigionia, ciononostante privo di sbarre e carcerieri. Ve ne sono anche in Italia, disseminati mezzo piccole enclave vaticane allungato insieme lo Stivale. Verso attualmente sono oltre venti». L’Oasi di Elim, la “clinica” durante i preti “orchi” della diocesi di Roma, e forse la con l’aggiunta di famosa. C’e cancellare account tna board chi appena Tulli e Provera durante queste “segrete stanze” ci si e addentrato, e ha aperto in quanto fra gli indagati e i condannati, assai pochi sono con gattabuia ovverosia sono passati durante un gattabuia: «Possiamo sostenere senza incertezze cosicche con queste dimore vengono indirizzati mediante pegno di anonimia i sacerdoti protagonisti di episodi di abusi contro minori che i vescovi del nostro terra non hanno in nessun caso denunciato alla potere giudiziario laica».Ma e sul finire della chiacchierata cosicche il “fomentatore” delle potenti consorterie squarcia la coltre nera del formalismo religioso e ipocrita: «Fino a cosicche la abbazia vivra nell’assurda opinione di poter far sanare il cacciatore di bambini per mezzo di preghiere e confessioni, e pensera perche carpire un’ostia o violentare un fanciullo siano delitti posti sullo proprio adagio, e pericoloso che qualcosa possa proprio cambiare».