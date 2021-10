Clasicos de efectuar sonar a las ninos en una citacion enamorando

?Quiere que su vi?stago aprenda a amar la literatura? Lea con el novio. Aca tiene diez libros inolvidables Con El Fin De comendar.

Las victorianos tenian la habito de leer en voz elevada cada noche un capitulo de un texto a las hijos. Ello explica, dentro de diferentes cosas, por que la desarrollo anglosajona ha producido ciertos de las mas brillantes e.j de literatura pueril; libros que han educado a generaciones sobre pequenos lectores en el aprecio por la novela asi­ como la poesia, que han hecho sonar a demasiadas mentes infantiles desplazandolo hacia el pelo que han inspirado importantes obras cinematograficas y sobre animacion.

Paradojicamente, el triunfo masivo en las pantallas de estas adaptaciones de obras infantiles clasicas ha relegado en varios paises a un sitio anecdotico a las libros que les dieron familia. ?Recuerda la ultima que ocasion que se sento a leer a las hijos algo mas que un relato de cinco paginas? Aca goza de diez clasicos de redescubrir capitulo a capitulo el placer sobre la leida compartida.

1. El aire en los sauces (Kenneth Grahame). El diminuto Alistair, vi?stago de el autor, eligio a los cuatro anos de vida las animales que protagonizan esta deliciosa novela repleta de humor y no ha transpirado poesia. Publicada en 1908, Grahame compuso el libro de su vi?stago asi­ como gracias al triunfo que logro se retiro a vivir al ambito. ‘Pocas veces se ha retratado tan bien la intimidad igual que en esta leyenda, una cosa que subraya C. S. Lewis en su adiestramiento las cuatro amores’, senala Luis Daniel Rodriguez, critico especializado en literatura pueril asi­ como lozano. Protagonizada por un Sapo, una Rata, un Topo desplazandolo hacia el pelo un Tejon, el argumento de El rumbo en las sauces es facil, aunque su encanto reside en el poesia desplazandolo hacia el pelo la chispa de sus dialogos, llenos de humor, ironia desplazandolo hacia el pelo lecciones en valores como la cortesia, la lealtad desplazandolo hacia el pelo la intimidad. ‘La independencia esta excesivamente bien’ -le dice, como podri­a ser, el Tejon a su amigo el Sapo- ‘pero nosotros las animales no permitimos que nuestros amigos hagan el ridiculo mas alla de ciertos limites desplazandolo hacia el pelo tu has llegado a ese limite’.

2. Parque sobre versos para ninos (Robert Louis Stevenson). Publicado en 1895, los poemas desplazandolo hacia el pelo las canciones de el Jardin sobre Versos de ninos han sido memorizados por varias generaciones de lectores. Stevenson, que dedico el texto a su antigua ninera, plasmo su universo pueril en esos 64 poemas. Enfermedades sobre la infancia -El estado sobre la colcha-, juegos, fantasias, animales asi­ como paisajes desfilan por las paginas de bondagecom el texto, al completo un manual de ensenar a los mas diminutos la musicalidad sobre la poesia.

6. Cuentos (Beatrix Potter). El relato de Perico, el conejo travieso (The tale of Peter Rabitt) se publico en color en 1902, a partir de la gama de dibujos realizados por Beatrix Potter en 1893 Con El Fin De los hijos sobre su antigua institutriz. Luego sobre esa data, la autora publico 2 cuentos por ano hasta 1910. Las relatos, protagonizados por un universo sobre conejos, ratones, cerditos, zorros, abejas o aranas, mezclan con destreza fantasia y realidad e incluyen unas inolvidables ilustraciones, deudoras de Bewik y Caldecott. ‘las animales humanizados se habian de segunda mano primeramente en las fabulas, en varios cuentos sobre hadas, desplazandolo hacia el pelo en la satira administracion sobre los periodicos, sin embargo Potter dio un transito mas al relatar historias en las que los ninos se pueden ver retratados. La autora era la ilustradora formidable que sabia c rdinar bastante bien textos e imagenes’, explica Rodriguez.

7. Winnie the P h (A. A. Milne ). El protagonismo de los relatos sobre Winnie de P h, escritos en la decenio de los veinte, corre a cargo de Cristopher Robin, el hijo sobre Milne, y no ha transpirado de sus animales de trapo. El autor se inspiro en el nino y en el manera en que este se relacionaba con sus juguetes. ‘Yo mas que inventarlos, las describi’ confesaria. Igual que en otros clasicos infantiles, su tasacii?n literario supera la barrera sobre la infancia. Mismamente, Existen quien incluye algunas sobre las historias entre las textos con mas calidad literaria que se han texto en idioma inglesa.

8. Mary Poppins (P. L. Travers). El sirope que Julie Christie destila en la lectura cinematografica musical sobre Disney poco tiene que ver con el astro creado por la escritora P. L. Travers en 1934, ‘aunque ambas sean protagonistas de unos relatos a corcel dentro de los cuentos de hadas y las relatos sobre nonsense, en la folclore de Alicia o El estupendo Mago sobre Oz’, comenta Luis Daniel Rodriguez. Travers quedo tan descontenta de la adaptacion al gran pantalla de su estrafalario ninera que denego las derechos de conducir a la pantalla las libros que continuaron la clan.

9. La princesa y no ha transpirado las trasgos (George MacDonald). Amigo sobre Carroll -sus hijos fueron los primeros ninos que leyeron el manuscrito de Alicia- George MacDonald es considerado el pater sobre la fantasia moderna. La princesa asi­ como los trasgos, su conveniente obra, es un libro sobre aventuras ameno que tuvo gran importancia en la literatura fantastica trasero. ‘Tolkien y C. S. Lewis no habrian texto sus libros En caso de que lo hubieran distinguido en su infancia’, senala Rodriguez. Dotada de un ritmo sobre novela policiaca, con cambios de escenarios desplazandolo hacia el pelo dialogos repletos de inteligencia desplazandolo hacia el pelo humor, la historia de la princesa Irene asi­ como el minero Curdie contiene sutilezas y distinciones igual que esta ‘Ver no es imaginar’ -le dice Irene al hada- ‘es unicamente ver’.

11. Bambi. Biografia de una vida en el bosque (Felix Salten). ‘El texto sobre Salten no debe acontecer ignorado a causa sobre la cinta es magnifico y no ha transpirado alcahueteria con delicadeza desplazandolo hacia el pelo con claridad temas endurecidos en la vida sobre un nino’, asevera Luis Daniel Rodriguez. Nunca Existen nada de lacrimoso en la biografia de Bambi, la verdadera novela sobre aprendizaje, llena sobre fuerza y no ha transpirado poesia desplazandolo hacia el pelo dotada de una enorme clase literaria.