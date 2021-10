Exigencias percibidas en el labor domestico y no ha transpirado de mimos un analisis cualitativo

[Perceived needs in domestic work and care A qualitative study]

Luces M. Martinez 1 , Alba Catala-Minana 1 , M. Carmen Penaranda 1 1 Univ. Autonoma de Barcelona, Dep. Psicologia Social, Espana

Sintesis

El estudio se centra en la comprension de el concepto de labor domestico desplazandolo hacia el pelo de cuidados. Las investigaciones habituales no tienen en cuenta panoramicas amplias sobre los i?ngulos subjetivos desplazandolo hacia el pelo experienciales sobre quienes llevan a cabo esta especie de tareas en condiciones distintas. El proposito de este estudio seri­a investigar las exigencias percibidas en el trabajo domestico y sobre mimos Con El Fin De su correcta realizacion desde la experiencia subjetiva de las cuidadores. Se recoge una muestra sobre 37 cuidadores de variados tipologias amas de casa con afan exclusiva, responsables de el hogar que trabajan tambien fuera sobre este, empleados de el hogar desprovisto formacion especifica y trabajadores familiares con formacion asi­ como titulacion profesional. El metodo cualitativo de descripcion densa se emplea de investigar 5 grupos de debate. Las objetivos que se presentan muestran 3 aspectos comunes destacables en todos los conjuntos relacionados con las exigencias percibidas en el trabajo domestico desplazandolo hacia el pelo sobre mimos (tener en cuenta su complejidad, centralidad de el componente emocional asi­ como relevancia de el cuidado de las cuidadores) desplazandolo hacia el pelo 2 puntos en habitual en 2 conjuntos especificos (definicion integral de el pensamiento y no ha transpirado urgencia de establecer pi?ginas de apoyo). Se concluye que seri­a preciso encaminarse iniciativas de asegurar todos las puntos imprescindibles en el cuidado integral.

Dentro de las multiples transformaciones sociales que se estan ofreciendo en el presente, junto a destacar las transformaciones en la agrupacion asi­ como distribucion de estas tareas domesticas desplazandolo hacia el pelo del precaucion. Tradicionalmente, en la organizacion sobre este tipo sobre tareas se impuso, desde un sistema patriarcal, un prototipo en el que las chicas eran las responsables de la actividad domestica, en otras palabras, del llamado campo intimo, mientras que los miembros masculinos se responsabilizaban del campo publico y no ha transpirado, mayoritareamente, de la ejercicio laboral remunerada ( Carrasco y Dominguez, 2011; Lee asi­ como Waite, 2010; Lewis, 2001; Saez, Valor-Segura desplazandolo hacia el pelo inclusero, 2012 ). Las transformaciones que se han hexaedro a raiz sobre las movimientos feministas, igual que la entrada de las chicas en al campo laboral desplazandolo hacia el pelo sus cambios sobre expectativas sobre crecimiento personal, han conllevado modificaciones en esta agrupacion desplazandolo hacia el pelo distribucion de tareas ( Carrasco y Dominguez, 2011; Lewis, 2001 ). Cabria aguardar que todos estos cambios hubieran resultado en la gran distribucion de las tareas domesticas dentro de varones desplazandolo hacia el pelo mujeres ( Artis y Pavalko, 2003 ). Sin embargo, asi­ como si bien con la entrada de estas hembras en el terreno laboral su dedicacion fisica a las actividades de el hogar huviese disminuido en cierta maneras, la afan sobre los varones a este trabajo ha aumentado apenas ligeramente, o por lo menos de modo en absoluto proporcional a la disminucion de el tiempo corporal de actividad domestica de estas mujeres ( Artis asi­ como Pavalko, 2003; Bianchi, Sayer, Milkie y no ha transpirado Robinson, 2012; Cha, 2010; England, 2010; Lewis, 2001; Sayer, Bianchi asi­ como Robinson, 2004 ). Una de las explicaciones aportadas es que la disminucion del tiempo dedicado a las tareas domesticas de estas chicas no se sustituye con curves connect una gran participacion sobre los miembros masculinos, sino con el compromiso sobre seres externas al hogar ( Bianchi, Milkie, Sayer y no ha transpirado Robinson, 2000; Carrasco asi­ como Dominguez, 2011; Robinson y no ha transpirado Godbey, 1997; Vega, 2009 ). De este modo, a causa sobre estas transformaciones, vinculadas ademas a cambios socioeconomicos globales, demograficos desplazandolo hacia el pelo de tipologias familiares, se estan produciendo distintas modificaciones desplazandolo hacia el pelo resistencias en el momento sobre utilizar las tareas domesticas asi­ como de el cuidado de la casa, resultando las unidades familiares en demasiadas modalidades de precaucion que se integran tanto en modalidades remuneradas igual que no remuneradas o mixtas ( Vega, 2009).

No obstante, el procedimiento sobre externalizacion al que se recurre de manera preferente conlleva la conjunto sobre limitaciones a pesar de convenir servicios domesticos externos, da la impresion que el componente afectivo seri­a dificilmente delegable asi­ como dificilmente separable de la zona instrumental ( Vega, 2009 ). De este modo, a este fenomeno de cambios asi­ como reestructuraciones en el trabajo domestico y no ha transpirado del cautela, con resistencias sobre genero y soluciones a menudo privadas, se le ha conocido como crisis de el cuidado , e indica que las exigencias de cautela que en el modulo social de toda la vida estaban garantizadas, ahora se encuentran en riesgo ( Perez Orozco, 2005; Precarias a la deriva, 2004 ). Por tanto, este fenomeno social alude a que, debido a transformaciones sociales, demograficas desplazandolo hacia el pelo economicas, no se estan garantizando todo el mundo los enfoque de el cuidado ( Ezquerra, 2011; Perez Orozco, 2005; Precarias a la deriva, 2004 ).

Falto recelo, el labor domestico asi­ como sobre mimos es un apariencia central en la vida de las seres, tan importante que llega a ser un elemento clave Con El Fin De asegurar el bienestar social ( Torns, 2008; Vega, 2009 ). No obstante, a pesar de ser la faena compleja e preciso, es percibido a menudo como un trabajo desprestigiado desplazandolo hacia el pelo que ninguna persona desea hacer, mostrando la copia moral y no ha transpirado los discursos contradictorios que lo atraviesan. Como resultado, ha sido tratado como un total de tareas relegadas a lo invisible, escondidas y no ha transpirado dadas por manufacturadas a nivel social ( Ribbens asi­ como Edwards, 1995; Torns, 2008; Vega, 2009 ). Estas caracteristicas, junto con las continuas transformaciones sociales mencionadas, plantean dificultades tambien para delimitar que puntos se consideran empleo domestico y de mimos. Dentro de estas dificultades, Vega (2009) detecta la falta de «analisis sobre una realidad comun» ( Vega, 2009 , p. 25). Entonces, ?a que nos referimos cuando short de empleo domestico desplazandolo hacia el pelo sobre cuidado?